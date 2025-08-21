Naši reprezentanti si zahrajú minimálne 7 zápasov
Tento rok sú majstrovstvá sveta v hokeji organizované spoločne Švédskom a Dánskom.
Slováci sa ocitli v B skupine, kde ich čaká konkurencia vrátane Kanady, Švédska, Česka, Dánska, Nórska, Slovinska a Talianska. Hoci sa pôvodne očakávalo, že v tejto skupine budú hrať majstri sveta z USA, organizátori nakoniec rozhodli o výmene – USA si prehodili miesto s Kanadou, čo zásadne zmenilo rozloženie síl v oboch skupinách.
V skupine A sa ocitnú už spomínané USA, Švajčiarsko, Fínsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Maďarsko a Veľká Británia.
Majstrovstvá sveta sa budú konať od 15. mája do 31. mája 2026 a naši reprezentanti si zahrajú minimálne 7 zápasov.
Slovensko vs. Nórsko 16. máj - 12:20
Taliansko vs. Slovensko 17. máj - 12:20
Slovinsko vs. Slovensko 19. máj - 20:20
Dánsko vs. Slovensko 21. máj 20:20
Slovensko vs. Česko 23. máj 16:20
Slovensko vs. Kanada 24. máj 20:20
Švédsko vs. Slovensko 26. máj 16:20
