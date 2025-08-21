Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 21. augusta 2025 o 16:46
Čas čítania 0:33
Michaela Kedžuchová

Kedy a s kým hrá Slovensko na MS v hokeji 2026? Zverejnili rozpis zápasov

Kedy a s kým hrá Slovensko na MS v hokeji 2026? Zverejnili rozpis zápasov
Zdroj: TASR/Erika Ďurčová
ŠPORT HOKEJ SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ REPREZENTÁCIA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Naši reprezentanti si zahrajú minimálne 7 zápasov

Tento rok sú majstrovstvá sveta v hokeji organizované spoločne Švédskom a Dánskom.

Slováci sa ocitli v B skupine, kde ich čaká konkurencia vrátane Kanady, Švédska, Česka, Dánska, Nórska, Slovinska a Talianska. Hoci sa pôvodne očakávalo, že v tejto skupine budú hrať majstri sveta z USA, organizátori nakoniec rozhodli o výmene – USA si prehodili miesto s Kanadou, čo zásadne zmenilo rozloženie síl v oboch skupinách.

V skupine A sa ocitnú už spomínané USA, Švajčiarsko, Fínsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Maďarsko a Veľká Británia.

Odporúčané
Slovenky prezradili, aké je to žiť po boku športovca: Vanessa si každých 9 mesiacov hľadá novú prácu Slovenky prezradili, aké je to žiť po boku športovca: Vanessa si každých 9 mesiacov hľadá novú prácu 28. júla 2025 o 7:00

Majstrovstvá sveta sa budú konať od 15. mája do 31. mája 2026 a naši reprezentanti si zahrajú minimálne 7 zápasov.

Slovensko vs. Nórsko 16. máj - 12:20
Taliansko vs. Slovensko 17. máj - 12:20
Slovinsko vs. Slovensko 19. máj - 20:20
Dánsko vs. Slovensko 21. máj 20:20
Slovensko vs. Česko 23. máj 16:20
Slovensko vs. Kanada 24. máj 20:20
Švédsko vs. Slovensko 26. máj 16:20
Odporúčané
Hokejista Ružička sa prvýkrát vyjadril k škandálu s bielym práškom. „To video bolo dno, ale zachránilo mi život“ Hokejista Ružička sa prvýkrát vyjadril k škandálu s bielym práškom. „To video bolo dno, ale zachránilo mi život“ 13. augusta 2025 o 15:10
Odporúčané
Jaromír Jágr patrí medzi TOP 5 najlepšie platených hráčov NHL. Vyšiel nový rebríček najbohatších hokejistov Jaromír Jágr patrí medzi TOP 5 najlepšie platených hráčov NHL. Vyšiel nový rebríček najbohatších hokejistov 5. augusta 2025 o 19:04
Odporúčané
Slovenky prezradili, aké je to žiť po boku športovca: Vanessa si každých 9 mesiacov hľadá novú prácu Slovenky prezradili, aké je to žiť po boku športovca: Vanessa si každých 9 mesiacov hľadá novú prácu 28. júla 2025 o 7:00
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HOKEJ SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ REPREZENTÁCIA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus
Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
včera o 15:00
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
dnes o 07:00
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
refresher+
Odporúčané
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
včera o 07:00
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
včera o 18:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
pred 3 dňami
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
refresher+
Odporúčané
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
včera o 17:00
Storky
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Lifestyle news
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy pred hodinou
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné pred 2 hodinami
Rasťo sa vyjadril k rozchodu s Karolínou z Ruže pre nevestu. „Stále ju mám rád. Šou neľutujem“ pred 2 hodinami
Serena Williams priznala, že neschudla prirodzenou cestou. Pomohla si liekom na báze Ozempicu pred 3 hodinami
Kedy a s kým hrá Slovensko na MS v hokeji 2026? Zverejnili rozpis zápasov dnes o 16:46
Ženu prekvapil nezmyselný poplatok v reštaurácii. Naúčtovali jej 12 eur za to, že použila držiak na kabelku dnes o 14:56
Hororová novinka so slávnym monštrom ovládla sledovanosť na streame. Seriál Alien: Earth zbiera skvelé hodnotenia dnes o 14:08
Jovinečko prvýkrát ukázal svoju novú frajerku. Zapojili sa do virálneho car wash trendu dnes o 13:25
Wplace je nový internetový hit: Na pixelovú mapu môže kresliť ktokoľvek, Slováci na ňu pridali Separa aj vulgarizmy dnes o 13:06
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Počasie Správy počasie Doprava
Viac
Západonílsky vírus znova zabíjal. Prvé tohtoročné obete hlásia aj z Grécka
pred hodinou
Toto sú požiadavky Putina: Ukrajina sa musí vzdať Donbasu a zostať neutrálna, zistilo Reuters
pred hodinou
Česko je ochotné vyslať vojakov na Ukrajinu, vyhlásila ministerka obrany. V minulosti to pritom vylúčila
pred 2 hodinami

