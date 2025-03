Call Her Daddy je druhým najpopulárnejším podcastom na Spotify, hneď po The Joe Rogan Experience.

Obľúbenú šou moderuje Alexandra Cooper, ktorá ju pôvodne začala ako necenzurovaný podcast o vzťahoch, sexualite a randíčkach v New Yorku. Dnes je z neho svetový fenomén, ktorý sa zameriava hlavne na osobné príbehy celebrít, duševné zdravie, feminizmus a spoločenské témy.

Podcast Call Her Daddy patrí už niekoľko rokov k tým najúspešnejším na svete. Hosťami sú áčkové hollywoodske celebrity a pri počúvaní sa často dozvieš viac o témach, ktoré sú v našej spoločnosti tabu.

V roku 2018 ho založili dve mladé dievčatá, ktoré mali čerstvo po škole – Alexandra Cooper a Sofia Franklyn. V tej dobe boli spolubývajúce v byte v New Yorku a so svojimi myšlienkami sa chceli podeliť aj ďalej. Za krátky čas sa im podarilo vybudovať základňu miliónov fanúšikov, ktorí sa nazývajú „Daddy Gang“ a meno, vďaka ktorému pozvanie prijali osobnosti ako Hailey Bieber, Christina Aguilera, Miley Cyrus či Kamala Harris.

Z obyčajnej konverzácie v bare vznikol jeden z najpočúvanejších podcastov sveta

Príbeh podcastu sa začal písať v roku 2018. Ako uvádzajú viaceré zdroje, Alex a Sofia sedeli jeden večer v bare a absolútne otvorene sa rozprávali o sexe. Ich konverzácia bola taká šťavnatá, že zaujala aj ostatných ľudí v podniku.

Dievčatá to inšpirovalo a rozhodli sa, že založia podcast, v ktorom sa budú otvorene rozprávať o intímnom živote. Zároveň mali ambíciu preraziť ako ženské duo v odvetví, v ktorom dominovali muži. Čo sa im napokon aj podarilo.

Názov podcastu, rovnako ako celá myšlienka, sa prirodzene vyvinul z ich konverzácie. Rozoberali spoločne intímny príbeh jednej ženy. Veľmi sa im páčilo, čo žena v posteli spravila, a Alex na to pohotovo reagovala „Call Him Daddy.“ Sofia ju doplnila a skríkla „Call Her Daddy.“



Meno šou teda reflektuje, že sa rozprávajú o tabuizovaných témach a zároveň narážajú na ženskú silu a zlepšenie postavenia žien v spoločnosti. Slovo Daddy totiž bežne označuje mužov, nie ženy.

Alex v detstve šikanovali, únikom z reality bola pre ňu videotvorba

Ich štart bol raketový a dva mesiace po začiatku vydávania prvých epizód mali dva milióny poslucháčov mesačne. Spočiatku nemali žiadnych hostí a počúvalo ich primárne ženské publikum. Poslucháčky bavilo, ako sa bez filtra rozprávali o témach, o ktorých sa nemá hovoriť nahlas, no prežíva ich každý z nás. Dievčatá sa v podcaste bavili aj o vlastných skúsenostiach a príbehoch a svojim fanúšičkám dávali aj cenné rady.

O svojom osobnom príbehu viackrát prehovorila aj Alex, ktorá je v súčasnosti kľúčovou a jedinou tvárou podcastu. Moderuje ho sama od roku 2020. V rozhovore pre New York Times sa zdôverila, že ju v detstve spolužiaci veľmi šikanovali.

Práve tvorbou rôzneho obsahu sa snažila uniknúť z reality. „Chodila som do pivnice s kamerou a produkovala som hudobný klip alebo krátky film. Veľmi ma upokojovalo, keď som sa mohla prejaviť a zároveň ma nikto nesúdil,“ rozhovorila sa o svojich negatívnych zážitkoch z minulosti.

Kládla som si otázku, či by ma mali ľudia radšej, keby som vyzerala inak

Alexandra kvôli šikane doteraz navštevuje terapie. Spolužiaci ju šikanovali kvôli jej vzhľadu. Na prvý pohľad moderátorka pôsobí veľmi sebavedomo a vyrovnane. Dlho bol však opak pravdou a ako prezradila pre Yahoo, svoje sebavedomie zo začiatku predstierala.

