Muž z Iowy predviedol bizarný podvod.
34-ročný Mitch William Gross z Earlingu v štáte Iowa bol 15. augusta odsúdený na štyri mesiace federálneho väzenia. Okrem toho mu bolo nariadené uhradiť škodu vo výške 146 590,15 dolárov (125 533,94 eura) a po odpykaní trestu bude pod trojročným dohľadom.
Podľa prokuratúry Gross podviedol svojho zamestnávateľa, spoločnosť Ruan Transportation Corporation, tým, že medzi septembrom 2021 a októbrom 2022 zneužíval firemné kreditné karty.
Nakupoval predplatené darčekové karty, Pokémon kartičky a herné predmety, pričom tieto výdavky zamaskoval ako legitímne obchodné náklady. Spoločnosť Ruan, ktorá je lídrom v oblasti dopravy a logistiky, nemá so zberateľskými kartičkami ani hraním hier nič spoločné.
Vyšetrovanie viedli FBI a policajné oddelenie v Des Moines. Nie je to pritom prvý prípad, keď niekto skončil kvôli Pokémon kartám vo väzení. Začiatkom tohto roka bol odsúdený aj výkonný riaditeľ so sídlom v Singapure po tom, čo oklamal svojho generálneho riaditeľa a získal od neho pol milióna dolárov, ktoré následne minul na Pokémon kartičky, iPady, dovolenky a iné luxusné veci.