V Pezinských vinohradoch sa tancovalo až do rána. Návštevníkov festivalu Ženy Víno Funk neodradilo ani zlé počasie

Festival Ženy Víno Funk opäť priniesol spojenie toho, čo si treba v živote vážiť, čí už je to dobré víno, nádherné ženy alebo jedinečná hudba.

Okolie, v ktorom sa festival ŽVF nachádza, naozaj berie dych a má svoj vlastný charakter, do ktorého jeho dizajn dokonale zapadol. Biele stany, drevo a seno vytvárali nežný prienik materiálov, ktorý nepôsobil preplácane ani umelo.

Bolo vidieť, že ženská jemnosť a dôraz na detail boli inšpiráciou nielen pre nás, návštevníkov, ale aj pre samotných architektov. V areáli všetkých, okrem bielej brány, ktorá krásne vynikala oproti okolitej zeleni, privítalo aj obrovské štvorstranné zrkadlo v tvare obdĺžnika, pri ktorom sa ľudia fotili hneď po príchode. V noci z neho svietil lúč modrého svetla, ktorý mohli ľudia vidieť aj na kilometre ďaleko.

Ešte pred štvrtkovým popoludním som navštívila Vinea Stage, kde som čakala na vystúpenie Porsche Boya a WENa. Žiaľ, približne desať minút po štvrtej musel byť set prerušený kvôli búrke a areál evakuovaný. Našťastie, organizátori reagovali pohotovo, a kým sme sa stihli presunúť do senníkov, kde sme sa ukrývali, až tak veľmi sme nezmokli.

Porsche Boy & Wen Zdroj: Refresher / Kristína Neczliová

V senníkoch však nálada neklesla. Aj keď sme nemohli púšťať hlasnú hudbu kvôli koňom v stajni, niektorí ľudia tancovali, rozprávali sa alebo si ustlali na sene a oddychovali pri prípravách na pretancovanú noc. Organizátori nám zároveň priniesli víno a postarali sa o to, aby sme boli v bezpečí pred vetrom a silným dažďom.

View this post on Instagram A post shared by ŽVF (@zenyvinofunk)

Jedlo Víno Merch

Na celkovej dobrej nálade mali zásluhu aj predajcovia vína a jedla – hladný a premoknutý dav predsa nie je po chuti nikomu. Na výber toho bolo naozaj veľa. IASAI priniesli modernú ázijskú kuchyňu s európskym twistom, Wild Kitchen z Modry ponúkli rôzne formy cestovín. Big Smokers až z Prahy priviezli mäsové pochúťky, na ktoré sa len tak nezabúda, a Kro Kitchen, taktiež z Prahy, priniesli rotisserie zázraky s dôrazom na kvalitu surovín.

Airstream Guys, inšpirovaní americkou kuchyňou, ponúkli poctivý streetfood. Veľkým prekvapením boli aj jedlá od PatrikPlates, ktorý varí na svojom instagramovom profile jedlá celebritám na želanie. Teraz sme však jeho výtvory mohli ochutnať aj my. Jedla bolo naozaj dosť a ceny sa pohybovali od 10 do 20 eur.

Čo sa týka vína, v ponuke bolo deci do pohára, ale aj celá fľaša. Poháriky sa požičiavali so zálohou 6 eur, ktorú sme po ich vrátení dostali späť. Výber bol taktiež pestrý, mohli sme ochutnať vína od vinárstiev Zlatý Roh, Skovajsa, Terra Parna, Kanich, Vinberg, Janušík, Hanúsek, Straka, Pavelka a syn, Viajur, Ratuzky alebo Miroslav Fondrk. Fľašky stáli približne 17 eur, deci vína okolo 3 eurá.

View this post on Instagram A post shared by ŽVF (@zenyvinofunk)

Okrem hudby a jedla sa na festivale nachádzali concept store, photo booth, rozhovory a talky s umelcami a expertmi na rôzne témy. Nešlo prehliadnuť ani Defender Experience zónu len pre 100 ľudí, ktorí chceli stráviť festival v prémiovom prostredí.

Ako je už zvykom, poháriky ŽVF, ktorých je limitovaný kus a každý je jedinečný, nechýbali na festivale ani tento rok. Jeden stál 30 eur, no určite je to kúsok, do ktorého sa oplatí investovať.

Poháriky Zdroj: Instagram / @zenyvinofunk

Vínny stan v strede festivalu, rovnako ako stan s jedlom, slúžili okrem občerstvenia aj ako záchytný bod pre skupiny, ktoré sa chceli schovať pred dažďom, kým sa hudba opäť nerozozvučí. Aj keď počasie organizátorom veľmi neprialo, po západe slnka robili všetko pre to, aby si návštevníci večer čo najviac užili.

DJs Tanec Dážd

Napokon, tí, ktorých dážď neodradil a verili, že sa ešte v tú noc zabavia, mali pravdu. Po oboch búrkach sa zábava rozprúdila na všetkých troch stageoch. Aj napriek blatu pod nohami, chladu a niekoľkým ďalším prehánkam si ľudia užívali až do rána.

Po zrušení niektorých bodov programu sa umelci rozhodli, že ich nezastaví ani vystúpenie bez techniky. Jana Kirschner odohrala akustický set v SLOBODA Lounge. Stan bol maličký, no disponoval intímnou atmosférou. Zábava sa začala rozbiehať, keď na teamative stagei svoj set odohrali Hugo Hypetrain a Neorge.

Ploom Arena Zdroj: Refresher / Kristína Neczliová

Hoci sa DJ sety časovo posunuli a niektoré pomenili, nikomu to zrejme neprekážalo – všetci boli radi, že si môžu naplno užiť atmosféru festivalu. Tancovanie v daždi má predsa svoje čaro. Ploom aréna bola plná. Asi do 3:00 sa ľudia bavili naplno, svoje sety odohrali Jael, Mike Skinner, Nobodylisten, ale aj Notion. Okrem skvelej hudby si všetci užili aj veľkolepú svetelnú šou. Neskôr sa celé dianie presunulo opäť na teamative stage, kde párty trvala do 6:00.