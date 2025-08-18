Podľa obvinení polícia zatkla najmenej dve desiatky ľudí, ktorí deti na Robloxe naverbovali alebo zneužili.
Hra Roblox čelí vážnym obvineniam z nedostatočnej ochrany detí na svojej online platforme. Podľa súdnych dokumentov, ktoré citoval portál Polygon, spoločnosť Roblox Corporation nezaviedla podstatné bezpečnostné opatrenia a vedome umožnila a uľahčila systematické sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie detí v celých Spojených štátoch. Spoločnosť údajne uprednostňuje vlastný zisk pred bezpečnosťou maloletých.
„Roblox je zaplavený škodlivým obsahom a pedofilmi," uviedla vo vyhlásení generálna prokurátorka Louisiany Liz Murrill. „Každý rodič by si mal byť vedomý jasného a bezprostredného nebezpečenstva, ktoré Roblox predstavuje pre jeho deti, aby mohol zabrániť tomu, že sa v jeho domácnosti stane niečo nepredstaviteľné.“
Spoločnosť už v súvislosti so žalobou vydala vlastné vyhlásenie, v ktorom sa bráni obvineniam a poukazuje na nové ochranné prvky, ktoré nedávno predstavila. Tie by mali chrániť najmladších používateľov a poskytnúť rodičom a opatrovateľom väčšiu kontrolu vrátane aktualizovanej rodičovskej kontroly, prísnejších predvolených nastavení pre používateľov mladších ako 13 rokov a nových označení obsahu vhodných pre vek.
Nie je to však prvýkrát, čo sa objavili pochybnosti o bezpečnosti tejto hry. Roblox bol v posledných rokoch terčom kritiky za to, že nedokázal svoju platformu riadne moderovať a chrániť deti pred predátormi, ktorí platformu využívajú na chatovanie s deťmi a v niektorých prípadoch aj na ich únosy.
Podľa týchto zistení polícia v USA zatkla najmenej dve desiatky ľudí obvinených z únosov alebo zneužívania obetí, s ktorými sa zoznámili alebo ich naverbovali pomocou Robloxu. Spoločnosť Hindenburg Research následne označila túto platformu za „pedofilné peklo, ktoré vystavuje deti groomingu, pornografii, násilnému obsahu a mimoriadne urážlivému jazyku“.