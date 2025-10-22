Kategórie
Obsah článku vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 22. októbra 2025 o 12:00
Čas čítania 4:01
Richard Balog

Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny

Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny
Zdroj: Footshop
Veľký jesenný výpredaj ponúka legendárne modely tenisiek, streetwear aj prémiové štýly, ktoré stoja za pozornosť.

Jeseň je ideálny čas na nový outfit a so zľavami v online obchode Footshop navyše ušetríš desiatky eur, napríklad na vianočné darčeky. Vyber si z atraktívnych kúskov od značiek ako Adidas Originals, Represent, Carhartt WIP, RHUDE či Salomon za ceny, ktoré ťa príjemne prekvapia. Ale pozor – najlepšie kúsky miznú rýchlo!

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Obuv

Adidas Originals Muenchen 110 € 55,49 €

Veľký jesenný výpredaj v online obchode Footshop ponúka množstvo fresh tenisiek vrátane modelu Adidas Originals Muenchen v atraktívnom modrom vyhotovení zo semišu s koženými prekrytiami. Vintage športová silueta je postavená na pružnej gumovej podrážke s logom značky, zatiaľ čo mäkká vnútorná stielka zabezpečuje dokonalý komfort. Využi zľavu vo výške 50 %.

Adidas Originals Muenchen
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Gazelle Low Pro 120 € 72,49 €

Ak sa ti páči trend nízkoprofilovej športovej obuvi, zbystri pozornosť. Model Adidas Originals Gazelle Low Pro je v súčasnosti k dispozícii za približne 70 eur. Nadčasový štýl dostal modernú úpravu s neprehliadnuteľným žltým zvrškom zo semišu s bielymi prúžkami a výsledok je pastvou pre oči.

Adidas Originals Gazelle Low Pro
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Samba OG 120 € 90,49 €

Naopak, ak uprednostňuješ klasiku, siahni po legendárnom modeli Adidas Originals Samba OG v čierno-bielom vyhotovení z kože, ktorú dopĺňa semišový panel v oblasti špicu. Sofistikovaný vzhľad podčiarkujú zlaté detaily v podobe loga značky na jazyku a nápisu „Samba“ nad tromi prúžkami. Vďaka zľave vo výške 25 % ušetríš približne 30 eur.

Adidas Originals Samba OG
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Gazelle Indoor Lux 180 € 126,49 €

Viac ako 50 eur zo svojho rozpočtu ušetríš, ak si vyberieš model Adidas Originals Gazelle Indoor Lux s monochromatickým vzhľadom, ktorý stojí približne 125 eur po zľave vo výške až 30 %. Minimalistické vintage športové tenisky majú luxusný kožený zvršok a ľahko ich zladíš s akýmikoľvek jesennými kúskami vo svojom šatníku.

Adidas Originals Gazelle Indoor Lux
Zdroj: Footshop

Salomon ACS Pro 200 € 130,49 €

Ešte vo výraznejšej zľave, vo výške 35 %, sú v online obchode Footshop tenisky Salomon ACS Pro v schéme „Lunar Rock“. Ide o model s atraktívnym vzhľadom, v ktorom zaboduješ v uliciach aj v outdoorovom prostredí. Je vybavený rýchlošnúrovacím systémom, pevnou konštrukciou a priedušnými syntetickými materiálmi. Cena je približne 130 eur.

Salomon ACS Pro
Zdroj: Footshop
Všetko
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
Doplnky
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
pred 3 dňami
TOP zimná obuv pre mužov: Modely Massimo Dutti, Timberland či Yuketen ponúkajú ochranu, komfort a štýl
TOP zimná obuv pre mužov: Modely Massimo Dutti, Timberland či Yuketen ponúkajú ochranu, komfort a štýl
17. 10. 2025 16:00
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred 2 dňami
Gucci, Chloé a Loewe dostali miliónové pokuty. Môžu za to ich cenové praktiky
Gucci, Chloé a Loewe dostali miliónové pokuty. Môžu za to ich cenové praktiky
15. 10. 2025 10:42
Cool mikina je základ jesenného šatníka. Pozri si HOT modely s podpisom značiek Represent, Fear of God či Diesel
V spolupráci
Cool mikina je základ jesenného šatníka. Pozri si HOT modely s podpisom značiek Represent, Fear of God či Diesel
15. 10. 2025 12:00
Drsný šarm v podobe kabeliek s opotrebovaným vzhľadom je horúci trend. Vyber si svoj model
Drsný šarm v podobe kabeliek s opotrebovaným vzhľadom je horúci trend. Vyber si svoj model
pred 2 dňami
