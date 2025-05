Adriána Brnčalová: Vďaka práci v gastre som si uvedomila, že chcem byť herečkou (#TBH s Hanou)

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Herečka Adriána Brnčalová patrí k výrazným mladým talentom a diváci ju poznajú ako hlavnú tvár seriálu Sľub.

V najnovšej epizóde relácie #To Be Honest som privítala herečku Adriánu Brnčalovú. Aďa má len 24 rokov, no už teraz stvárňuje hlavnú postavu v jednom z najobľúbenejších seriálov televízie Markíza.

V rozhovore sme sa rozprávali o tlakoch, ktoré ako mladá herečka pociťuje, o jej ceste k herectvu a aj o tom, či toto rozhodnutie niekedy neoľutovala. Aďa prezradila, v akom štádiu sa momentálne nachádza nakrúcanie seriálu, ako vyzerá jej bežný deň a koľko dní v mesiaci trávi na pľaci.

Dotkli sme sa aj jej voľného času – ako vyzerá jej ideálny deň a čo rada robí, keď nepracuje. Hovorili sme aj o tom, čo sama sleduje, a o súčasnom smerovaní sociálnych sietí. Aďa otvorene vysvetlila, prečo necíti potrebu zdieľať svoje súkromie online.