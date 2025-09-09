Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Obsah vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop. Článok bol vytvorený redaktorom, ale ide o špecifickú formu partnerstva.
dnes 9. septembra 2025 o 10:00
Čas čítania 3:54
Richard Balog

Bundy, v ktorých sa budeš tešiť na jeseň. Spoznaj TOP modely od Fear of God Essentials, Daily Paper alebo Carhartt WIP

Bundy, v ktorých sa budeš tešiť na jeseň. Spoznaj TOP modely od Fear of God Essentials, Daily Paper alebo Carhartt WIP
Zdroj: Footshop
MÓDA FOOTSHOP MÓDA WISHLIST
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vybrali sme 15 atraktívnych štýlov pre mužov aj ženy.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali TOP 15 modelov jesenných búnd pre mužov aj ženy, ktoré ťa ochránia pred nižšími teplotami, vetrom či dažďom, a zároveň ti poskytnú nepriestrelný štýl v uliciach.

Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť na cestovanie či zábavu s priateľmi.

Pozri si všetky novinky v online obchode Footshop
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, fresh teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Džínsové Air Jordan 4 či Asicsy s romantickými volánmi. Takto vyzerajú HOT teniskové novinky pre mužov aj ženy Džínsové Air Jordan 4 či Asicsy s romantickými volánmi. Takto vyzerajú HOT teniskové novinky pre mužov aj ženy 1. septembra 2025 o 10:25

Adidas Originals Synthetic Down Bomber Jacket 180 €

Ak máš rada streetwear, najnovšie trendy a zároveň chceš byť počas jesene v teple, máme pre teba horúci tip v podobe skrátenej bomber bundy s logom Adidas Originals na prednej strane z umelej kože so syntetickou výplňou v čiernej farbe. S naším zľavovým kódom RF13 ušetríš viac ako 20 eur.

Adidas Originals
Zdroj: Footshop

Fear of God Essentials Modern Track Jacket 192 €

Jerry Lorenzo patrí medzi našich obľúbených návrhárov a pod hlavičkou vlastnej značky Fear of God Essentials tvorí cenovo dostupnú high-end módu s minimalistickým fresh vzhľadom. Počas septembra a októbra môžeš svoje outfity ozvláštniť športovou bundou na zips z bavlny a polyesteru s tonálnym logom na prednej strane a bielymi obrysmi.

Fear of God Essentials
Zdroj: Footshop

Fear of God Essentials Poly Cotton Twill Jacket 195 €

Značka Fear of God Essentials má v zozname niekoľkonásobné zastúpenie, a to aj vďaka boxy modelu s kapucňou z bavlny a polyesteru v čiernom vyhotovení. Vzhľad dopĺňa tonálny gumový štítok s logom na prednej strane.

Fear of God Essentials
Zdroj: Footshop

Carhartt WIP Detroit Jacket 215 €

Carhartt WIP považujeme za jednu z najstabilnejších streetwearových značiek, ktorá je zárukou štýlu a kvality. Dokonalým príkladom je model s názvom Detroit vo workwear estetike, ktorý využiješ počas prechodného obdobia. Unisex kúsok má štandardný rovný strih, dve bočné vrecká, náprsné vrecko s vyšitým logom značky a košeľový golier v tmavohnedom odtieni.

K dispozícii je tiež čierna verzia z rovnakých materiálov.

Carhartt WIP
Zdroj: Footshop

Fear of God Essentials Denim Trucker Jacket 225 €

Džínsové bundy patria k jesennej sezóne a svetlomodrý model s podpisom Fear of God Essentials vyzerá skvelo z každého uhla pohľadu. Jerry Lorenzo stavil na kombináciu ikonického vzhľadu s neočakávanými zásahmi – zapínanie na zips alebo rozdelenie v páse, vďaka čomu si jeho kúsok získal našu pozornosť.

Fear of God Essentials
Zdroj: Footshop

Nike Sportswear Tech Super Lightweight Jacket 244,95 €

V produktovom portfóliu Nike Sportswear nájdeš množstvo búnd, spomedzi ktorých nás najviac oslovila superľahká verzia športového modelu s veľkými vreckami zo syntetických materiálov. Nadčasová čierna bunda, ktorá ochráni pred vetrom aj dažďom, by nemala chýbať v žiadnom šatníku.

