Gen Z má menej sexu ako mileniáli. Ako vyzerá láska naprieč generáciami? (Podcast)

Boli vzťahy jednoduchšie v dobe ICQ, alebo je to lepšie v dobe TikToku? Na to sa snažia nájsť odpoveď Nikita a Vítek v novom diele podcastu.

ICQ, Bravíčko, šušťáky. Ak tušíš, čo tieto slová znamenajú a si vo veku okolo tridsať rokov, patríš ku generácii mileniálov, teda generácii Y. Ak nevieš, o čom je reč, v mobile máš TikTok a narodil si sa po roku 1996, si zástupca gen Z. Každá z týchto generácií má špecifické znaky, ktoré sa tej druhej ťažko chápu. Každá z nich má aj iný prístup ku vzťahom a láske. A práve tým sa zaoberá náš moderátorský pár v novom diele podcastu LOVE IS ON THE AIR.

Láska u gen Y vs. gen Z

Aj tvoji starí rodičia často hovoria: „To za našich mladých čias nebolo?“ Takú vetu dnes môžeš počuť aj z úst mileniála, ktorý vidí, ako sa mladí ľudia zoznamujú na Tinderi a flirtujú spolu cez videá na TikToku. Za ich tínedžerských rokov sa totiž mladí zoznamovali hlavne na diskotékach, cez prvé zoznamky alebo na Pokeci.

Oproti mileniálom, ktorým sa už od puberty zapaľovali lýtka, je gen Z v otázke lásky trochu zdržanlivejšia. Až 37 % zástupcov tejto generácie si nemyslí, že je možné nájsť svoju spriaznenú dušu. Dokonca majú menej sexu.

Čím to je, podrobne rozoberajú naši vzťahoví odborníci v podcaste. Jednou z pravdepodobných príčin môže byť fakt, že spolu páry netrávia dosť času. Podľa prieskumu, ktorý tento rok realizovala Kofola v spolupráci s agentúrou G4insight 1, má väčšina párov na svoju polovičku v priemerne menej ako 2,5 hodiny denne.

Zdroj: Kofola

Obľúbená značka, ktorú s láskou spája nielen slogan „Keď ju miluješ, nie je čo riešiť“, sa preto rozhodla konať. Prišla s iniciatívou Láskyplný piatoček, ktorá zamestnancom umožňuje čerpať deň voľna navyše. Počas neho sa môžu venovať svojmu partnerovi, partnerke alebo pokojne sebe samému, pretože sebaláska je rovnako dôležitá.

Nech už patríš k akejkoľvek generácii, na webe www.laskyplnypiatocek.sk si môžeš urobiť kvíz, ktorý ti odhalí, koľko času v skutočnosti so svojou láskou tráviš. Rovnako dostaneš tipy na spoločné aktivity, ktoré ti pomôžu skóre zlepšiť. Súčasne máš možnosť poslať žiadosť svojmu zamestnávateľovi a navrhnúť, aby sa Láskyplný piatoček konal aj u vás vo firme. Pretože zamilovaný zamestnanec je spokojný zamestnanec.

Ďalšie tipy a triky nielen pre spokojný vzťah ti poradia špecialisti na vzťahy Nikita a Vítek v podcaste LOVE IS ON THE AIR. Nenechaj si ujsť nový diel, v ktorom sa dozvieš všetko o mladej generácii, o tom, ako vníma vzťahy, ale napríklad aj to, aký prístup má k nechránenému sexu.