Prehľad slovenských festivalov na leto 2025: Vráti sa k nám DJ Dimension a po prvýkrát vystúpia Post Malone a Offset

Či už obľubuješ rap, pop, techno či reggae, prídeš si na svoje.

Plánuješ leto plné hudby, ale nevieš, kam ísť? Výber festivalov sa každoročne rozširuje a je ľahké sa v ňom stratiť, najmä pokiaľ si milovníkom viacerých hudobných žánrov.

Máme pre teba výber festivalov a koncertov, ktoré sa toto leto uskutočnia na území Slovenska. V tomto článku nájdeš festivaly zamerané ako na slovenskú, tak aj na zahraničnú hudbu. Nájdeš tu aj rôznorodé žánre hudby, od reggae cez rap až po EDM.

festival pohoda Zdroj: pohodafestival.sk

Festivaly

WAVE Festival

Slovenská popová hviezda Saul, ktorý vydal koncom minulého roka svoj tretí album, vystúpi na WAVE Festivale v spoločnosti mien ako Pil C, Luca Brassi10x alebo Viktor Sheen. Conspiracy Flat, ktorí vydali svoj prvý spoločný album s názvom Stereodr*gy, taktiež nemôžu chýbať na rapovom festivale, akým je tento.

Kedy: 13.6.2025

Kde: Expo Center, Trenčín, Slovensko

Cena: od 29 €

Hip Hop Žije

Festival Hip Hop Žije prichádza opäť na bratislavské Zlaté Piesky a prináša so sebou hlavné mená slovenskej aj českej rapovej scény. K ikonám ako DMS, H16 či Pil C sa pripoja aj mená, ktoré v posledných rokoch začali rezonovať na scéne. Umelci ako WEN, Porsche Boy či Shimmi sa podelia o pódium s legendami slovenského aj českého rapu.

Navyše, HHŽ vyhlásil súťaž RAP GAME, v ktorej sa nové, ešte neobjavené talenty pobijú o možnosť vystúpiť na všetkých zastávkach festivalu.

Kedy: 27.- 28.6.2025

Kde: Zlaté Piesky, Bratislava, Slovensko

Cena: od 64 €

View this post on Instagram A post shared by HIP HOP ŽIJE | HHŽ (@hiphopzije)

Pohoda

Okrem skupín ako Queens of the Stone Age, Fontaines DC a Massive Attack sa na tohtoročnej Pohode objaví aj krstný otec punku Iggy Pop. Pre milovníkov rapu majú organizátori pripravené mená ako Ferg, JPEGMAFIA a príde aj jeden zo zakladateľov grime žánru, JME. Mimo hudby sa môžeš tešiť na Street Dance Battle alebo stand-up skupinu Silné Reči.

Kedy: 10. - 12. 7. 2025

Kde: Letisko Trenčín, Slovensko

Cena: od 149 €

Rubicon

K ohláseným interpretom Rubicon Festivalu patrí Offset, ktorý bol v minulosti členom skupiny Migos. Ďalšími rappermi, ktorí vystúpia, sú Sheck Wes alebo Ken Carson. Okrem amerických rapperov príde aj posila z Nemecka v zastúpení Gzuz a Ufo361.

Z lokálnych umelcov vystúpia napríklad Zayo, ktorý je členom Haha Crew, Sara Rikas, ktorá sa stala prvou ženou v MILION+, ale aj Loudz1, ktorý svojím posledným albumom vošiel do povedomia širšej verejnosti.

Kedy: 18. - 20.7.2025

Kde: Bratislava, Slovensko

Cena: od 115 €

Paradise Open Air

Možnosť ponoriť sa do sveta elektronickej hudby sa naskytne už tento júl. Hviezdy ako Afrojack, Will Sparks a Dimension roztancujú na festivale Paradise Open Air davy ľudí. Ďalšie mená EDM sveta, ktoré sa objavia sú Hybrid Minds, Youphoria alebo JDC.

Kedy: 25. - 26.7.2025

Kde: Martin, Slovensko

Cena: 1 deň od 35 €, 2 dni od 50 €

View this post on Instagram A post shared by Paradise (@paradise_open_air)

Lovestream

Vďaka festivalu Lovestream prišli na Slovensko v minulosti zahraničné hviezdy ako Dua Lipa, 50 Cent alebo Macklemore. Tento rok organizátori tiež nesklamali. Už štvrtý ročník festivalu prináša mená ako Post Malone, OneRepublic alebo Clean Bandit.

Na elektronickom stagi sa môžeš tešiť na hviezdy ako Morten, DubVision alebo Heerhorst.

Kedy: 15.-17.8.2025

Kde: Vajnory, Bratislava, Slovensko

Cena: od 118 €

Grape

Okrem medzinárodných kapiel ako Empire of the Sun, The Kooks, Palaye Royale prináša Grape aj české a slovenské mená ako Nik Tendo, Changing Faces alebo zoskupenia Berlin Manson, Fvck_kvlt, Dušan Vlk či Edúv Syn. Na trenčianskom letisku sa stretnú interpreti rôznych národností, ale aj žánrov.

Kedy: 8.-9.8.2025

Kde: Letisko Trenčín, Slovensko

Cena: 119 €

Uprising

Už 18. ročník festivalu pre milovníkov reggae a dnb hudby prináša do Bratislavy skupinu Rudimental, známu svojimi elektronickými hitmi. Skupina Irie Révoltés, ktorá sa vráti na Uprising po ôsmich rokoch, nás tiež obdarí svojou prítomnosťou na Slovensku. Táto už raz rozpadnutá skupina, ktorá v roku 2024 plánovala svoju „reunion tour“, sa opäť spojí. Ďalšie mená, ktoré uvidíš, sú Queen Omega, Don Carlos, General Levy alebo Brother Culture.

Kedy: 29. - 30.8.2025

Kde: Zlaté Piesky, Bratislava, Slovensko

Cena: od 79 €

View this post on Instagram A post shared by UPRISING FESTIVAL ® (@uprising_festival)

Koncerty

Lara Fabian

Lara Fabian je belgicko-kanadská speváčka, ktorá minulý rok vydala svoj nový popový album vo francúzskom jazyku, ale je známa aj svojimi piesňami spievanými v angličtine.

Kedy: 15.6.2025

Kde: TIPOS Aréna, Bratislava, Slovensko

Cena: od 69 €

Bryan Adams

Kanadský spevák Bryan Adams, ktorý má na svojom konte 17 štúdiových albumov vrátane jeho posledného diela So Happy It Hurts, ktoré bolo nominované na Grammy, prichádza do Bratislavy.

Kedy: 30.6.2025

Kde: TIPOS Aréna, Bratislava, Slovensko

Cena: od 89 €

Chris Norman

Chris Norman, bývalý člen skupiny Smokie, je známy aj vďaka svojej sólovej kariére. Jeho chrapľavý hlas je energetický a zaručuje emocionálny zážitok, ktorému v tomto prípade nádvorie zámku, kde sa koncert uskutoční, len prospieva.

Kedy: 8. a 9.7.2025

Kde: Šimák Zámok Pezinok, Slovensko

Cena: od 139 €