Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 23. augusta 2025 o 7:00
Čas čítania 2:41
Zdenka Hvolková

Slovenský umelec dobyl svojou figúrkou Južnú Kóreu. Vystavujú ju v lukratívnej galérii (REFRESHER ART)

Slovenský umelec dobyl svojou figúrkou Južnú Kóreu. Vystavujú ju v lukratívnej galérii (REFRESHER ART)
Zdroj: Archív - Adam Bazlik
KULTÚRA JUŽNÁ KÓREA REFRESHER ART UMENIE
Jeho vizuálny svet medzi dizajnom, módou a introspekciou rozpráva príbeh, ktorý rozhodne stojí za vypočutie.

Adam Bazlik je meno, ktoré by si si mal zapamätať, ak ťa zaujíma súčasný art toy movement či medzikultúrna rezonancia dizajnu. Má len 26 rokov, no svoju umeleckú víziu si buduje už dekádu – od fashion promo videí v tínedžerskom veku až po vlastnú figúrku, ktorá dnes rezonuje na opačnom konci sveta.

Adam vyštudoval animovanú tvorbu na strednej škole UAT a následne sa venoval dizajnu médií na PEVŠ. Tvorba sa preňho stala spôsobom, ako komunikovať svoju identitu, nielen nástrojom na obživu. Práve počas pandémie si uvedomil, že potrebuje vo svojej práci zanechať osobnejší odtlačok.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Adam Bazlik | 아담 (@adambazlik)

Človek sa neskladá iba zo svojej vlastnej identity, dopĺňa ho aj okolie.

„Našiel som umelcov ako Kaws alebo Takashi Murakami, ktorí majú svoje postavičky a tie implementujú do rôznych médií ako obrazy, sochy či fashion spolupráce. Vtedy som sa rozhodol, že aj ja chcem ísť týmto smerom a pustil som sa do vytvárania vlastnej postavičky,“ rozpráva Adam o začiatkoch svojej tvorby.

„Neskôr som ju pomenoval Cyrcon. Znamená to „circle connection“ – názov odkazuje na tvar hlavy postavičky, ktorej posolstvo spočíva v tom, že človek sa neskladá iba zo svojej vlastnej identity, ale dopĺňa ho aj okolie.“

refresher art cyrcon refresher art cyrcon refresher art cyrcon refresher art cyrcon
Zobraziť galériu
(10)
Jeho ikonická postavička je jednoduchá, no má mnoho významov. Ako spomenul Adam, predovšetkým symbolizuje, že identita človeka nevzniká izolovane, ale v neustálom prepojení s prostredím. No nie je to len o jej hlave – masívne nohy zas reprezentujú integritu, špecifický tvar očí introspekciu a mierne zaklonená hlava smerom nahor hovorí o pozitívnom nastavení mysle.

Autor nevníma Cyrcona ako uzavretý objekt. Naopak, jeho podoby a funkcie sa stále vyvíjajú. Postavička sa objavuje ako socha, ale aj ako vizuálny pattern na módnych doplnkoch. Práve detail oka sa stal jeho autorským podpisom.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Adam Bazlik | 아담 (@adambazlik)

„Od začiatku som vedel, že oko bude hlavným prvkom, ktorý budem v tvorbe aplikovať. Keď som ho dal na kabelku, nejako som sa nezamýšľal nad tým, čo povedia ľudia, vnímal som to prirodzene, že je to môj pattern. Aj teraz to tak vnímam. Ide o môj podpis, ktorý chcem dávať do vecí. Moju identitu,“ vysvetľuje 26-ročný umelec.

Oko ako symbol introspektívneho vnímania sveta dnes nesie do každodenných objektov kúsok jeho umeleckého sveta. Jeho tvorivý proces je pritom stále silne vizuálny. Často si nové veci premyslí do detailu v hlave ešte skôr, ako si ich načrtne.

„Viem si veci, ktoré chcem vytvoriť, veľmi dobre vizualizovať vo svojej mysli. Či už je to kabelka alebo socha, danú vec si viem do detailov premyslieť ešte predtým, než vôbec niečo načrtnem. Potom ju nakreslím, prípadne aj z hlavy vytvorím.“

Zatiaľ čo doma na Slovensku je jeho práca niekedy vnímaná konzervatívne, v zahraničí nachádza oveľa hlbšiu rezonanciu. „V zahraničí ľudia všeobecne vedia viac oceniť celú tú dizajnovú štruktúru toho, čo robím. Prepojenie medzi nejakou postavičkou, fashion, grafickým dizajnom, fontom, animáciou a odkazom. Na Slovensku to pár ľudí ocenilo tiež, ale keď som to niekomu vysvetľoval, mal som pocit, že to považujú za divné.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Adam Bazlik | 아담 (@adambazlik)

Jeho figúrka a dizajn si našli komunitu najmä v Južnej Kórei, kde má v galérii Space 776 v centre Gangnamu vystavenú svoju sochu. V súčasnosti sa chystá výstava aj v ďalšom veľkom ázijskom meste. Podľa Adama úspech tkvie najmä vo vizuálnom jazyku Cyrcona, ktorý čerpá z anime estetiky a dokáže sa prirodzene spojiť s kultúrnym citom v tejto časti sveta.

Od začiatku cítil, že jeho miesto je vo svetovom kontexte. „Vždy som vedel, budem international artist, nie lokálny. Som veľmi vďačný za to, že si to, čo tvorím, našlo niekde vo svete takúto komunitu a že aj ja som tým pádom našiel môj druhý domov, kde sa cítim zo všetkých miest, ktoré som navštívil, najlepšie.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Adam Bazlik | 아담 (@adambazlik)

Cyrcon je jeho vizuálne alter ego, ktorým dokáže prepojiť výtvarné umenie, módu, grafický dizajn aj animáciu do jedného uceleného príbehu. A ten príbeh sa práve začína písať vo veľkom štýle.

JUŽNÁ KÓREA REFRESHER ART UMENIE
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Archív - Adam Bazlik
