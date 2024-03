Moderátorka Alexandra Orviská býva na Manhattane: Nájom bytu s veľkosťou špajzy sa tu začína od 3 000 eur (Rozhovor)

„Veľmi rada po New Yorku sprevádzam známych, všetko podstatné uvidia oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Mesto je obrovské, a keď si to neviete naplánovať múdro, je to trošku zmätené. Pamiatky sa dajú prejsť peši za dva dni,“ hovorí nám Alexandra.

Alexandra Orviská je moderátorka relácie Topstar a taktiež influencerka, ktorú na Instagrame sleduje 124-tisíc používateľov. Žije „kočovný život“ medzi Slovenskom a New Yorkom, pretože jej dcéra Viktoria tam študuje. Po dlhých útrapách sa jej podarilo prenajať si vysnívaný byt na Manhattane.

Alexandra miluje cestovanie, no Big Apple jej prirástlo k srdcu a dnes je jej druhým domovom. V rozhovore pre Refresher prezradila, že hľadanie bytu v New Yorku bolo náročnejšie, ako sa môže zdať. „Často už máte vybraný byt, a kým sa vám podarí dať s prekladateľom dokopy papiere, je preč.“

Počas života v Amerike stihla vystriedať mnoho bytov, napríklad aj jeden v úplnom centre New Yorku. Na 34 Empire State Building bol podľa jej slov neznesiteľný hluk. Dnes býva v nižšej časti Manhattanu, kde sú štvrte ako Soho či East Village. „Ak chcete získať byt, musíte preukázať, že dokážete za rok zarobiť 80-násobok sumy nájmu, inak sa s vami na Manhattane nebudú ani baviť,“ hovorí.

Alexandra nám opísala lásku k New Yorku svojimi očami, keď za deň urobí tridsaťtisíc krokov, ide v teplákoch do metra a večer na luxusnú párty v maskách. Čo ju najviac zaskočilo pri hľadaní bytu, čo všetko k tomu treba a ako vyzerá jej bežný deň v New Yorku, sa dočítaš v rozhovore.

Alexandre Orviskej sa podarilo prenajať si byt na Manhattane. Zdroj: Archív: Alexandra Orviská

V New Yorku sa narodili obidve vaše deti. Kedy sa vlastne začal životný príbeh s Amerikou?Celá americká „story“ sa začala vtedy, keď som sa vrátila z Austrálie. Mala som pocit, že ešte stále nie je ten čas, aby som žila nonstop na Slovensku. V roku 2005 boli prísne podmienky a pravidlá, aby sa človek vôbec do Ameriky dostal. Medzi nimi bolo napríklad pozvanie od niekoho, kto v Amerike žije. Takýmto spôsobom som sa zoznámila s Martinom Valihorom, ktorý je otcom našej dcéry Viktorie.

Práve jeho som vtedy žiadala o to, aby mi dal pozvanie do Ameriky. No a keď som tam v roku 2006 prišla, tak som tam počas leta zostala dva mesiace. Veľmi som sa už chcela vrátiť domov, lebo mi New York pripadal hlučný, turistický a náročný na fungovanie či žitie. Len čo som sa však vrátila na Slovensko, o dva týždne som zbalila kufre a išla naspäť. (smiech)

Dnes tam vaša dcéra študuje a vy ste nonstop na trase Bratislava –⁠⁠⁠⁠⁠ New York. Nie je to pre vás veľmi hektické?Myslím si, že New York je návykový a pre mňa je ako droga. Vrátili sme sa na Slovensko, no nikdy sme nepripustili myšlienku, že by sme New York hodili za hlavu.