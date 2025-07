Kluby sa dohodli na prestupovej čiastke 33 miliónov eur plus bonusy.

Slovenský futbalista Dávid Hancko prestupuje z holandského Feyenoordu do saudskoarabského klubu Al-Nassr. Informoval o tom renomovaný športový novinár Fabrizio Romano na sociálnych sieťach.

Podľa jeho slov sa kluby dohodli na prestupovej čiastke 33 miliónov eur plus bonusy. Zmluva by mala platiť do roku 2028, uviedol novinár Santi Aouna z portálu Foot Mercato.

V Al-Nassr sa Hancko stretne s Cristianom Ronaldom, ktorý pôsobí v tomto klube od konca roka 2022. Slovenský reprezentant mal platný kontrakt s Feyenoordom do roku 2028. Zarábať by mal okolo 10 miliónov ročne plus bonusy.

Hancko prišiel do Rotterdamu v roku 2022 zo Sparty Praha. V drese Feyenoordu získal v sezóne 2022/2023 ligový titul a v nasledujúcej sezóne Holandský pohár. Zaujímavosťou je, že z tohto prestupu budú ťažiť aj jeho predošlé kluby. Tie si rozdielia konkrétne 5 % z prestupovej čiastky 33 miliónov (1 650 247,50 €).



88 935 € – Kamenec pod Vtáčnikom (7. liga), kmeňový klub hráča do roku 2016

375 952,5 € – Prievidza

773 025 € – Žilina

179 025 € – Fiorentina

233 310 € – Sparta

