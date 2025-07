Plánované podujatie už potvrdil hovorca UFC.

Budúci rok si Spojené štáty pripomenú 250. výročie podpísania Deklarácie nezávislosti. Pri tejto príležitosti chce prezident Donald Trump zorganizovať na pôde Bieleho domu zápas MMA. „Chystáme zápas UFC na pôde Bieleho domu. Máme tam veľa miesta,“ povedal prezident vo štvrtok večer na zhromaždení v Des Moines v štáte Iowa. Povedal, že organizácia by mohla postaviť zápasnícky oktagon priamo na jednom z pozemkov v okolí prezidentovho sídla.

Hovorca UFC už pre portál Variety potvrdil, že organizácia sa skutočne plánuje objaviť na jednom z podujatí iniciatívy s názvom America250, ktorá sa má v Spojených štátoch uskutočniť na budúci rok pri príležitosti štvrťstoročia nezávislosti USA.

„Cesta k tomuto historickému míľniku je príležitosťou zastaviť sa a zamyslieť sa nad minulosťou nášho národa, uctiť si prínos všetkých Američanov a pozrieť sa do budúcnosti, ktorú chceme vytvoriť pre ďalšie generácie,“ uvádza sa na oficiálnej webovej stránke iniciatívy. Po celých Spojených štátoch by sa tak konali podujatia na oslavu tohto výročia, ktoré by vyvrcholili 4. júla 2026, keď Američania oslavujú Deň nezávislosti.

Spojenie medzi organizáciou MMA a americkým prezidentom však nie je až také prekvapujúce, keďže výkonný riaditeľ UFC Dana White je známym Trumpovým podporovateľom a priateľom.

Samotný prezident sa dokonca nedávno zúčastnil na niekoľkých zápasoch. White sa objavil aj v prvom Trumpovom videu na TikToku v roku 2024, v ktorom prezident pozdravuje fanúšikov na UFC 302 v Newarku v New Jersey 1. júna 2024.

Po tom, ako Trump oznámil, že bude organizovať zápas na pôde Bieleho domu, sa k tomu na sieťach vyjadril bojovník Conor McGregor, informuje CBS Sports: „Bol by som poctený, počítajte so mnou!“ zvolal slávny Ír.