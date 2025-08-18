Logan Paul a modelka Nina Agdal tvoria pár od roku 2022.
Americký YouTuber a zápasník Logan Paul a dánska modelka Nina Agdal sú oficiálne manželmi. Pár si povedal áno počas honosného obradu v romantickom Lake Como v Taliansku.
Vzťah medzi Loganom a Ninou sa začal v lete 2022, keď ich videli v Londýne a neskôr na romantickej večeri v New Yorku. V roku 2023 sa zasnúbili v hoteli Passalacqua pri jazere Como a o rok neskôr oznámili, že čakajú svoje prvé dieťa.
33-ročná modelka je známa aj tým, že v minulosti randila s Leonardom DiCapriom, informoval Page Six. S Loganom sa na sociálnych sieťach oficiálne ukázala na prelome rokov 2022 a 2023. YouTuber a dánska modelka sa zosobášili na tom istom mieste, kde sa 2 roky späť aj zasnúbili.
Nevesta zažiarila v dlhých čipkovaných šatách bez ramienok so závojom až po zem, zatiaľ čo ženích mal biely smokingový kabát s čiernou kravatou a nohavicami. A vyzerali spolu naozaj úžasne!
Nie každému však láska vyjde. Jeho kamarát, český YouTuber Jon Mariánek, len nedávno oznámil rozchod po 5 rokoch vzťahu.