Oliver Vozárik: Máme drahý chlieb, no vyrába sa dva dni a vydrží dlhšie

Okrem toho, že má Bratislava čoraz viac pekární, vznikajú v nej aj pekárenské bistrá. Jedným z prvých bol Oli’s na Záhradníckej.

Odoberaj zadarmo na: Spotify, Apple podcasty, Google podcasty.

Čo sú podcasty a ako ich počúvať? Dozvieš sa tu.

Sleduj Podgast na Refresheri.

V tomto podcaste sa okrem iného dozvieš: Prečo je dobrý chlieb drahý

Prečo vôbec spájať pekáreň s bistrom

Prečo je dôležité mať okolo podniku aj komunikačnú identitu

Oliver Vozárik je ďalším z hostí, ktorí sa do Podgastu vracajú po štyroch rokoch, aj so všetkým, čo sa v ich živote zmenilo. V Oliverovom prípade je to jeho dnes už zabehnutý podnik Oli’s, ktorý sa nedávno dočkal druhej prevádzky. A s ním aj pečenie chleba a koláčov a kopec ďalších vecí.

Podgast je podcast, ktorý vychádza každú stredu a pre Refresher ho tvorí foodbloger Čoje. Volá si doň zaujímavých hostí, s ktorými sa pustí do reči bez osnov a pravidiel. Začnú o jedle a skončia pri hocičom, na čo majú chuť. Daj Podgastu odber na platforme, na ktorej počúvaš podcasty a hudbu. Neujde ti žiadna časť s parádnymi hosťami nielen z oblasti gastronómie.