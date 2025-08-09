Ostravský raper Hard Rico, vlastným menom Enrico Pešta, po štyroch mesiacoch opustí väzbu.
Okresný súd v Ostrave povolil prepustenie rapera pod podmienkou zloženia kaucie vo výške 750 000 Kč (viac ako 30 000 eur). Časť kaucie už bola zložená a definitívne rozhodnutie o tom, kedy bude zložená celá kaucia, padne v utorok. Súd spresnil, že kaucia má zabezpečiť, aby nepokračoval v trestnej činnosti, neutekal a aby sa zúčastnil na procese prípadného odsúdenia alebo náhrady škody, informujú Novinky.
„Došlo k zmene právnej kvalifikácie obvineného, preto spisový materiál prevzali krajskí kriminalisti z odboru všeobecnej kriminality,“ uviedla moravskosliezska policajná hovorkyňa Eva Michalíková. Značnú pozornosť však na súde vzbudila najstaršia česká tiktokerka, babička vystupujúca pod menom Flexybabka, ktorá rapera verejne podporuje a dokonca ho považuje za svojho vnuka.
„Každý z nás robí chyby, aj on ich urobil. Som rada, že ho súd prepustí na kauciu,“ povedala 76-ročná žena. Hard Rico čelí obvineniu z lúpeže, za ktorú mu hrozí až 12 rokov väzenia. V apríli tohto roku musel zaplatiť 36 000 korún (takmer 1 500 eur) za poškodenie cudzieho auta pri natáčaní videa a teraz je vyšetrovaný pre údajný podvod s autom.