Aktivisti z platformy ksebe.sk cez víkend v Bratislave pripomenuli, že Vianoce nie sú o drahých darčekoch. Transparentmi pred obchodnými centrami upozorňovali na krízu vzťahov a zhoršujúce sa duševné zdravie.
Pred vchodmi do nákupných centier sa cez víkend objavili transparenty s odkazmi ako „Nový iPhone nie je prejavom lásky. Pozornosť, rešpekt a čas sú“ alebo „Hodinky za 500 € ti nevrátia stratený čas s chorým otcom“ či „Plná taška darčekov nevyrieši prázdno v srdci.“
Transparenty boli súčasťou guerilla kampane, ktorá konfrontuje konzumný charakter moderných Vianoc s tým, čo ľudia skutočne potrebujú. Do výzvy sa zapojili aj známe mená ako Martina Horňáková či Daniela Vojtasová.
„Žijeme v kríze autentických vzťahov - k sebe aj k druhým. Vo víre každodenných povinností, AI chatbotov a sociálnych médií sme sa dostali do bodu, kde veriť, že nový iPhone vyrieši hlbšie problémy vo vzťahoch je jednoduchšie, než zastať, pozrieť sa do očí a byť skutočne prítomní,“ hovorí Magdaléna Kajan, spoluzakladateľka ksebe.sk.
„Táto guerilla akcia nie je protest proti Vianociam. Je to protest proti tomu, čo sme z nich urobili. Spotrebný maratón, kde sa snažíme drahými darčekmi vykompenzovať čas, rešpekt a pozornosť, ktoré sme blízkym počas roka nevenovali,“ dodala.
Akcia prichádza v čase alarmujúcich údajov o duševnom zdraví: až 42 % Slovákov zažilo v poslednom roku depresiu či úzkosť a psychiatrické ambulancie navštívilo rekordných 428-tisíc pacientov. Najväčší nárast problémov je u tínedžerov, najmä dievčat, kde stúpli aj pokusy o samovraždu. Psychológovia upozorňujú, že mladí potrebujú najmä skutočný záujem a dialóg, nie ďalšie darčeky.
K problémom s osamelosťou sa pritom pridáva aj európsky trend – v EÚ sa 75 miliónov ľudí stretáva s blízkymi len raz mesačne. Počas sviatkov sa pocity izolácie často ešte zhoršujú, pretože tlak na „dokonalé Vianoce“ vytvára nereálne očakávania.
Dobrovoľníci preto stáli pri centrách s odkazmi, ktoré pripomínali základnú myšlienku: pozornosť, rešpekt, oddych a čas sú hodnotnejšie než akýkoľvek dar. Iniciatíva ksebe.sk chce ľudí povzbudiť, aby sa k sviatkom vrátili cez to, čo im dáva skutočný zmysel - k vzťahom, pokoju a blízkosti.