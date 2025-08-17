Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. augusta 2025 o 14:00
Čas čítania 0:33
Helena Lučivňáková

Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP)

Aké sú jej must have produkty?

Do kresla v Beauty Factory si tentokrát sadla známa influencerka a podnikateľka Bianka Rumanová. V novej časti ukáže, ako si robí svoj make-up, keď si ide večer v lete sadnúť s kamoškami na drink.

Bianku môžete poznať ako jednu z najznámejších influenceriek na česko-slovenskej scéne, ale aj ako majiteľku niekoľkých značiek, ako je napríklad Namur, Anery a Bling. Donedávna bola vo verejnom vzťahu s Jovinečkom, ktorý sa už ale skončil a Bianka nám porozprávala o jej živote a aj o ich vzťahu po rozchode.

Bianka sa podelila s Lindou o svoje must-have produkty, bez ktorých nikdy neodíde z domu. V jej kabelke nesmie chýbať púder a „lip combo“ - ceruzka na pery, lesk a rúž.

Linda a Bianka ťa prevedú celým líčením – od prípravy pokožky až po finálny look. Uvidíš všetky produkty, ktoré použili, takže si určite odnesieš nové make-up tipy.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Helena Lučivňáková
Helena Lučivňáková
Production Manager
Všetky články
Náhľadový obrázok: refresher sk