„Tieto veci mi utkveli v pamäti. Bola som dobré dieťa so skvelou osobnosťou, no cítila som, že aj tak záleží len na vzhľade a práve zaň ma šikanovali. Kvôli tomu som sa extrémne zamerala na svoj výzor a snažila som sa pochopiť, prečo vyzerám inak. Kládla som si otázku, či by ma mali ľudia radšej, keby som bola krajšia,“ zdôverila sa ešte v roku 2021.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Shameless (@shamelesspodcast)

Alexandra a Sofia sa rozhádali kvôli peniazom

Potenciál podcastu si všimla mediálna spoločnosť Barstool Sports a podcast odkúpili už po vydaní prvej epizódy. Ako píše portál Honey, moderátorky uzavreli zmluvu rovno na tri roky. So spoločnosťou sa dohodli, že im budú ročne vyplácať 75-tisíc dolárov (69-tisíc eur).





Sofia s Alexandrou sa nedohodli na novom finančnom ohodnotení. Sofia sa z podcastu rozhodla odísť a vybrala sa vlastnou cestou. Založila si nový podcast Obľúbené duo spolu tvorilo len dva roky. V apríli 2020 začali prichádzať náhle zmeny. Ako vysvetľuje New York Times, dôvodom ich „rozchodu“ boli financie. Ich posledná spoločná epizóda sa volala „Kesha... The End.“Sofia s Alexandrou sa nedohodli na novom finančnom ohodnotení. Sofia sa z podcastu rozhodla odísť a vybrala sa vlastnou cestou. Založila si nový podcast „Sofia with an F.“

Alex po oddelení zarába desiatky miliónov

Alexandra vzala šou do vlastných rúk a v auguste vydala prvú sólo epizódu. Do podcastu ako prvá väčšia osobnosť prijala pozvanie speváčka Miley Cyrus. Postupne sa začali u nej objavovať viaceré známe tváre zo sveta amerického šoubiznisu:

Meghan Fox

Camilla Cabello

Christina Aguilera

Paris Hilton

Millie Bobby Brown

Hailey Bieber

Jay Shetty

Post Malone

Alexandre Cooper sa s podcastom mimoriadne darí. Ako informoval portál Variety, moderátorka v roku 2021 podpísala exkluzívnu trojročnú zmluvu so streamovacou platformou Spotify. Nový kontrakt mal hodnotu až 60 miliónov dolárov (55 miliónov eur).

Tým sa stala najlepšie zarábajúcou ženskou podcasterkou a druhou najlepšie platenou podcasterkou na platforme, hneď po Joe Roganovi.

Po tom, čo koncom minulého roka Spotify zverejnil štatistiky Wrapped, bola jej šou dokonca druhým najpopulárnejším podcastom globálne na platforme Spotify, hneď po "The Joe Rogan Experience". Aktuálne má cca 5 miliónov poslucháčov týždenne.

Poslucháči volali po zrušení podcastu

Odkedy je podcast len v rukách Alexandry, čelil viacerým kontroverziám. Prvý veľký škandál zažila v roku 2022, keď v štúdiu privítala sestru Britney Spears – Jamie Lynn Spears. Sestry mali verejný konflikt a otázka ich vzťahu sa dostala aj do rozhovoru v podcaste.

Alexandra Jamie požiadala, aby zverejnila súkromné správy s Britney. Tá tak urobila, čo nahnevalo fanúšikov hnutia „Free Britney.“ Nepáčilo sa im, že Alex správy v epizóde naozaj zverejnila, a žiadali, aby jej podcast skončil.

Vlne kritiky sa nevyhla ani v roku 2024, keď si do jednej epizódy pozvala komičku Amy Schumer. Tá je známa svojimi kontroverznými, ale aj údajne kradnutými vtipmi a krátko pred svojím účinkovaním v podcaste sa vyjadrila k vojenskému konfliktu medzi Izraelom a Hamasom. Obyvateľov Gazy nazvala násilníkmi, čím si mnohých pohnevala. To, že ju Alexandra krátko po tom pozvala do jej šou, sa mnohým nepáčilo a mysleli si, že si vybrala stranu.

Počas prezidentskej kampane pozvanie prijala aj kandidátka Kamala Harris. Niektorým bolo jej účinkovanie sympatické a páčilo sa im, že sa zaujíma o obsah, ktorý sledujú mladí ľudia. Mnohých ľudí však prijatím pozvania sklamala vzhľadom na charakter a obsah podcastu. Epizódu zároveň natočili počas toho, čo v USA zúril hurikán Helene, čo mnohým pripadalo zo strany Kamaly ako ignorantské.