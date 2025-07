David Beckham

David Beckham by si pokojne mohol dovoliť tých najlepších kaderníkov, no rozhodol sa vziať svoj účes do vlastných rúk. Počas domáceho strihania mu však zo strojčeka odpadol nadstavec a časť vlasov si omylom skrátil až príliš. Výsledok sa stal okamžite terčom vtipov – najmä zo strany jeho manželky Victorie, s ktorou celú situáciu zdieľal na Instagrame.

„Čo si to urobil?“ pýtala sa vo videu Victoria, zatiaľ čo David jej trápnu nehodu vysvetlil. „Deti z tohto budú mať content na celé hodiny,“ dodala bývalá Spice Girl s humorom. Video nešťastne ostrihaného Davida zverejnila aj na svojom profile.

„Budem k tebe úprimná. Vždy som k tebe úprimná. Nevyzerá to dobre,“ povedala Victoria na margo manželovho nového účesu. David situáciu okomentoval s humorom – v popise poznamenal, že sa mu to „podarilo“ počas strihania, a ironicky dodal, že nie každý musí byť taký úprimný ako jeho žena.

Neskôr zverejnil fotografiu, na ktorej si celú hlavu ostrihal nakrátko, aby zjednotil dĺžku vlasov. K fotke pridal aj poznámku, že to bolo to najlepšie riešenie, ktoré v danej situácii mohol urobiť – a nezabudol ani na emoji holohlavého muža.