Možno si v posledných dňoch zaregistroval/a stránku na Wplace, ktorá je síce online len pár týždňov, no už sa stretáva s obrovským záujmom.
Na mapu sveta neustále pribúdajú nové diela či kresby ľudí z celého sveta. Ktokoľvek na ňu môže nakresliť či napísať. Ak chceš aj ty prispieť, stačí, keď otvoríš mapu sveta, ktorá je tvorená miliardami pixelov. Následne sa prihlásiš a môžeš začať pridávať svoje obrázky, písať texty či dokončovať diela, ktoré začali iní.
Za populárnou stránkou stojí softvérový developer Murilo Matsubara, ktorý ju launchol koncom júla. Odvtedy na ňu pribúdajú každý deň nové pixelové obrázky a teší sa z veľkého záujmu.
Stránka ti dokonca aj ukáže, ktorí tvorcovia sú najaktívnejší a ktoré časti mapy sú najviac zaplnené. Niektoré časti sú už tak preplnené, že len ťažko nájdeš voľnú plochu, kam by si mohol prispieť svojím výtvorom.
Na mape sveta sa už objavuje všetko možné. Nájdeš tu vlajky, nápisy, ale dokonca aj veľmi detailné ilustrácie, ktoré by sa už dali pokojne nazvať aj skutočným umením.
Čo sa týka Slovenska, aj naši obyvatelia si už mapu všimli a začali ju zapĺňať. Najviac zaplnenou je Bratislava, na ktorej nájdeš dokonca aj Separa či rôzne anime postavy, ale aj nadávky, LGBTQ+ symboly či obľúbené Horalky.