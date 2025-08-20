Režisér Darren Aronofsky sa vracia s netradičným projektom - akčnou gangstrovkou Zbaľ sa a uteč!, zasadenou do pulzujúceho New Yorku 90. rokov.
Režisér Darren Aronofsky, známy svojimi temnými filmami ako Čierna labuť či Requiem za sen, sa vrátil na filmové plátno s úplne inou energiou. Jeho nový film Zbaľ sa a uteč! je drsná, no zábavná gangsterka zasadená do pestrofarebného New Yorku 90. rokov, inšpirovaná rovnomenným románom Charlieho Hustona.
Hlavnú úlohu hrá Austin Butler ako bývalý bejzbalista Hank, ktorému pohodový život zrúti jediná prosba - postrážiť susedovu mačku. Zrazu sa ocitá uprostred newyorského podsvetia, kde sa najprv strieľa a až potom pýta. Film sleduje jeho cestu z pasivity až k boju o vlastný život a identitu.
Zaujímavosťou je, že výraznú úlohu hrá aj samotný New York, nie však ten, ktorý vídame bežne vo filmoch. Aronofsky natáčal v štvrti East Village a ďalších lokalitách ako Coney Island či Flushing, ktoré tvoria autentickú mozaiku mesta. Atmosféru dotvára soundtrack s originálnymi piesňami od kapely IDLES a charizmatický záporák Colorado v podaní Bad Bunnyho.
Divákov čaká mix napätia, čierneho humoru a silnej chémie medzi Butlerom a Zoë Kravitz, ktorá hrá zdravotníčku Yvonne. A nezabudnime ani na najväčšiu filmovú mačaciu hviezdu - túlavého kocúra Tonica, ktorý odohral väčšinu scén bez potreby náhrady.
Film prichádza do slovenských kín 28. augusta. Ak máš rád bláznivé príbehy z veľkomesta s dávkou nostalgie, chaosu a nečakaných postáv, tento film by si rozhodne nemal zmeškať.