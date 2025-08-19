Late Night Shopping Days v Designer Outlet Parndorf: zľavy až do 80 % a párty s DJ-om EKG

Priprav sa na 20. – 22. augusta.
Od 20. do 23. augusta sa v McArthurGlen Designer Outlet Parndorf opäť uskutočnia obľúbené Late Night Shopping Days, so zľavami až 80 % z pôvodnej ceny. Nájdeš tu značky ako Aigner, KARL LAGERFELD či Guess. Nákupy budú ešte jednoduchšie vďaka predĺženým otváracím hodinám od 9:00 do 21:00 – a 20. augusta dokonca až do 23:00 hodiny.
Autobusom zo zastávky Nové SND (pri nákupnom centre Eurovea) sa odvezieš za 9 € – pri nákupe použi kód LNS25.
DJ EKG po roku opäť v Parndorfe
Po roku sa opäť ukáže aj DJ EKG, ktorý sa postará o skvelú atmosféru v stredu 20. augusta v čase od 16:00 do 20:00 hodiny.
Nákupy ti spríjemní tiež prestávka v jednej z gastro prevádzok v Designer Outlet Parndorf. Vo Food Truck zóne si môžeš vychutnať neapolskú pizzu, zdravé špeciality v Buns & Bowls alebo vegánsku zmrzlinu. Niečo pod zub nájdeš aj v japonskej Wagamama alebo v Lia’s, kde pripravia všetko od klasických raňajok až po cestoviny a pinsu. Chrumkavý hamburger si môžeš dať v Le Burger alebo sa zastav v novo otvorenej talianskej reštaurácii Rossopomodoro.
Nové predajne
Novinkou v centre je obchod Kapten & Son, ktorý prináša svieži vietor v podobe štýlových batohov, hodiniek a slnečných okuliarov. Novú a väčšiu predajňu otvorila aj značka New Balance, ktorá ohúri športovými a trendy teniskami – ideálnymi pre letné dni v pohybe. V obchode Dr. Martens nájdu milovníci módy klasické kúsky s ikonickým charakterom tejto značky, zatiaľ čo v novom obchode Läderach sa tá najemnejšia švajčiarska čokoláda spája s radosťou z nakupovania.
„Tešíme sa na obľúbené Late Night Shopping Days od stredy do soboty. Na našich hostí čaká pestrý nákupný zážitok s najlepšou ponukou medzinárodných značiek a mixom kulinárskych špecialít. Vďaka predĺženým otváracím hodinám máte možnosť zažiť magickú atmosféru pri západe slnka a preto sa výlet do Designer Outlet Parndorf hravo vyrovná dovolenke!,“ dodáva Mario Schwann, generálny riaditeľ McArthurGlen Designer Outlet Parndorf.