Viac z Šport

Všetko
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
Zahraničie
10. 8. 2025 19:00
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
10. 8. 2025 19:00
Jaromír Jágr patrí medzi TOP 5 najlepšie platených hráčov NHL. Vyšiel nový rebríček najbohatších hokejistov
Jaromír Jágr patrí medzi TOP 5 najlepšie platených hráčov NHL. Vyšiel nový rebríček najbohatších hokejistov
5. 8. 2025 19:04
Lewis Hamilton by mal ukončiť kariéru, tvrdí bývalý šéf F1. Podľa neho to mal urobiť už dávno
Lewis Hamilton by mal ukončiť kariéru, tvrdí bývalý šéf F1. Podľa neho to mal urobiť už dávno
5. 8. 2025 15:34
Oktagon sa vracia na legendárnu pražskú Štvanicu. Uvidíš české hviezdy, zápasy o státisíce a boj o titul
Oktagon sa vracia na legendárnu pražskú Štvanicu. Uvidíš české hviezdy, zápasy o státisíce a boj o titul
7. 8. 2025 20:14
Lenka Poláčková zverejnila prvé zábery z vrcholu K2. Stala sa prvou Slovenkou, ktorá zdolala 2. najvyššiu horu sveta
Lenka Poláčková zverejnila prvé zábery z vrcholu K2. Stala sa prvou Slovenkou, ktorá zdolala 2. najvyššiu horu sveta
14. 8. 2025 15:33
Hokejista Ružička sa prvýkrát vyjadril k škandálu s bielym práškom. „To video bolo dno, ale zachránilo mi život“
Hokejista Ružička sa prvýkrát vyjadril k škandálu s bielym práškom. „To video bolo dno, ale zachránilo mi život“
13. 8. 2025 15:10
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Hororová novinka so slávnym monštrom ovládla sledovanosť na streame. Seriál Alien: Earth zbiera skvelé hodnotenia
Seriály
dnes o 14:08
Hororová novinka so slávnym monštrom ovládla sledovanosť na streame. Seriál Alien: Earth zbiera skvelé hodnotenia
dnes o 14:08
Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom
včera o 18:26
Tvorca Peaky Blinders rozpovie príbeh o slávnej rodine pivovarníkov. Seriál House of Guinness už čoskoro dorazí na Netflix
pred 2 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Jovinečko prvýkrát ukázal svoju novú frajerku. Zapojili sa do virálneho car wash trendu
Youtube a influenceri
dnes o 13:25
Jovinečko prvýkrát ukázal svoju novú frajerku. Zapojili sa do virálneho car wash trendu
dnes o 13:25
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
15. 8. 2025 12:29
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
pred 2 dňami
Viac z Kultúra Všetko
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Udalosti
včera o 11:00
Odporúčané
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
včera o 11:00
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Môžeš ísť na koncert Karla v Novej Tržnici či na kaviarenský pop-up (WEEKEND RADAR)
dnes o 17:00
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)
14. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy
Kultúra
pred hodinou
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy
pred hodinou
Inštalácia Stain Less Is More priniesla umelecký moment, ktorý netrvá večne.
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Môžeš ísť na koncert Karla v Novej Tržnici či na kaviarenský pop-up (WEEKEND RADAR)
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Môžeš ísť na koncert Karla v Novej Tržnici či na kaviarenský pop-up (WEEKEND RADAR)
dnes o 17:00
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
Sponzorovaný obsah
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
dnes o 13:00
Tenisky vhodné aj na fashion week. Pozri si modely Puma, Y-3 či Asics, v ktorých nebudeš mať konkurenciu
V spolupráci
Tenisky vhodné aj na fashion week. Pozri si modely Puma, Y-3 či Asics, v ktorých nebudeš mať konkurenciu
dnes o 12:00
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj Nela Pocisková ako negatívna postava
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj Nela Pocisková ako negatívna postava
dnes o 11:51
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jovinečko prvýkrát ukázal svoju novú frajerku. Zapojili sa do virálneho car wash trendu
Jovinečko prvýkrát ukázal svoju novú frajerku. Zapojili sa do virálneho car wash trendu
dnes o 13:25
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
včera o 11:15
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
dnes o 07:00
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj študent z Etiópie
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj študent z Etiópie
dnes o 09:30
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
včera o 12:42
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
pred 3 dňami
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
pred 2 dňami
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
14. 8. 2025 19:06
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
15. 8. 2025 18:21
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
pred 3 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia