Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Prezradil aj to, čo pre neho znamená kritické myslenie a prečo sa občas cíti nepochopený.

Kristián Baran zavítal do relácie To Be Honest, aby mi úprimne porozprával o tom, ako s odstupom času vníma svoju výhru v Let's Dance a akým smerom sa momentálne uberá jeho život.

Kiko je úspešný mladý herec, a preto ma zaujímalo, čo považuje za kľúč k svojmu úspechu. Otvorene hovoril o náročnom období na strednej škole, ktorú si vybral skôr racionálne než srdcom, a priznal aj napätý vzťah s rodičmi v tom čase.

Kika som sa pýtala aj na jeho vzťahy – prezradil, že mu chodí množstvo správ od fanúšičiek a vyjadril sa aj k tomu, či by si vedel predstaviť začať vzťah týmto spôsobom.

Vysvetlil, čo pre neho znamená kritické myslenie a prečo je pre neho také dôležité. Otvoril sa aj v témach týkajúcich sa pocitu nepochopenia vo svojom okolí.