Ako sa Miška postavila k hejtom?

Kontroverzná Michaela Doležalová, ktorú môžeš poznať zo šou Ruža pre nevestu, prišla reagovať na hejterské komentáre, ktoré jej ľudia píšu na internete. Vyviedli ju z miery?

Ako Miška reagovala na komentáre mierené na jej OnlyFans, syna a rodinu? Čo odkazuje hejterom a čakala, že po Ruži príde takýto nával hejtu? Toto a ešte oveľa viac sa dozviete v novej epizóde Interhejtov.

V tomto rozhovore nazrieme do zákulisia života známych osobností a ich vnímania toho, čo sa o nich píše a hovorí. Interhejty ukazujú, že komentáre na internete nemieria na anonymné figúry, ale na skutočných ľudí so skutočnými emóciami – a aj keď ich vidíme len na obrazovkách, stále sú to len ľudia ako my. Pozri si aj predchádzajúce diely, napríklad s Ninou Janovou, Lucom Brassim a Pil C.