Ako sa Adam postavil hejterom?

Bývalý účastník Love Islandu, influencer a moderátor Adam Štrba v tejto epizóde Interhejtov otvorene reaguje na komentáre, ktoré sme našli pod jeho obsahom na Instagrame, TikToku, YouTube a Facebooku. Ako Adam odpovedal na hejty týkajúce sa natáčania s viacerými babami, naznačovania, že je možno inej orientácie, alebo hejty na obsah jeho videí?

V tomto rozhovore nazrieme do zákulisia života známych osobností a ich vnímania toho, čo sa o nich píše a hovorí. Interhejty ukazujú, že komentáre na internete nemieria na anonymné figúry, ale na skutočných ľudí so skutočnými emóciami – a aj keď ich vidíme len na obrazovkách, stále sú to len ľudia ako my. Pozri si aj predchádzajúce diely, napríklad s Rachellkou a Ninou Janovou.

V tejto bonusovej časti uvidíš Adama reagovať na viaceré hejterské komentáre. Pri Adamových reakciách sa zaručene zabavíš.

