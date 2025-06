Rap sa dostal z panelákov a sídlisk až na festival, ktorý je jeho oslavou. Pýtali sme sa, čo si o ňom myslia umelci a čo ich na festivale najviac bavilo.

Areál festivalu Hip Hop Žije sa začal plniť už od tretej poobede. Milovníci hip-hopovej kultúry sa 27. a 28. júna zišli na Zlatých Pieskoch, aby oslávili hudbu, na ktorej vyrastali – spolu s umelcami, ktorí sú na scéne dlhé roky, ale aj s tými novými.

V backstagei sme, okrem mien ako Pil C alebo Luca Brassi10X, s ktorým chalani robili rozhovory, na ktoré sa môžete tešiť už tento týždeň, narazili aj na Dalyba, Tinu, Aless či Sameyovho DJ-a Mateya. Tí nám prezradili, ako festival vnímajú a ako sa cítili na stagei.

ZOOM IN: Festivaly. Tento článok je súčasťou série festivalového obsahu, ktorú pre teba plánujeme na celé leto! Ak sa chceš dozvedieť viac o line-upoch, umelcoch, ale aj získať tipy a triky, ako si festivaly užiť naplno, sleduj

Prečo myslíš, že je rap u nás taký veľký žáner?

Dalyb: Rap je celosvetovo uznávaný žáner a hip-hop je celosvetová kultúra, takže to nie je len o tom, že je to veľká vec u nás. Ale vďakabohu, že sa rap stal mainstreamom aj na Slovensku, to je určite dobré.

Tina: Je to celosvetová vlna, ktorá nás – našťastie – zasiahla. Máme šťastie, že tu máme šikovných chalanov, producentov, rapperov a DJov, ktorí to naozaj vedia robiť a robia to dobre.

Šmolki13K: Neviem ti presne povedať, ale ľudí to proste baví – tá energia okolo toho celého. Počas nášho setu to tam ľudia úplne rozbíjali. Bolo to crazy.

Ako si sa cítil na stagei?

Dalyb: Počas celej kariéry som hral vo všelijakých kluboch a na rôznych stageoch, ale myslím si, že po takej dlhej dobe na scéne sú pre mňa veľké stage pripravené. Chcem to posunúť zase ďalej – a byť na stagei ako tento bol len dôkaz toho, že sa tam cítim dobre.

A ktorý track sa ti dnes na stagei hral najlepšie?Dalyb: „Gerard“ – z môjho nového albumu AUX.

Šmolki13K: „Propanbutan“ a „V riti“ sú strašne dobré. A z nového albumu aj „Soldiers“ a „Spioniro Golubiro“.

Šmolki13K na Hip Hop Žije Zdroj: Hip Hop Žije

Ako vnímaš festival Hip Hop Žije?

Yael: V krátkosti, Hip Hop Žije by mal byť štátnym sviatkom. Myslím si, že je to oslava mladej kultúry. Hip-hop je mladý žáner a Slovensko je mladá krajina – podľa mňa tieto dve veci idú tak trochu ruka v ruke.

Matey: Keď som mal 16 rokov, vnímal som to ako strašne cool miesto, kde sa stretnú všetci umelci, DJi, producenti a oslavujú svoju kultúru. No mama ma nikdy nechcela pustiť. Teraz, keď som toho súčasťou, to vnímam rovnako – je super, že máme miesto, kde sa všetci môžeme stretnúť a oslavovať to, čo milujeme.

Pil C a LucaBrassi10X na Hip Hop Žije Zdroj: Hip Hop Žije / Marcus Poliak

Ktorý umelec ti chýba na line upe?

Matey: Ten môj (smiech). Samey, Samey mi tu rozhodne chýba.

Luisa: Ja si myslím, že na ňom chýbam ja. Ale line up a zábava, celkovo super!

Aless: Musím povedať, že polovicu ľudí na line-upe ani nepoznám, ale všetko zatiaľ znelo super. Zároveň som si tým, že som sem prišla, uvedomila, ako veľmi mi toto prostredie a umenie chýba. Mala by som každú voľnú minútu, ktorú pri materstve mám, využiť na hudbu a tvorenie – aby som o pár rokov mohla stáť na tom stagei aj ja.