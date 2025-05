Influencer o tom povedal v podcaste Oskara Baramiho.

Jovinečko (Filip Jovanovič) bol hosťom v podcaste u Oskara Baramiho. Počas rozhovoru s moderátorom odpovedal aj na otázku či dostal niekedy ponuku podporiť nejakú prezidentskú stranu. Jovanovič odpovedal, že mu iný influencer ponúkol podporu Petra Pellegriniho za vysokú finančnú odmenu.

Počas dovolenky v Japonsku mal prísť Jovinečkovi telefonát od kolegu z influencerskej scény. „On (Peter Pellegrini) by ti za to vedel dať 25-30 tisíc eur,“ hovorí, čo mu vraj ponúkla druhá strana. Jovinečko dodal, že si myslí, že keby chcel, vedel by si dohodnúť aj vyššiu sumu. Zároveň sa zdôveril, že mu nemenovaný influencer povedal aj mená ďalších známych osobností, ktoré do tejto podpory idú tiež. Tie sú však v podcaste vypípané.

Jovinečko upresnil, že túto sumu by dostal za storku na Instagrame, v ktorej by vyjadril podporu Petrovi Pellegrinimu.

K téme sme oslovili aj hovorkyňu Petra Pellegriniho. Tá hovorí, že sa jedná o klamstvo. „Ide o jednoznačnú lož. Nikto z volebného štábu Petra Pellegriniho nikomu neponúkal žiadne peniaze za podporu v prezidentských voľbách. Peter Pellegrini ani len nevie, kto pán Jovinečko je a čomu sa venuje,“ povedala pre Refresher.

Pellegriniho ako prezidentského kandidáta podporili počas kampane viaceré známe osobnosti. Na sociálnych sieťach mu vyjadrili podporu Zuzana Strauz Plačková, René Strauz, Jasmína Alagič, Dominika Cibulková, Atilla Végh či Rytmus. Nikdy nebolo potvrdené, že by tieto osobnosti dostali za podporu Petra Pellegriniho v druhom kole finančnú odmenu.

Krátko po tom, čo Rytmus vyjadril podporu prezidentskému kandidátovi, zverejnil na sociálnej sieti číslo na novinára z webu Aktuality.sk. Ten sa ho pýtal či si na návšteve úradu vlády dohadoval podporu Petrovi Pellegrinimu.