Dej pokračovania úspešného dennodenného rodinného seriálu poriadne zamotá tajomná Natália v podaní obľúbenej herečky Gabriely Marcinkovej, aj nová rodina Sklenárovcov s Filipom Tůmom a Evou Mores.
Viac ako dvojmesačné čakanie sa pomaly chýli ku koncu. Už v pondelok, 1. septembra 2025 o 17:55 hod., sa na obrazovky televízie Markíza vracia mimoriadne úspešný denný rodinný seriál Sľub, ktorý si podmanil celé Slovensko.
Hlavných hrdinov a obľúbené seriálové rodiny čakajú ďalšie výzvy a príbehy plné lásky, humoru i drámy. Dej odohrávajúci sa v Československu v 80. rokoch poriadne zamieša príchod nových výrazných postáv, ktoré vstúpia do druhej série aj so svojimi tajomstvami.
„Keď sme na začiatku roka uviedli vôbec prvý denný dobový seriál Sľub, dúfali sme, že si nájde cestu k divákom - no taká silná odozva a oddanosť publika prekonala všetky naše očakávania. Veľmi sa z toho tešíme a divákom sme nesmierne vďační za ich priazeň,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.
„V druhej sérii sa môžu fanúšikovia tešiť na ešte pestrejší dej, nové tváre, nečakané prepojenia a dramatické línie, ktoré ich opäť každý večer vtiahnu do osudov ich obľúbených postáv,“ dodáva.
Druhá séria sa začína odohrávať s odstupom niekoľkých mesiacov, na Medzinárodný deň žien - 8. marca 1985. Do deja vstupuje ako veľká záhada Natália Chalupková (Gabriela Marcinková). Inteligentná a tajomná kráska sa po dlhých desiatich rokoch vracia z Lýbie do rodného Československa.
Seriálové rodiny sa rozrastú o Sklenárovcov, kde zahviezdi Eva Mores, Vladimír Kobielsky, Alica Esterková či Filip Tůma. Do deja opäť vstúpi aj sebavedomá Veronika Marková (Anna Magdaléna Hroboňová), sestra učiteľky Andrey (Kristína Sisková), ktorá sa objavila v závere prvej série.
Okrem zápletiek s novými postavami sa dej rozvinie aj v už začatých príbehoch. Dozvieme sa napríklad ako dopadne Michalov návrat z pohraničia za láskou Zuzanou a adoptovaným synom Kubkom či aký bude osud riaditeľa základnej školy Viktora Gálika, ktorého na svadbe jeho vnučky Martiny zradilo oslabené srdce. Zistíme tiež, čo čaká ďalšie obľúbené seriálové rodiny – Bartošovcov, Horváthovcov, Kollárovcov.
Za úspechom seriálu stojí silný kreatívny tím, na čele s hlavnou scenáristkou Evitou Twardzik, vedúcou oddelenia vývoja seriálovej tvorby TV Markíza. Tá sa podieľala aj na obľúbených seriáloch ako Mama na prenájom, Výnimočná Nikol či Zrada a aktuálne tvorivo vedie tiež seriálový hit Dunaj, k vašim službám.
Sľub sa okamžite od svojho štartu 13. januára zaradil medzi najsledovanejšie programy na slovenskom televíznom trhu a celú jarnú sezónu vo svojom vysielacom čase suverénne víťazil. Pravidelne dokonca porážal aj konkurenčné programy vysielané v prime-time. Seriálový megahit si každý pracovný podvečer zapínalo v priemere až 623-tisíc divákov.