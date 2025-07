Prichádza plávajúci bazén "+ Pool" na East River v NYC, ponúkne čistú riečnu vodu a inovácie vo vodných športoch.

V New Yorku sa pripravuje inštalácia nového plávajúceho bazéna s názvom „+ Pool“ na East River. Tento bazén bude ukotvený pri Móle 35, severne od Manhattanského a Brooklynského mosta a pripojený k nábrežiu dvoma lávkami.

Testovaciu verziu bazéna s rozlohou 186 štvorcových metrov vyrobili v lodenici Bollinger v Mississippi a bude prepravená loďou do New Yorku. Zaujímavosťou je, že obsahuje nechemické filtračné zariadenie, ktoré umožní použitie vody priamo z rieky. Filtrácia potom umožní vypúšťať túto vodu späť do rieky. Pri plnej prevádzke bazén denne prefiltruje približne 3800 kubických metrov vody.

Bazén sa podrobí testovacej prevádzke v máji 2026, počas ktorej ho preveria zdravotnícke orgány. Na základe výsledkov sa rozhodne o výstavbe jeho plnohodnotnej verzie. Jeho konfigurácia sa môže meniť podľa potreby a bude vhodný pre vodné športy, lekcie plávania, detské aktivity alebo rekreáciu.

„Každá konfigurácia sa bude môcť využívať oddelene... prepojením vznikne plocha 9 000 štvorcových stôp (836 štvorcových metrov) na hranie," uvádza sa vo vyhlásení.

Trevor Holland, zakladateľ komunitného spolku Priatelia Móla 35, hovorí, že tento bazén bude prvým svojho druhu na svete a poskytne návštevníkom prístup k čistej riečnej vode. Riaditeľka spoločnosti + Pool Kara Meyer ocenila spoluprácu medzi agentúrami a komunitou: „Ukazuje to, v čom je New York najlepší – keď ľudia spolupracujú... na testovaní konceptov a budovaní inovácií.“

Zdroj: pluspool.com

Riečne plavárne boli populárne v USA aj Európe, najmä koncom 19. storočia, ako súčasť snahy o zabezpečenie hygieny. V New Yorku kedysi fungovalo 15 plávajúcich kúpeľov, ktoré využívalo až 40 % jeho obyvateľov. Kvôli zhoršeniu životného prostredia ale zanikli.