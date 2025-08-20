Kategórie
dnes 20. augusta 2025 o 18:26
Čas čítania 0:51
Zdenka Hvolková

Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom

Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom
Zdroj: Instagram / @caughtstealingmovie @sonypictures
FILMY A SERIÁLY AKČNÉ FILMY NOVÉ FILMY V KINÁCH (KINOPROGRAM)
Režisér Darren Aronofsky sa vracia s netradičným projektom - akčnou gangstrovkou Zbaľ sa a uteč!, zasadenou do pulzujúceho New Yorku 90. rokov.

Režisér Darren Aronofsky, známy svojimi temnými filmami ako Čierna labuť či Requiem za sen, sa vrátil na filmové plátno s úplne inou energiou. Jeho nový film Zbaľ sa a uteč! je drsná, no zábavná gangsterka zasadená do pestrofarebného New Yorku 90. rokov, inšpirovaná rovnomenným románom Charlieho Hustona.

Hlavnú úlohu hrá Austin Butler ako bývalý bejzbalista Hank, ktorému pohodový život zrúti jediná prosba - postrážiť susedovu mačku. Zrazu sa ocitá uprostred newyorského podsvetia, kde sa najprv strieľa a až potom pýta. Film sleduje jeho cestu z pasivity až k boju o vlastný život a identitu.

austin butler zbaľ sa a uteč austin butler zbaľ sa a uteč austin butler zbaľ sa a uteč austin butler zbaľ sa a uteč
Zobraziť galériu
(9)

Zaujímavosťou je, že výraznú úlohu hrá aj samotný New York, nie však ten, ktorý vídame bežne vo filmoch. Aronofsky natáčal v štvrti East Village a ďalších lokalitách ako Coney Island či Flushing, ktoré tvoria autentickú mozaiku mesta. Atmosféru dotvára soundtrack s originálnymi piesňami od kapely IDLES a charizmatický záporák Colorado v podaní Bad Bunnyho.

Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram / @caughtstealingmovie @sonypictures
