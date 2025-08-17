Aké sú jej must have produkty?
Do kresla v Beauty Factory si tentokrát sadla známa influencerka a podnikateľka Bianka Rumanová. V novej časti ukáže, ako si robí svoj make-up, keď si ide večer v lete sadnúť s kamoškami na drink.
Bianku môžete poznať ako jednu z najznámejších influenceriek na česko-slovenskej scéne, ale aj ako majiteľku niekoľkých značiek, ako je napríklad Namur, Anery a Bling. Donedávna bola vo verejnom vzťahu s Jovinečkom, ktorý sa už ale skončil a Bianka nám porozprávala o jej živote a aj o ich vzťahu po rozchode.
Bianka sa podelila s Lindou o svoje must-have produkty, bez ktorých nikdy neodíde z domu. V jej kabelke nesmie chýbať púder a „lip combo“ - ceruzka na pery, lesk a rúž.
Linda a Bianka ťa prevedú celým líčením – od prípravy pokožky až po finálny look. Uvidíš všetky produkty, ktoré použili, takže si určite odnesieš nové make-up tipy.