Nike Sportswear
Zdroj: Footshop

Carhartt WIP Emery Jacket 260 €

Chválou nebudeme šetriť ani v prípade ďalšieho modelu z dielní značky Carhartt WIP. Fresh džínsová bunda s označením „Emery“ vo vyblednutom sivom odtieni je vyrobená špeciálne pre ženy, má zapínanie na zips, trojicu vreciek a charakteristické logo na prednej strane.

Carhartt WIP
Zdroj: Footshop

Carhartt WIP Santa Fe Alumni Jacket 270 €

V šatníku by sme privítali aj model Carhartt WIP Santa Fe Alumni, ktorý je vyrobený z nylonu s keprovou väzbou a prešívanou podšívkou z polyesteru. Vzhľad dopĺňa zamatový golier, tkaný štvorcový štítok s logom značky či rebrovaný lem a manžety. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš približne 35 eur.

Carhartt WIP
Zdroj: Footshop
Odporúčané
Privítaj začiatok školského roka v nových teniskách. Zažiar v HOT kúskoch Adidas Tokyo, New Balance 740 či Nike Astrograbber Privítaj začiatok školského roka v nových teniskách. Zažiar v HOT kúskoch Adidas Tokyo, New Balance 740 či Nike Astrograbber 26. augusta 2025 o 12:00

Carhartt WIP OG Detroit Jacket 270 €

Bunda Carhartt WIP OG Detroit je vyrobená v originálnom voľnom strihu z ťažkej bavlny, ktorá bola ošetrená kriedou, aby dosiahla efekt vyblednutia na slnku s výraznými odtieňmi na detailoch. Telo aj rukávy sú podšité pre väčšiu tepelnú izoláciu. Manžety a spodný lem sú nastaviteľné. Tkaná štvorcová etiketa dotvára nadčasový vzhľad.

Carhartt WIP
Zdroj: Footshop

Fear of God Essentials Bonded Canvas Zip-Up Jacket 283 €

Americký návrhár Jerry Lorenzo, ktorý v minulosti spolupracoval s Kanyem Westom, je autorom aj minimalistického športového modelu s vysokým golierom a zapínaním na zips. Sofistikovaný vzhľad podčiarkuje náprsné vrecko a štítok s logom Fear of God Essentials na zadnej strane.

Fear of God Essentials
Zdroj: Footshop

Daily Paper Structured Leather Jacket 550 €

Štruktúrovaná kožená bunda v čiernej farbe od Daily Paper ponúka klasický strih so zakrivenými rukávmi, zaobleným motorkárskym golierom a jedinečným lemovaním s reliéfnymi detailmi monogramu holandskej streetwearovej značky. Pá zapínanie na zips pokrytý látkou, zipsy na rukávoch, vypchávky v ramenách a dve bočné vrecká. Priprav sa, že túto bundu ti bude zo šatníka kradnúť partnerka.

Daily Paper
Zdroj: Footshop

A-COLD-WALL* Balfron Windbreaker Jacket 569,70 €

Do pozornosti dávame aj športový model od britskej značky A-COLD-WALL*, ktorú založil talentovaný návrhár Samuel Ross v roku 2015. Ľahká bunda z recyklovaného nylonu s voľným strihom má šnúrky po celom obvode, čo umožňuje prispôsobiť tvar a siluetu postave.

A-COLD-WALL*
Zdroj: Footshop

Heliot Emil Igneous Jacket 590 €

Medzi našich favoritov v aktuálnej ponuke online obchodu Footshop patrí nádherný béžový model Igneous od dánskej avantgardnej značky Heliot Emil. Je vyrobený zo 100 % bavlny, má klasický rovný strih so zapínaním na zips, košeľový golier a nastaviteľné rukávy. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je približne 513 eur.

