Jlavná hviezda populárnej reklamy Sandra Flemrová sa na sociálnych sieťach podelila o svoj súkromný život.
Asi by sme na Slovensku ťažko hľadali niekoho, kto nepozná obľúbenú vianočnú reklamu na Kofolu, ktorá sa na obrazovkách objavila už v roku 2003. Jej hlavná hviezda Sandra Flemrová sa teraz na sociálnych sieťach podelila o svoj súkromný život.
Vo videu, ktoré zverejnila na Instagrame, najprv poznamenala, že pre ňu vôbec nebolo jednoduché takto sa otvoriť verejnosti. Nakoniec sa však rozhodla zdieľať svoje súkromie, aby dodala odvahu a podporu ostatným ľuďom. „Už dlhšiu dobu vo svojom živote cítim náklonnosť k ženám,“ podelila sa. „Dlho som to v sebe potláčala, nechcela som si to priznať a čiastočne to prehliadala,“ dodala. „Ale tým dňom je koniec.“
„Chcem byť úprimná nielen sama k sebe, ale aj k vám a možno prestať utekať pred nejakým svojím vlastným osobným diviakom,“ použila referenciu z ikonického televízneho spotu, aby odľahčila atmosféru a zároveň vysvetlila, prečo sa rozhodla o svojej orientácii prehovoriť verejne.
„Obdobie Vianoc sa ma mediálne úzko dotýka a všeobecne je to pre mňa obdobie tlaku a chaosu,“ uviedla. „A práve preto som sa rozhodla to pustiť von.“ Na záver tiež dodala, že by chcela týmto príspevkom dodať odvahu ostatným. „Buď predovšetkým sám sebou. Nikdy sa nezavďačíš všetkým, ale ver mi, že vždy sa nájde niekto, kto bude zdieľať tvoj názor, nech si kdekoľvek,“ zakončila video.
Všetkým známa reklama na Kofolu, v ktorej si idú dievča s tatkom do lesa odrezať vianočný stromček, pričom ich prekvapí diviak a v ktorej zaznie ikonická veta: „Ja nemusím, ja už ho vidím,“ sa na obrazovkách prvýkrát objavila už pred 22 rokmi. Odvtedy sa do reklamných spotov vracia pravidelne a pripomína všetkým, že Vianoce už sú za dverami.