Malebná dedinka Ambert ponúka nehnuteľnosť len za jedno euro.

Malebná dedinka vo Francúzsku ponúka nehnuteľnosť len za jedno euro. Ambert v Puy-de-Dôme je známy svojimi stredovekými uličkami a výrobcami syra. V súčasnosti ponúka domy za jedno euro. Počet obyvateľov obce klesá a región patrí k najchudobnejším v krajine. Francúzsko sa preto rozhodlo využiť toto gesto na zlepšenie miestnych podmienok v dedine a prilákať tam ľudí. Informoval o tom časopis Forbes.

Oblasť, v ktorej sa nachádza obec Ambert, je menej osídlená ako hory alebo pobrežie. Je tiež horšie vybavená z hľadiska infraštruktúry a služieb.



Taliansko a Španielsko tiež ponúkli kúpu domov za jedno euro. Vždy je tu však háčik. Veľmi často sa nový majiteľ musí zaviazať, že dom zrekonštruuje. Nie je to však až také zlé, podľa denníka Independent sú náklady na renováciu talianskych domov pomerne nízke, mali by stáť od 20 do 50 tisíc eur. S potrebou renovácie sa počíta aj v prípade domov vo Francúzsku.



Dôležité je tiež poznamenať, že na kúpu tejto nehnuteľnosti nie je potrebné byť francúzskym občanom alebo štátnym príslušníkom. Človek by však mal v danom mieste skutočne bývať. Ďalšie podrobnosti zverejnila radnica na svojej webovej stránke.

