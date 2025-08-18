Kategórie
dnes 18. augusta 2025 o 10:47
Anna-Marie Vondráková

Populárna hra pre deti Roblox má vytvárať prostredie pre sexuálnych predátorov. Platforma teraz čelí žalobe

Populárna hra pre deti Roblox má vytvárať prostredie pre sexuálnych predátorov. Platforma teraz čelí žalobe
Podľa obvinení polícia zatkla najmenej dve desiatky ľudí, ktorí deti na Robloxe naverbovali alebo zneužili.

Hra Roblox čelí vážnym obvineniam z nedostatočnej ochrany detí na svojej online platforme. Podľa súdnych dokumentov, ktoré citoval portál Polygon, spoločnosť Roblox Corporation nezaviedla podstatné bezpečnostné opatrenia a vedome umožnila a uľahčila systematické sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie detí v celých Spojených štátoch. Spoločnosť údajne uprednostňuje vlastný zisk pred bezpečnosťou maloletých.

„Roblox je zaplavený škodlivým obsahom a pedofilmi," uviedla vo vyhlásení generálna prokurátorka Louisiany Liz Murrill. „Každý rodič by si mal byť vedomý jasného a bezprostredného nebezpečenstva, ktoré Roblox predstavuje pre jeho deti, aby mohol zabrániť tomu, že sa v jeho domácnosti stane niečo nepredstaviteľné.“

roblox
Zdroj: Roblox Corporation/propagační materiál

Spoločnosť už v súvislosti so žalobou vydala vlastné vyhlásenie, v ktorom sa bráni obvineniam a poukazuje na nové ochranné prvky, ktoré nedávno predstavila. Tie by mali chrániť najmladších používateľov a poskytnúť rodičom a opatrovateľom väčšiu kontrolu vrátane aktualizovanej rodičovskej kontroly, prísnejších predvolených nastavení pre používateľov mladších ako 13 rokov a nových označení obsahu vhodných pre vek.

Nie je to však prvýkrát, čo sa objavili pochybnosti o bezpečnosti tejto hry. Roblox bol v posledných rokoch terčom kritiky za to, že nedokázal svoju platformu riadne moderovať a chrániť deti pred predátormi, ktorí platformu využívajú na chatovanie s deťmi a v niektorých prípadoch aj na ich únosy.

Podľa týchto zistení polícia v USA zatkla najmenej dve desiatky ľudí obvinených z únosov alebo zneužívania obetí, s ktorými sa zoznámili alebo ich naverbovali pomocou Robloxu. Spoločnosť Hindenburg Research následne označila túto platformu za „pedofilné peklo, ktoré vystavuje deti groomingu, pornografii, násilnému obsahu a mimoriadne urážlivému jazyku“.

Anna-Marie Vondráková
Anna-Marie Vondráková
Reporter
Zdroj: polygon.com, bloomberg.com, hindenburgresearch.com
Náhľadový obrázok: Roblox Corporation/propagační materiál
