Tento článok je PR správa spoločnosti Designer Outlet Parndorf.
dnes 19. augusta 2025 o 15:00
Čas čítania 1:15
Sponzorovaný obsah

Late Night Shopping Days v Designer Outlet Parndorf: zľavy až do 80 % a párty s DJ-om EKG

MÓDA
Priprav sa na 20. – 22. augusta.

Od 20. do 23. augusta sa v McArthurGlen Designer Outlet Parndorf opäť uskutočnia obľúbené Late Night Shopping Days, so zľavami až 80 % z pôvodnej ceny. Nájdeš tu značky ako Aigner, KARL LAGERFELD či Guess. Nákupy budú ešte jednoduchšie vďaka predĺženým otváracím hodinám od 9:00 do 21:00 – a 20. augusta dokonca až do 23:00 hodiny.

Kyvadlová doprava z Bratislavy len 9 € 🚌

Autobusom zo zastávky Nové SND (pri nákupnom centre Eurovea) sa odvezieš za 9 € – pri nákupe použi kód LNS25. 
Designer Outlet Parndorf
Zdroj: Designer Outlet Parndorf

DJ EKG po roku opäť v Parndorfe

Po roku sa opäť ukáže aj DJ EKG, ktorý sa postará o skvelú atmosféru v stredu 20. augusta v čase od 16:00 do 20:00 hodiny.

DJ EKG
Zdroj: Archív DJ EKG

Nákupy ti spríjemní tiež prestávka v jednej z gastro prevádzok v Designer Outlet Parndorf. Vo Food Truck zóne si môžeš vychutnať neapolskú pizzu, zdravé špeciality v Buns & Bowls alebo vegánsku zmrzlinu. Niečo pod zub nájdeš aj v japonskej Wagamama alebo v Lia’s, kde pripravia všetko od klasických raňajok až po cestoviny a pinsu. Chrumkavý hamburger si môžeš dať v Le Burger alebo sa zastav v novo otvorenej talianskej reštaurácii Rossopomodoro.

Designer Outlet Parndorf
Zdroj: Designer Outlet Parndorf

Nové predajne

Novinkou v centre je obchod Kapten & Son, ktorý prináša svieži vietor v podobe štýlových batohov, hodiniek a slnečných okuliarov. Novú a väčšiu predajňu otvorila aj značka New Balance, ktorá ohúri športovými a trendy teniskami – ideálnymi pre letné dni v pohybe. V obchode Dr. Martens nájdu milovníci módy klasické kúsky s ikonickým charakterom tejto značky, zatiaľ čo v novom obchode Läderach sa tá najemnejšia švajčiarska čokoláda spája s radosťou z nakupovania.

Designer Outlet Parndorf
Zdroj: Designer Outlet Parndorf

„Tešíme sa na obľúbené Late Night Shopping Days od stredy do soboty. Na našich hostí čaká pestrý nákupný zážitok s najlepšou ponukou medzinárodných značiek a mixom kulinárskych špecialít. Vďaka predĺženým otváracím hodinám máte možnosť zažiť magickú atmosféru pri západe slnka a preto sa výlet do Designer Outlet Parndorf hravo vyrovná dovolenke!,“ dodáva Mario Schwann, generálny riaditeľ McArthurGlen Designer Outlet Parndorf.

Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Designer Outlet Parndorf
