Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny

Veľký jesenný výpredaj ponúka legendárne modely tenisiek, streetwear aj prémiové štýly, ktoré stoja za pozornosť.
Jeseň je ideálny čas na nový outfit a so zľavami v online obchode Footshop navyše ušetríš desiatky eur, napríklad na vianočné darčeky. Vyber si z atraktívnych kúskov od značiek ako Adidas Originals, Represent, Carhartt WIP, RHUDE či Salomon za ceny, ktoré ťa príjemne prekvapia. Ale pozor – najlepšie kúsky miznú rýchlo!
Obuv
Adidas Originals Muenchen – 110 € 55,49 €
Veľký jesenný výpredaj v online obchode Footshop ponúka množstvo fresh tenisiek vrátane modelu Adidas Originals Muenchen v atraktívnom modrom vyhotovení zo semišu s koženými prekrytiami. Vintage športová silueta je postavená na pružnej gumovej podrážke s logom značky, zatiaľ čo mäkká vnútorná stielka zabezpečuje dokonalý komfort. Využi zľavu vo výške 50 %.
Adidas Originals Gazelle Low Pro – 120 € 72,49 €
Ak sa ti páči trend nízkoprofilovej športovej obuvi, zbystri pozornosť. Model Adidas Originals Gazelle Low Pro je v súčasnosti k dispozícii za približne 70 eur. Nadčasový štýl dostal modernú úpravu s neprehliadnuteľným žltým zvrškom zo semišu s bielymi prúžkami a výsledok je pastvou pre oči.
Adidas Originals Samba OG – 120 € 90,49 €
Naopak, ak uprednostňuješ klasiku, siahni po legendárnom modeli Adidas Originals Samba OG v čierno-bielom vyhotovení z kože, ktorú dopĺňa semišový panel v oblasti špicu. Sofistikovaný vzhľad podčiarkujú zlaté detaily v podobe loga značky na jazyku a nápisu „Samba“ nad tromi prúžkami. Vďaka zľave vo výške 25 % ušetríš približne 30 eur.
Adidas Originals Gazelle Indoor Lux – 180 € 126,49 €
Viac ako 50 eur zo svojho rozpočtu ušetríš, ak si vyberieš model Adidas Originals Gazelle Indoor Lux s monochromatickým vzhľadom, ktorý stojí približne 125 eur po zľave vo výške až 30 %. Minimalistické vintage športové tenisky majú luxusný kožený zvršok a ľahko ich zladíš s akýmikoľvek jesennými kúskami vo svojom šatníku.
Salomon ACS Pro – 200 € 130,49 €
Ešte vo výraznejšej zľave, vo výške 35 %, sú v online obchode Footshop tenisky Salomon ACS Pro v schéme „Lunar Rock“. Ide o model s atraktívnym vzhľadom, v ktorom zaboduješ v uliciach aj v outdoorovom prostredí. Je vybavený rýchlošnúrovacím systémom, pevnou konštrukciou a priedušnými syntetickými materiálmi. Cena je približne 130 eur.