Heliot Emil
Zdroj: Footshop

Y-3 Bomber Jacket 600 €

Ak si fanúšikom japonského návrhára Yohjiho Yamamota a jeho charakteristickej avantgardnej estetiky, určite si prídeš na svoje pri pohľade na bomber bundu v čiernom vyhotovení od línie Y-3. Je vyrobená z lesklého nylonu a má nadrozmerný strih. Má tradičné vrúbkované manžety a golier aj neočakávané detaily, ako napríklad našité vrecko na rukáve a logo Y-3.

Y-3
Zdroj: Footshop

MM6 Maison Margiela Denim Jacket 750 €

Bodku za zoznamom TOP jesenných búnd dávame džínsovým modelom s jasným rukopisom MM6 Maison Margiela. Tmavomodrý kúsok s vyšúchaným efektom má rovný strih, zapínanie na gombíky a asymetrické vrecká, ktoré zvýrazňujú vzhľad.

Bunda od renomovaného módneho domu, ktorú budú nosiť aj tvoje deti, môže byť tvoja za približne 650 eur s naším zľavovým kódom RF13.

MM6 Maison Margiela
Zdroj: Footshop
Pozri si všetky novinky v online obchode Footshop
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť napríklad na cestovanie či zábavu.
Odporúčané
Tenisky vhodné aj na fashion week. Pozri si modely Puma, Y-3 či Asics, v ktorých nebudeš mať konkurenciu Tenisky vhodné aj na fashion week. Pozri si modely Puma, Y-3 či Asics, v ktorých nebudeš mať konkurenciu 21. augusta 2025 o 12:00
Otvárame tabuizované témy bez predsudkov
Na témy, ktoré sú považované za príliš intímne alebo kontroverzné, nepozeráme cez prsty.
Spoločenské tabu rozoberáme s rešpektom a bez hanby.
Chcem byť pri tom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
FOOTSHOP MÓDA WISHLIST
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: footshop.sk
Foto: Footshop
Náhľadový obrázok: Footshop
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
refresher+
Odporúčané
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
pred 2 dňami
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
„Si žena, tak si na bolesť zvykni“: Za dlhoročným trápením môže byť endometrióza, ktorou trpí každá desiata žena
refresher+
Odporúčané
„Si žena, tak si na bolesť zvykni“: Za dlhoročným trápením môže byť endometrióza, ktorou trpí každá desiata žena
pred 2 dňami
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
refresher+
Odporúčané
21-ročná Charlotte je private pilotka, letel s ňou už aj Separ či Pil C: Táto služba nefunguje za barter
včera o 11:00
Storky
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Lifestyle news
Blake Lively žiada, aby jej Justin Baldoni zaplatil milióny. Chce otestovať nový #MeToo zákon pred 38 minútami
V zajatí démonov 4 prepisuje históriu. Počas debutu prekonal doterajší rekord v tržbách v rámci hororového žánru pred hodinou
„Ty čuráku,“ vyhrážal sa vraj umelecký riaditeľ SNG výtvarníkom z Čiernych dier. Tí žiadajú stiahnutie ich diel z výstavy pred 2 hodinami
V jednej oblasti Fínska žijú ľudia zázračne dlho. Vedci tvrdia, že ide o ďalšiu „modrú zónu“ pred 3 hodinami
V Česku vznikli parkovacie miesta určené len pre ženy. Mužom na nich hrozí pokuta 200 eur včera o 19:11
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach včera o 17:49
Nový hviezdny pár na obzore? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski včera o 17:07
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli včera o 16:03
Spravodajstvo
Politika Česko Rusko Doprava
Viac
Izraelská armáda vyhlásila úplnú evakuáciu mesta Gaza. Pripravuje sa na pozemnú ofenzívu proti Hamasu
pred 14 minútami
Známy český pivovar mení cenník. Niektoré druhy piva zdraželi výraznejšie, než podnik pôvodne oznámil
pred 41 minútami
Polícia kvôli bombe odkláňa dopravu v Starom meste. Premávať nebudú viaceré frekventované linky
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Retro bodkovaná Ariana Grande či Zara Larsson v nohavičkách. Toto sú najlepšie outfity z MTV VMA 2025
Zahraničné
včera o 09:04
