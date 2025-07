Luisa vs HEJTERI: Rasťo, ak sa chceš spoznať s Pil C-im, tak mi to povedz (INTERHEJTY)

Ako sa Luisa postavila k hejtom?

Raperka Barbara Luisa Bertóková nedávno pôsobila v šou Ruža pre nevestu, ale rapu sa venuje už dlhé roky. V najnovšej epizóde Interhejtov Luisa otvorene reaguje na hejt komentáre, ktoré sú mierené na jej osobu.

Ako Luisa odpovedala na hejty týkajúce sa jej rapu, výzoru a pôsobenia v reality šou? Toto a ešte viac uvidíš v novej epizóde Interhejtov.



V tomto rozhovore nazrieme do zákulisia života známych osobností a ich vnímania toho, čo sa o nich píše a hovorí. Interhejty ukazujú, že komentáre na internete nemieria na anonymné figúry, ale na skutočných ľudí so skutočnými emóciami – a aj keď ich vidíme len na obrazovkách, stále sú to len ľudia ako my.