Čo všetko Ivana prezradila?
Party Shore Slovensko má za sebou svoju prvú sériu a diváci na Voyo mohli sledovať divoké večierky, opité drámy aj nečakané zvraty vo vzťahoch. Po skončení šou ti prinášame rozhovory s účastníkmi, ktorí prezradia, čo sa vo vile naozaj dialo. Tentokrát sme sa rozprávali s Ivanou.
Ivana nám v rozhovore prezradila, ako sa na to pozerajú jej blízki, vysvetlila aj to, prečo si na začiatku vybrala Filipa a ako sa ich vzťah postupne vyvíjal – až po momenty, keď sa bozkávala s Andreasom, vykusla sa so Solym a spôsobila tým vo vile poriadny chaos.
Otvorene hovorí o tom, čo s Filipom prežívali počas a po šou, prečo ju Andreas neustále „balil“, ako vnímala Luisa, s ktorým sa kúpali nahí, a či mala vo vile k niekomu skutočné city. Prezradila aj, ako sa pozerá na svoj sex pred kamerami a ktoré momenty si vôbec nepamätá.
Ivana reagovala aj na špekulácie, či Filip mal niečo s Izabellou, či Lívia s Filipom naozaj tvoria pár. Nechýbajú ani pikošky spoza kamier – čo sa do vysielania nedostalo, kto sa najviac opíjal, kto „zmenil tvár“ po šou a s kým ostala v kontakte.
Na záver prezradila, čo by dnes urobila inak, či niečo ľutuje a či by do takejto šou išla znova.