Retro bodkovaná Ariana Grande či Zara Larsson v nohavičkách. Toto sú najlepšie outfity z MTV VMA 2025
včera o 09:04
Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach
Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach
3. 9. 2025 13:00
Nebezpečnú látku v géloch na nechty zakázali v celej EÚ. Ohrozuje plodnosť aj nenarodené deti
Nebezpečnú látku v géloch na nechty zakázali v celej EÚ. Ohrozuje plodnosť aj nenarodené deti
pred 2 dňami
NEHERA odhalila vizuály jesennej kolekcie. V novej kampani hviezdia Annet X a NobodyListen
NEHERA odhalila vizuály jesennej kolekcie. V novej kampani hviezdia Annet X a NobodyListen
3. 9. 2025 14:02
Dirty Denim priamo z Prahy. Milan premieňa staré džínsy na umenie, jeho veci nosí aj Yzomandias (Rozhovor)
Odporúčané
Dirty Denim priamo z Prahy. Milan premieňa staré džínsy na umenie, jeho veci nosí aj Yzomandias (Rozhovor)
včera o 11:00
Luigi Mangione ako model pre SHEIN: Vrah riaditeľa zdravotnej poisťovne sa objavil na fotkách fast-fashion giganta
Luigi Mangione ako model pre SHEIN: Vrah riaditeľa zdravotnej poisťovne sa objavil na fotkách fast-fashion giganta
4. 9. 2025 10:14
Viac z Gastro Všetko
Ako sa darí prevádzkam vo Vydrici? Majitelia podnikov prezrádzajú, či sú spokojní a čo by mohlo pritiahnuť viac ľudí
Ľudia
pred 3 dňami
Odporúčané
Ako sa darí prevádzkam vo Vydrici? Majitelia podnikov prezrádzajú, či sú spokojní a čo by mohlo pritiahnuť viac ľudí
pred 3 dňami
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
včera o 13:09
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
Viac z Šport Všetko
Serena Williams propaguje liek na chudnutie. Odborníci ju kritizujú, vraj vysiela zlý signál fanúšikom
Serena Williams propaguje liek na chudnutie. Odborníci ju kritizujú, vraj vysiela zlý signál fanúšikom
2. 9. 2025 16:49
Legendy boxu Mike Tyson a Floyd Mayweather sa proti sebe postavia v ringu
pred 4 dňami
Attila Végh sa vracia do ringu. Tentoraz bude zápasiť v boxe
25. 8. 2025 10:27
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Poznáš texty slovenských raperov? Otestuj svoju pamäť a vedomosti o našej rapovej scéne
Hudba
pred minútou
KVÍZ: Poznáš texty slovenských raperov? Otestuj svoju pamäť a vedomosti o našej rapovej scéne
pred minútou
Na Slovensku je rap jedným z najpočúvanejších žánrov. Otestuj sa, či poznáš, ktorý umelec mal v tracku tieto bars
Ocenenia Značky kvality 2025 získala ďalšia pätica výrobkov spoločnosti Tauris a Ryba a Košice
PR správa
Ocenenia Značky kvality 2025 získala ďalšia pätica výrobkov spoločnosti Tauris a Ryba a Košice
pred 50 minútami
Bundy, v ktorých sa budeš tešiť na jeseň. Spoznaj TOP modely od Fear of God Essentials, Daily Paper alebo Carhartt WIP
V spolupráci
Bundy, v ktorých sa budeš tešiť na jeseň. Spoznaj TOP modely od Fear of God Essentials, Daily Paper alebo Carhartt WIP
pred hodinou
Nový hviezdny pár na obzore? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Nový hviezdny pár na obzore? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
včera o 17:07
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
včera o 16:03
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
včera o 13:09
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
včera o 16:03
Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur
Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur
včera o 11:28
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
pred 3 dňami
Skupina Coldplay prekonala Taylor Swift. Ich turné sa stalo najnavštevovanejším v histórii
Skupina Coldplay prekonala Taylor Swift. Ich turné sa stalo najnavštevovanejším v histórii
včera o 12:17
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
pred 3 dňami
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
2. 9. 2025 7:28
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
pred 3 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia