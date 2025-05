Nenechám sa ovplyvňovať hudobnými preferenciami kamarátov. Ak chcem ísť, idem a ako bonus si nájdem nových.

Na koncerty som síce začala chodiť až neskôr, okolo mojej dvadsiatky, no vždy som išla sama. Som členkou generácie, ktorú covid zastihol práve v čase, keď som už teoreticky mohla ísť na koncert bez toho, aby mala moja mama výhrady spojené s vekom. Keďže však kultúrne podujatia, na ktorých sa stretáva veľké množstvo ľudí, nebolo možné zrealizovať, k užívaniu si živej hudby som sa dostala až o pár mesiacov, či dokonca rokov neskôr.

Môj prvý koncert sa konal 24. marca 2022 v ASAF Live v Amsterdame, kde vystupoval britský raper Dave. Našťastie, moja kamarátka v tom čase bývala v Amsterdame, takže som mala kde prespať zadarmo a zároveň ma mal kto odprevadiť tam aj späť.

Príprava na koncert

Pred koncertom som zisťovala, či je v hale aj balkón, a ak áno, či naň mám prístup. Pre niekoho, kto mával často úzkosti z davov ľudí, mi balkón prišiel ako jediná vhodná voľba.

Môj stres je o to menší, čím viac som pripravená. Vždy si so sebou beriem tašku, do ktorej sa mi zmestia základné veci a fľaša vody. Nemôže mi chýbať peňaženka, kľúče, mobil, servítky a štuple do uší, ak by bola hudba príliš hlasná. Veci si do šatne dávam len zriedka. Ak je to možné, oblečiem sa tak, aby som si mohla veci nechať pri sebe, alebo si ich jednoducho prevesila cez tašku, aby som sa vyhla dlhým radom v šatni.

Podľa odborníka na bezpečnosť Martina Královiča zo SafetyCrew je dobrá príprava kľúčová. Podľa jeho slov je dôležité niekomu povedať, kam ideš, odkedy dokedy plánuješ zostať a kedy sa vrátiš. Môže to byť člen rodiny alebo blízky kamarát, na ktorého sa vieš spoľahnúť.

Ďalšou nevyhnutnosťou je nabitý mobilný telefón. Či už ide o preukázanie sa vstupenkou pri vstupe, alebo o platbu na bare, telefón je vždy výhodou. Okrem toho je v prípade núdze kľúčový – či už na zalarmovanie blízkych, alebo kontaktovanie polície.

Nadviazať konverzáciu je ľahké

Aj keď som sa tejto novej skúsenosti najprv bála, strach zo mňa veľmi rýchlo opadol, keď som si uvedomila, že všetci sme tam prišli s tým istým zámerom – užiť si koncert interpreta, ktorého máme radi. S týmto nastavením som potom začala sama chodiť na každý ďalší koncert. Byť vystresovaný z toho, či si obklopený nesprávnymi ľuďmi alebo či sa ti niečo môže stať, je potom oveľa ťažšie.

Na prvom koncerte som si hneď pri čakaní v rade našla skupinku dievčat. Len som sa ich opýtala, či by som sa k nim mohla pridať, keďže som sama – s entuziazmom odpovedali, že jasné – a boli sme spolu celý večer. Spievali sme spolu a po vystúpení, keďže zvyčajne na koncertoch veľa nenatáčam, som ich poprosila o videá, ktoré si natočili. S radosťou sa so mnou o ne podelili.

Vďaka tomu, že sa nachádzaš v dave ľudí, ktorí majú s tebou na sto percent aspoň jednu vec spoločnú – lásku k hudbe a interpretovi – je nadviazať konverzáciu väčšinou jednoduché. Ľudia sa okolo mňa na koncertoch rozprávajú o tom, čo očakávajú, pýtajú sa kamarátov, kedy presne umelec vystúpi, alebo ktoré skladby by si radi vypočuli.

Tým, že ste tak blízko pri sebe, je prakticky nemožné nepočuť cudziu konverzáciu. Ak poznáš odpoveď na nejakú otázku, alebo máš čo doplniť k rozhovoru, ktorý sa týka koncertu alebo hudby, pokojne sa prihovor – určite im to prekážať nebude.

Rovnako je podľa Královiča dôležité nezabúdať na to, že ostatných návštevníkov nepoznáš. V prípade problému je oveľa bezpečnejšie obrátiť sa na člena personálu, ktorý je preverený a vie, ako v núdzovej situácii správne reagovať.

Alkohol a obozretnosť

Osobne alkohol nepijem, no určite sa už aj tebe stalo, že si na koncerte videl ľudí, ktorí to s alkoholom prehnali. Ak si na podujatí sám, je dôležité byť obozretný s tým, koľko toho vypiješ.

Královič na toto taktiež upozorňuje: „Neprežeň to s alkoholom. Hlavne keď si sám – nemá na teba kto dávať pozor a môžeš sa ľahšie stať obeťou nevhodného alebo kriminálneho správania.“

Dávať si pozor na svoj nápoj je rovnako dôležité. Treba si strážiť pohár od momentu, keď si si drink objednal/-a, a počas celého času zostať obozretný. Martin dodáva, že v strednej Európe neevidujú prípady, kedy by člen personálu niekomu niečo nasypal do nápoja – no od momentu, ako sa ti pohár dostane do rúk, je už jeho bezpečnosť len na tebe.

Navigácia davu

Nájsť si skupinku je pre dievčatá určite prospešné aj z hľadiska bezpečnosti. No aj keď sa nikomu neprihovoríš alebo si nenájdeš niekoho, s kým budeš tento zážitok zdieľať, je dobré sa aspoň rozhliadnuť a všímať si, kto je vo tvojom okolí.

Okrem rozhliadania sa, aby si zistil, kto je okolo teba, je dobré si vopred pozrieť aj to, kde sa nachádzajú toalety, kde sa dá kúpiť voda či iné nápoje a kadiaľ sa dá najľahšie vyjsť von, ak by si to potreboval. Samozrejme, ak sa necítiš dobre v dave a chceš si zmeniť miesto, určite sa neboj pretlačiť sa na pohodlnejšie miesto.

Záchytné body vo veľkom dave sú niečo, čo by si mal každý návštevník koncertu po príchode zmapovať. Martin Královič upozorňuje, že ľudia majú tendenciu odchádzať tým istým vchodom, ktorým prišli – jednoducho preto, že ho poznajú. No často existuje v sále oveľa viac možností na odchod.

Tieto alternatívne únikové východy zvyknú organizátori otvárať buď v prípade pohotovosti, alebo pri veľkom počte ľudí. Je preto výhodou vedieť, že aj na tvojej strane môžu byť dvere, ktorými sa dá vyjsť – ak sú prístupné. Vďaka tomu sa môžeš vyhnúť veľkému davu a bezpečne opustiť priestor.

Kde sa postaviť?

Na poslednom koncerte som si našla veľmi dobrý spot – bola som v centre diania a perfektne som videla na celé pódium. No keďže som deň predtým skúšala rozchodiť nové topánky, moje nohy ešte stále neboli úplne fit.

A aj keď som si na koncert obula tie, ktoré sú zvyčajne pohodlné, nepomohlo to. Asi pol hodinu pred koncom som sa musela presunúť k stene, kde bolo minimum ľudí, vyzuť sa a užívať si atmosféru ďalej – tentokrát bez bolesti. Tých pár sekúnd, čo som sa predierala davom, za to určite stálo.

Hlavne nemysli na to, že by si niekoho rušil tým, že sa v dave posúvaš. Robia to všetci – a často aj oveľa bezohľadnejšie.

Nočné cestovanie

Po skončení koncertu pre mňa zvyčajne príde mama. Väčšinou sa o mňa bojí – ísť sama nocou v hlavnom meste nie je vždy bezpečné, takže jej úplne rozumiem. Ak sa ani ty necítiš komfortne cestovať v noci autobusom alebo nebodaj vlakom, určite by som odporučila objednať si taxík, prípadne poprosiť niekoho blízkeho, aby po teba prišiel.

Martin mi taktiež povedal, že je určite lepšie objednávať si taxi cez aplikáciu. História tvojej cesty je v takom prípade zaznamenaná a vodič nie je anonymný. Aj keď cestuješ sám taxíkom, je stále dôležité dať vedieť rodičom alebo kamarátom, že si na ceste domov. Ideálne je, ak s niekým, komu dôveruješ, zdieľaš svoju aktuálnu polohu.

Aj keď môže byť náročné pohybovať sa v neznámych priestoroch a byť obklopený neznámymi ľuďmi, kľúčové je byť pripravený a otvorený novým zážitkom a spoznávaniu nových ľudí. Nezabudni, že tieto momenty ti už nikto nikdy nevezme.