Tanečný battle Sporka Strike Out čaká veľké finále. Už 12. apríla sa v Bratislave stretnú tí najlepší tanečníci (PREHĽAD)

Kto sa stane absolútnym víťazom a odnesie si výhru 1 000 eur?

Už 12. apríla sa v obchodnom centre Nivy uskutoční veľké finále tanečného súboja Sporka Strike Out, ktorý si pre milovníkov tanca pripravili Laci Strike a Slovenská sporiteľňa. Tanečníci sa mohli prihlásiť do jednej z troch kategórií – deti z prvého stupňa ZŠ, druhého stupňa ZŠ a stredoškoláci a starší. Víťaz každej kategórie získa 1 000 eur, účasť v tábore Leto s Lacim a ďalšie ceny.

Postupové kolá prebehli v ôsmich slovenských mestách – Bratislava, Piešťany, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov. Po intenzívnych postupových kolách sa tí najlepší tanečníci stretnú vo veľkom finále, kde ich výkony ohodnotia porotcovia – skúsení street danceri: Gorky, Alex, Máka, Káka, Chilli.

🚀 Nenechaj si ujsť veľkolepé finále, ktoré sa uskutoční v sobotu 12. apríla od 15:00 hod. v obchodnom centre Nivy. O hudbu sa postarajú celkovo 4 DJ-i, okrem toho sa môžeš tešiť na workshop s Lacim a Egov koncert. Viac info nájdeš TU

„Veľký rešpekt Slovenskej sporiteľni za to, že si všimli a podporili náš seriál tanečných battlov. Takéto projekty sú presne to, čo mladá generácia potrebuje – šancu ukázať sa, rásť a získavať rešpekt bez toho, aby museli riešiť náklady. Vďaka tejto podpore môžu decká súťažiť, zlepšovať sa a cítiť, že ich úsilie má zmysel. Takto sa buduje skutočná komunita,“ vraví Laci Strike o spolupráci so Slovenskou sporiteľňou.

