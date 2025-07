Niektoré ťa možno prekvapia, iné si pobežíš zbaliť ihneď.

Leto, hudba, kamaráti, stan, špinavé topánky a nezabudnuteľné zážitky - presne takto by sme mohli zhrnúť esenciu festivalov. Medzi prebdenými nocami, alkoholovými žúrmi a hlasnou hudbou sa však z času na čas objaví aj tvrdá realita: roztrhnutý stan, vybitý telefón, nepríjemne mrazivý dážď práve v momente, keď stojíš pod pódiom svojho obľúbeného interpreta.

V Refresheri sme na teba mysleli a aby ťa nič zo spomenutých vecí neprekvapilo, pripravili sme pre teba zoznam 10 vecí, vďaka ktorým budeš za festivalového hrdinu.

ZOOM IN: Festivaly. Tento článok je súčasťou série festivalového obsahu, ktorú pre teba plánujeme na celé leto! Ak sa chceš dozvedieť viac o line-upoch, umelcoch, ale aj získať tipy a triky, ako si festivaly užiť naplno, sleduj

Zdroj: Pohoda Festival/Ondrej Koščík

1. Powerbanka s veľkou kapacitou

Poznáš to, telefón už pre nás dnes znamená všetko v jednom - foťák, mapu, spojenie s kamarátmi. No ak ti dôjde batéria, si odrezaný od sveta. Keďže nie vždy je priestor na to behať po celom areáli festivalu a zisťovať, kde by ti s tvojím problémom vedeli pomôcť, veľmi praktickou pomôckou bude pre teba powerbanka. Ak má aspoň 10 000 mAh či viac výstupov, môžeš sa spoľahnúť, že v partii budeš znenazdajky najobľúbenejším členom skupiny.

Zdroj: Pexels/EmShuvo

2. Vlhčené utierky a antibakteriálny gél

Áno, festivaly a hygiena nejdú vždy ruka v ruke. Vlhčené utierky sú záchrana pri WC, pred jedlom aj po prebudení v stane. Antibakteriálny gél zas ušetrí nervy a možno aj žalúdok.

Zdroj: Pixabay.com

3. Štuple do uší a maska na oči

Možno teraz budeme znieť nudne, ale ver nám, keď tvoji susedia v stane budú aj tretí deň vedľa tvojej hlavy vykrikovať do piatej rána, zrejme ti bude v hlave hučať dovtedy, kým nezačneš halucinovať. A ak si k svojej súkromnej párty navyše vyrobia svetelnú šou, páčiť sa ti to nebude. Spať tri hodiny je na festivaloch klasické, urob si to aspoň pohodlné.