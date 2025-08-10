Dokáže aj bežný človek preniknúť do sveta vzdušnej elegancie?
- So vzdušnou akrobaciou môžu začať aj ľudia, ktorí nešportujú. Nie je len pre akrobatov.
- Chlapi často tvrdia, že je to náročnejšie, ako si mysleli.
- Ako sa človek dostane k cvičeniu vo výške 5 metrov.
- Aká bola moja úvodná hodina so zakladateľkou Centra Vzdušnej Akrobacie Monikou Šichmák Bočovou.
- Medzi benefity tejto umelecko-fyzickej disciplíny patrí budovanie sily, mentálny detox aj jedinečná komunita.
