Ako sa dostal z Prievidze k pečeniu trdelníkov v Kolumbii?

Poznáš to, prídeš na jarmok, festival či slávnosti a už z diaľky na teba zazerá stánok, z ktorého ide tá lákavá vôňa. Trdelník je ikonickým sladkým dezertom pre množstvo Slovákov, no vďaka Samovi a jeho prevádzke Preuge si na ňom pochutnávajú už aj ľudia v ďalekej Kolumbii.

„Ako to prijali domáci? Ľudia v Kolumbii sú veľmi zvedaví, zvlášť ak ide o niečo nové, čo sa týka zahraničia,“ povedal Samo v rozhovore pre Refresher o tom, ako reagovali kolumbijskí zákazníci na slovenské trdelníky.

Mesto Bucaramanga Zdroj: Wikimedia Commons

Samo má 31 rokov a podniká v gastre na mieste, kde by si pravdepodobne len ťažko hľadal v podobnom biznise Slovákov. Obchodné aj vzťahové záležitosti ho priviedli do mesta Bucaramanga na východe Kolumbie, neďaleko hraníc s Venezuelou.

V tomto článku si prečítaš: Prečo sa rozhodol predávať trdelníky v Kolumbii.

Ako okradli jeho ženu uprostred ulice.

Ako dlho trvalo, kým vytvoril trdelník podľa svojich predstáv.

Čo bizarné mu ľudia hovorili na jeho produkt.

Mesto má približne 600-tisíc obyvateľov a obklopujú ho hory, do ktorých by si sa však podľa Sama určite nechcel zatúlať osamote. „Ak dodržiavaš pravidlá, mesto je bezpečné, ale na nejaký osamotený výlet do hôr by som sa asi nepustil," povedal rodený Prievidžan.

V rozhovore sme sa mladého podnikateľa pýtali, prečo sa rozhodol rozbehnúť biznis s trdelníkmi práve na takom menej tradičnom mieste, čo ho k tomu viedlo, ako to zarába, či aké sú komplikácie života v Južnej Amerike.

Zdroj: Archív respondenta Sama

Keďže v Kolumbii je o 6 hodín menej než na Slovensku, so Samom sme sa spojili o 19:00 nášho času. Na úvod sa stihol priznať, že zatiaľ nemá skúsenosť so slovenskými médiami. „Slovenské zatiaľ vôbec, ty si prvý. Skôr sme mali nejaké relácie so študentskými rádiami či influencermi," dodal.

Ako dlho si v Kolumbii?

Teraz je to druhý rok bez prestávky, predtým som tu bol len na pár týždňov.

Spomínal si influencerov. Mali ste s nimi spolupráce?

Práveže išlo skôr o náhodu. Keď sme otvorili, prišli sem niekoľkí, ich to zaujalo, natočili o nás video a reputácia sa rozniesla. Navyše, neďaleko nášho podniku býva jeden známy influencer, ktorého poznajú minimálne všetci v Bucaramange. Opýtal sa, či môže u nás niečo natočiť, pretože robil reláciu o ľuďoch zo zahraničia.

Ja som si váš podnik všimol na základe storky od PPPítra. Chodí k vám viacero slovenských návštev?

Žijeme v lokalite, ktorá nie je turisticky vyhľadávaná. V okolí je napríklad druhý najväčší kaňon na svete, ale turisti sem veľa nechodia. My sme v horách, ľudia chodia do Bogoty, Medellinu alebo k moru. Slováci alebo Česi prídu len zriedka. Minule sme však mali návštevu z Hradca, čo je dedina hneď vedľa Prievidze.

Preuge Zdroj: Archív respondenta Sama

Ako si sa vlastne dostal do Kolumbie?

Pracoval som v USA ako zvárač a cez Tinder som sa spoznal s mojou terajšou manželkou. Mesiace sme si písali a následne sme sa stretli v Kolumbii pri mori, to bol rok 2022. Ona je vlastne lokálna, žila v mestečku v rovnakom kraji, kde sme teraz. Ja som sa potom vrátil na Slovensko, kam prišla na pár týždňov za mnou. Cestovali sme veľa po Slovensku a narazili sme náhodou na trdelník, ktorý jej veľmi zachutil a začali sme sa baviť o tom, že by sme to mohli predávať v Kolumbii.

