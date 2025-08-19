Vo Veľkej Studenej doline vo Vysokých Tatrách bol nedávno objavený doposiaľ neevidovaný vodopád vysoký až 116 metrov.
Ide už o stý známy vodopád v Tatrách a podľa odborníkov patrí k unikátom. Vodopád je výnimočný tým, že pramení priamo zo zeme, a to bez nadväznosti na povrchový potok, informuje TASR.
Vodopád objavil horolezecký inštruktor Martin Murár, ktorý ho zároveň zmeral a zapísal do oficiálnej evidencie. Podľa evidencie tatranských vodopádov má ísť už o stý evidovaný vodopád Vysokých Tatier.
Vodopád dostal meno Nižný a Vyšný Strelecký, keďže jeho tok prerušuje výrazná kaskáda. Stal sa súčasťou novej horolezeckej cesty s názvom Žriedlo, vedúcej na Streleckú vežu vo výške 2 130 metrov. Trasa má 12 úsekov a obtiažnosť IV. stupňa UIAA. Zaujímavosťou je, že počas lezenia si možno priamo z vodopádu nabrať pitnú vodu, čo potvrdili aj laboratórne testy.
„Názov odkazuje na lokalitu a prerušenie pádu vody jednou výraznou kaskádou. Vodopád sa stal dejiskom novej horolezeckej línie s názvom Žriedlo. Cesta na vrchol Streleckej veže - 2130 metrov nad morom, ktorú som vytvoril spolu so skupinou horolezeckých nadšencov, má spolu 12 lanových dĺžok s obťažnosťou IV. stupňa UIAA (Medzinárodná horolezecká asociácia),“ prezradil Martin Murár.
Vodopád je možné zbadať z turistického chodníka na Zbojnícku chatu, no nie je hneď nápadný. Najlepším východiskovým bodom je Hrebienok, ktorý spolu s mestom Vysoké Tatry podporil vybudovanie novej lezeckej línie.