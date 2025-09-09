Bundy, v ktorých sa budeš tešiť na jeseň. Spoznaj TOP modely od Fear of God Essentials, Daily Paper alebo Carhartt WIP

Vybrali sme 15 atraktívnych štýlov pre mužov aj ženy.
V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali TOP 15 modelov jesenných búnd pre mužov aj ženy, ktoré ťa ochránia pred nižšími teplotami, vetrom či dažďom, a zároveň ti poskytnú nepriestrelný štýl v uliciach.
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť na cestovanie či zábavu s priateľmi.
Adidas Originals Synthetic Down Bomber Jacket – 180 €
Ak máš rada streetwear, najnovšie trendy a zároveň chceš byť počas jesene v teple, máme pre teba horúci tip v podobe skrátenej bomber bundy s logom Adidas Originals na prednej strane z umelej kože so syntetickou výplňou v čiernej farbe. S naším zľavovým kódom RF13 ušetríš viac ako 20 eur.
Fear of God Essentials Modern Track Jacket – 192 €
Jerry Lorenzo patrí medzi našich obľúbených návrhárov a pod hlavičkou vlastnej značky Fear of God Essentials tvorí cenovo dostupnú high-end módu s minimalistickým fresh vzhľadom. Počas septembra a októbra môžeš svoje outfity ozvláštniť športovou bundou na zips z bavlny a polyesteru s tonálnym logom na prednej strane a bielymi obrysmi.
Fear of God Essentials Poly Cotton Twill Jacket – 195 €
Značka Fear of God Essentials má v zozname niekoľkonásobné zastúpenie, a to aj vďaka boxy modelu s kapucňou z bavlny a polyesteru v čiernom vyhotovení. Vzhľad dopĺňa tonálny gumový štítok s logom na prednej strane.
Carhartt WIP Detroit Jacket – 215 €
Carhartt WIP považujeme za jednu z najstabilnejších streetwearových značiek, ktorá je zárukou štýlu a kvality. Dokonalým príkladom je model s názvom Detroit vo workwear estetike, ktorý využiješ počas prechodného obdobia. Unisex kúsok má štandardný rovný strih, dve bočné vrecká, náprsné vrecko s vyšitým logom značky a košeľový golier v tmavohnedom odtieni.
K dispozícii je tiež čierna verzia z rovnakých materiálov.
Fear of God Essentials Denim Trucker Jacket – 225 €
Džínsové bundy patria k jesennej sezóne a svetlomodrý model s podpisom Fear of God Essentials vyzerá skvelo z každého uhla pohľadu. Jerry Lorenzo stavil na kombináciu ikonického vzhľadu s neočakávanými zásahmi – zapínanie na zips alebo rozdelenie v páse, vďaka čomu si jeho kúsok získal našu pozornosť.
Nike Sportswear Tech Super Lightweight Jacket – 244,95 €
V produktovom portfóliu Nike Sportswear nájdeš množstvo búnd, spomedzi ktorých nás najviac oslovila superľahká verzia športového modelu s veľkými vreckami zo syntetických materiálov. Nadčasová čierna bunda, ktorá ochráni pred vetrom aj dažďom, by nemala chýbať v žiadnom šatníku.
Carhartt WIP Emery Jacket – 260 €
Chválou nebudeme šetriť ani v prípade ďalšieho modelu z dielní značky Carhartt WIP. Fresh džínsová bunda s označením „Emery“ vo vyblednutom sivom odtieni je vyrobená špeciálne pre ženy, má zapínanie na zips, trojicu vreciek a charakteristické logo na prednej strane.
Carhartt WIP Santa Fe Alumni Jacket – 270 €
V šatníku by sme privítali aj model Carhartt WIP Santa Fe Alumni, ktorý je vyrobený z nylonu s keprovou väzbou a prešívanou podšívkou z polyesteru. Vzhľad dopĺňa zamatový golier, tkaný štvorcový štítok s logom značky či rebrovaný lem a manžety. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš približne 35 eur.
Carhartt WIP OG Detroit Jacket – 270 €
Bunda Carhartt WIP OG Detroit je vyrobená v originálnom voľnom strihu z ťažkej bavlny, ktorá bola ošetrená kriedou, aby dosiahla efekt vyblednutia na slnku s výraznými odtieňmi na detailoch. Telo aj rukávy sú podšité pre väčšiu tepelnú izoláciu. Manžety a spodný lem sú nastaviteľné. Tkaná štvorcová etiketa dotvára nadčasový vzhľad.
Fear of God Essentials Bonded Canvas Zip-Up Jacket – 283 €
Americký návrhár Jerry Lorenzo, ktorý v minulosti spolupracoval s Kanyem Westom, je autorom aj minimalistického športového modelu s vysokým golierom a zapínaním na zips. Sofistikovaný vzhľad podčiarkuje náprsné vrecko a štítok s logom Fear of God Essentials na zadnej strane.
Daily Paper Structured Leather Jacket – 550 €
Štruktúrovaná kožená bunda v čiernej farbe od Daily Paper ponúka klasický strih so zakrivenými rukávmi, zaobleným motorkárskym golierom a jedinečným lemovaním s reliéfnymi detailmi monogramu holandskej streetwearovej značky. Pá zapínanie na zips pokrytý látkou, zipsy na rukávoch, vypchávky v ramenách a dve bočné vrecká. Priprav sa, že túto bundu ti bude zo šatníka kradnúť partnerka.
A-COLD-WALL* Balfron Windbreaker Jacket – 569,70 €
Do pozornosti dávame aj športový model od britskej značky A-COLD-WALL*, ktorú založil talentovaný návrhár Samuel Ross v roku 2015. Ľahká bunda z recyklovaného nylonu s voľným strihom má šnúrky po celom obvode, čo umožňuje prispôsobiť tvar a siluetu postave.
Heliot Emil Igneous Jacket – 590 €
Medzi našich favoritov v aktuálnej ponuke online obchodu Footshop patrí nádherný béžový model Igneous od dánskej avantgardnej značky Heliot Emil. Je vyrobený zo 100 % bavlny, má klasický rovný strih so zapínaním na zips, košeľový golier a nastaviteľné rukávy. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je približne 513 eur.
Y-3 Bomber Jacket – 600 €
Ak si fanúšikom japonského návrhára Yohjiho Yamamota a jeho charakteristickej avantgardnej estetiky, určite si prídeš na svoje pri pohľade na bomber bundu v čiernom vyhotovení od línie Y-3. Je vyrobená z lesklého nylonu a má nadrozmerný strih. Má tradičné vrúbkované manžety a golier aj neočakávané detaily, ako napríklad našité vrecko na rukáve a logo Y-3.
MM6 Maison Margiela Denim Jacket – 750 €
Bodku za zoznamom TOP jesenných búnd dávame džínsovým modelom s jasným rukopisom MM6 Maison Margiela. Tmavomodrý kúsok s vyšúchaným efektom má rovný strih, zapínanie na gombíky a asymetrické vrecká, ktoré zvýrazňujú vzhľad.
Bunda od renomovaného módneho domu, ktorú budú nosiť aj tvoje deti, môže byť tvoja za približne 650 eur s naším zľavovým kódom RF13.