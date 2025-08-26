Kategórie
Obsah vznikol v spolupráci so spoločnosťou Queens.
dnes 26. augusta 2025 o 12:00
Čas čítania 3:58
Richard Balog

Privítaj začiatok školského roka v nových teniskách. Zažiar v HOT kúskoch Adidas Tokyo, New Balance 740 či Nike Astrograbber

Privítaj začiatok školského roka v nových teniskách. Zažiar v HOT kúskoch Adidas Tokyo, New Balance 740 či Nike Astrograbber
Zdroj: Queens
MÓDA
Pozri si fresh vyhotovenia známych aj nových modelov tenisiek, v ktorých budeš neprehliadnuteľný/-á.

Privítaj nový školský rok 2025/2026 nákupom tenisiek, s ktorými zaboduješ. Toto je TOP 10 nových modelov v ponuke online obchodu Queens, ktoré určite musíš spoznať. 

Využi náš zľavový kód RF13Q na nákup nezľavnených produktov alebo zľavový kód RF10Q, ktorý platí na celú ponuku v online obchode Queens. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš minúť na zábavu.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Adidas Originals Tokyo 110 €

Začíname zostra neprehliadnuteľným metalickým vyhotovením modelu Adidas Originals Tokyo v ženskom veľkostnom číslovaní, ktorý reaguje na súčasný trend nízkoprofilovej obuvi.

Tenisky sú inšpirované športovou estetikou 70. rokov minulého storočia. Majú jemný kožený zvršok v striebornej farbe s krémovými detailmi v podobe troch prúžkov a tenkú gumovú podrážku, ktorá vyzdvihuje populárnu vintage atmosféru z futbalových štadiónov. Použi náš zľavový kód RF13Q a ušetríš takmer 15 eur. 

Adidas Originals Tokyo W
Zdroj: Queens

Adidas Originals Gazelle Indoor 120 €

V zozname pokračujeme ďalším vintage športovým modelom, ktorý sa v posledných mesiacoch teší veľkej popularite. Tenisky Adidas Originals Gazelle Indoor boli pôvodne uvedené na trh ako alternatíva k modelu Gazelle OG pre tréning v hale, avšak úspešne prešli z oblasti športu do ulíc svetových metropol. 

Novinka v ponuke online obchodu Queens je navrhnutá s mäkkým zvrškom zo semišu vo svetloružovej farbe, ktorý siluete dodáva tradičný vzhľad. Charakteristická vrstva na špici a gumová podrážka s logom značky zostávajú verné pôvodnej verzii, pričom fresh atmosféru prinášajú nariasené tri prúžky, ktoré vyzerajú skvelo. Nechýba ani zlatý nápis Gazelle a pohodlná stielka vo vnútri. 

Pozri si tiež čierno-biele vyhotovenie

Adidas Originals Gazelle Indoor
Zdroj: Queens

New Balance 740 120 €

Tenisky s logom New Balance boli v posledných rokoch naším verným partnerom a inak tomu nebude ani v nasledujúcom období. Spomedzi noviniek nás oslovil model 740, ktorý vyšiel ako súčasť série „Grey Matter“, a to vo viacerých veľmi atraktívnych schémach. 

Športový model je navrstvený priedušnou sieťovinou a odolnými syntetickými prekrytiami s tmavými zelenými odleskmi, vďaka čomu má vzhľad s nádychom bežeckej estetiky z 90. rokov. Odpruženie s patentovanou technológiou ABZORB® zabezpečuje hladký pohyb v meste.

Skvelo vyzerá tiež vyhotovenie s tmavomodrými akcentmi za rovnakú cenu. 

New Balance 740
Zdroj: Queens

Adidas Originals Stan Smith Lux 130 €

Ak uprednostňuješ minimalistický vzhľad a výnimočnú kvalitu obuvi, potom sú pre teba ako stvorené tenisky Adidas Originals Stan Smith Lux v nadčasovom bielo-čiernom vyhotovení. 

Návrhársky tím značky modernizoval známu siluetu, pričom vyzdvihol detaily a použil luxusné materiály. Novinka je od podšívky až po extra výložku päty vyrobená z jemnej kože, pričom vzhľad dotvárajú len perforované tri prúžky, nápis Stan Smith a fóliované logo na jazyku. 

Adidas Originals Stan Smith Lux
Zdroj: Queens

Nike Astrograbber QS 132,95 €

Model Nike Astrograbber QS čerpá inšpiráciu z mestského prostredia a nostalgických športových siluet s logom Nike.

Tenisky v žlto-čiernej schéme rozprávajú príbeh o dobrodružstve a pouličnej kultúre, ktorá je nám blízka. Zvršok je zahalený do mäkkej kože a ponúka robustný, ale pružný pocit, zatiaľ čo detaily z textílie poskytujú pohodlie. Gumová podrážka je zárukou stabilného kroku v mestskom prostredí. Model Nike Astrograbber QS môžeš skombinovať s voľnými nohavicami či džínsami a svojou obľúbenou mikinou pre dokonalú súhru ležérnosti a štýlu. 

Pozri si tiež verziu so svetlomodrým základom a žltými detailmi

Nike Astrograbber QS
Zdroj: Queens
New Balance 1906 160 €

Svoj vzhľad môžeš 1. septembra povýšiť aj vďaka modelu New Balance 1906 v atraktívnej schéme s bielym sieťovinovým základom, metalickými striebornými prekrytiami a tmavomodrými akcentmi. 

Športové tenisky inšpirované estetikou 00. rokov predstavujú dokonalú kombináciu pohodlia a HOT mestského štýlu, pričom sú vyzbrojené množstvom technológií vrátane Ndurance® pre lepšiu odolnosť proti opotrebovaniu či mäkkým odpružením N-ergy®. Zlaď ich s jednoduchými kúsmi oblečenia a vytvoríš fresh outfit. 

New Balance 1906
Zdroj: Queens

Asics Gel-Kayano 12.1 180 €

Podobne ako tenisky s logom New Balance aj modely od značky Asics sú v posledných sezónach obľúbené medzi mladými ľuďmi. Japonská ikona športovej módy ukrýva vo svojom portfóliu množstvo atraktívnych siluet vrátane známych Gel-Kayano 14 alebo Gel-NYC, pričom najnovšie mieri z bežeckých tratí do ulíc model Gel-Kayano 12.1, ktorý návrhársky tím prvý raz predstavil v roku 2006. 

Zvršok modelu je inšpirovaný európskymi gotickými brneniami a ich štrukturálnymi, kovovými vlastnosťami. Otvorená sieťovina v podšívke zlepšuje prúdenie vzduchu a udržuje nohy v chlade. Model Asics Gel-Kayano 12.1 bol pôvodne navrhnutý pre maratónske behy a je vybavený dvojitými vložkami s technológiou GEL® a odpruženou štruktúrou FLUIDRIDE™.

Okrem vyhotovenia s červenými detailmi je v predaji v online obchode Queens tiež verzia s tmavozelenými prekrytiami za rovnakú cenu. 

Asics Gel-Kayano 12.1
Zdroj: Queens

Nike Air Max 95 OG W 189,95 €

Model Nike Air Max 95 oslavuje 30. výročie od uvedenia na trh a návrhársky tím značky predstavil v auguste limitovanú edíciu „Blue Tint“, ktorá je dostupná v ženskom veľkostnom číslovaní. 

HOT novinka v čierno-modro-bielej kombinácii oživuje OG klasiku s chladným prechodom od čiernej až po jemnú modrú. Viditeľné vzduchové jednotky Max Air v medzipodrážke odkazujú na nezameniteľný štýl z roku 1995 a ponúkajú minimalistický, ale moderný vzhľad legendárnej športovej obuvi. 

Nike Air Max 95 OG
Zdroj: Queens

Nike Air Max SNDR SE 189,95 €

Vstúp do sveta štýlu a výkonu s teniskami Nike Air Max SNDR SE „White Metallic“. Model predstavuje inováciu a dizajn, ktorý je pre značku známy, pričom sú navrhnuté s dôrazom na detail. Kombinácia neoprénu, textílie a gumy zabezpečuje nielen odolnosť, ale aj bezkonkurenčné pohodlie pri celodennom nosení. 

Kombinácia bielej a striebornej vyzerá na modeli, ktorý prvý raz vyšiel v roku 1999, viac ako dobre. Presvedč sa o tom. Cena futuristických tenisiek Nike Air Max SNDR SE s naším zľavovým kódom RF13Q je 165 eur. 

Nike Air Max SNDR SE
Zdroj: Queens

Nike Shox Ride 2 PRM 189,95 €

Extravagantný model Nike Shox Ride 2 PRM „Bright Cactus“ nanovo definuje športovú estetiku zo začiatku tisícročia s modernými technológiami.

Neprehliadnuteľné tenisky s menčestrovým zvrškom v zeleno-čiernej farbe a dekonštruovaným povrchom sú vybavené ikonickým odpružením Shox so štvoricou stĺpikov v zadnej časti a podporou Max Air pre maximálny efekt v uliciach. K dispozícii sú v mužských aj ženských veľkostiach.

Nike Shox Ride 2 PRM
Zdroj: Queens
Pozri si celú ponuku v online obchode Queens
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
