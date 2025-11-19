Čo je dnes „in“ sa mení z minúty na minútu. Prečo sa lákavé trendy menia na vyčerpávajúci rituál plný dokazovania si vlastnej hodnoty nám porozprávala psychologička i študentka marketingu.
„Takmer 40 % generácie Z je priamo ovplyvnených tým, že si kúpia tovar po tom, čo ho vidia na TikToku,“ dozvedáme sa štatistiku z portálu Marketing Charts.
Ani tento rok sa na sociálnych sieťach nedalo uniknúť módnym či kozmetickým novinkám, ktoré po TikToku a Instagrame okupujú už aj smetné koše. Trendy ako „toasted teddy“ či „strawberry“ make-up vyskúšalo nespočetné množstvo ľudí po internete. Hneď za tutoriálmi sme už mohli vidieť videá niekoho, kto so zatajeným dychom otváral mystery box s postavičkou Labubu, dúfajúc, že vytiahne tú vzácnu, či krátke reelska toho, ako niekto porovnáva svoje nové „tabi“ topánky ku kopytám srnky.
Tieto javy spája rovnaký mechanizmus - logika mikrotrendov, no i hlbšia túžba po identite v dobe, keď ju mnohí majú problém ukotviť do seba samých, nielen do skupiny patriacej pod špecifický druh estetiky.
@notsophiesilva The longer you watch, the worse it gets 🙂 and PLEASE NOTE— around 70% of the items I used in this video were BORROWED from friends lol. I had to do this video concept justice so quite a bit of planning went into this one HAHAH #notsophiesilva #microtrend #microtrendfinalboss #2025fashion #2025fashiontrends #labubu
Čo sú to mikrotrendy
Mikrotrendy sú fenoménom digitálnej doby. Ide o vlny produktov, ktoré vzniknú, vyvrcholia a zaniknú rýchlejšie, než si danú vec vôbec stihneš zaobstarať. Objavia sa na TikToku, presiaknu Instagramom a v priebehu pár dní zaplavia svet: rovnaké topy, silonky, topánky, účesy či make-up. Ich sila spočíva v tom, že sa tvária ako spontánna zábava, no v skutočnosti sú presne vymeranou zmesou algoritmov a túžby po validácii.
Na to, ako celý proces prebieha, sme sa pýtali Kristíny Szabovej, študentky marketingu na Univerzite Komenského v Bratislave: „Mikrotrendy dnes vznikajú tak ‚organicky‘, že sa to nedá pripísať jednému zdroju. Je to taký ‚Long Island‘ náhody, algoritmov, nostalgie a silnej (chronicky online) komunity. Stačí detail, ktorý zarezonuje. Algoritmus vidí, že pri tom ľudia zostávajú dlhšie, začne to pretláčať, komunita tomu dá názov… a trend je na svete.“
„Dostane nálepku typu „core“, „aesthetic“ alebo „-girl“, zrazu má identitu. Pre ľudí je to rýchly spôsob sebavyjadrenia, mini-kultúra, ku ktorej sa dá akoby prihlásiť jedným outfitom, fotkou či videom,“ vysvetľuje Kristína.
Priemysel založený na mikrotrendoch je nebezpečný v troch hlavných ohľadoch: pre stabilitu ekonomiky, udržateľnosť životného prostredia a bezpečnosť nášho duševného zdravia. Podliehame im, pretože fungujú ako miniatúrne sľuby šťastia. Každý nový trend nám dáva pocit, že sa môžeme zmeniť - byť aktuálni, krajší, výkonnejší, patriť niekam. Práve preto sú návykové.
Kristína Szabová zdôrazňuje, že influenceri nie sú pôvodcovia, ale urýchľovače trendov, a že najviac sa šíri to, čo je okamžite napodobniteľné a emočne jasné.
„Trendy nevznikajú v zasadačkách ideamakerov, väčšinou trend vymyslia úplne ‚obyčajní‘, náhodní ľudia. Mnohé značky sa len snažia naskočiť v správnom momente, pretože mikrotrendy nežijú v kalendári, ale v rýchlosti internetu. Je to nepretržitý dialóg medzi tým, čo chcú ľudia vyjadriť, čo algoritmus posúva ďalej a čo komunita dokáže premeniť na novú mikroidentitu.“
A ak existuje osoba, ktorá tento jav dokonale zosobňuje, je to Hailey Bieber.
Hailey Bieber a jej umenie byť virálnou
Ak by sme hľadali patrónku éry mikrotrendov, Hailey Bieber by sedela na tróne. Jej schopnosť vytvoriť celosvetový ošiaľ prakticky z ničoho je fascinujúca aj desivá zároveň. Stačí, ak sa jej nechty zalesknú, o pár dní sú už pod prezývkou „glazed donut“ v ponuke každého salónu. Z minimalistickej rutiny vznikne „clean girl aesthetic“, z červených líc „strawberry girl look“. Každý detail sa dá reprodukovať, kúpiť, nasnímať a predať, a keďže ide o miniatúrne veci, odrazu máme aj my pocit, že môžeme byť „tak trochu Hailey.“
Všetko, čo zakladateľka kozmetiky Rhode zosobňuje, je v niečom ako fast fashion - zjednodušené a okamžite pripravené na obstaranie. Možno tie trendy ani nie sú vždy o kráse, no prinášajú nám instantný pocit spolupatričnosti. A keď sa trend zlomí, pocit spolupatričnosti zmizne a nahradí ho ďalší.
@rebekahisabel_ THIS BLUSH IS SO WORTH IT #toastedteddy #haileybieber #makeup
Najsilnejšie mikrotrendy musia spĺňať aspoň tieto tri atribúty: byť extrémne relatable, ľahko kopírovateľné a správne načasované. Keď sa v trende človek rýchlo spozná („to som presne ja“), keď ho dokáže doma urobiť po svojom za minútu na mobile, a keď dokonca reaguje na niečo, čo sa práve deje vo svete alebo popkultúre, vzniká ideálny recept na virál.
Ovplyvňujú ekonomiku i psychiku mladých
Nárast rýchlych módnych cyklov v dnešnej dobe ovplyvnil najmä dlhovekosť podnikov. Akonáhle sa objaví trendový produkt a dosiahne vrchol svojej popularity, spotrebitelia oň stratia záujem a jeho predaje klesnú. To ovplyvňuje aj miestne podniky, pretože sa snažia držať krok s trendami. Podľa Think Twice napríklad nízke ceny horúcich módnych noviniek „odvádzajú spotrebiteľov od miestnych butikov a tradičných módnych predajcov“, čo poškodzuje miestne ekonomiky.
„V dnešnej dobe pozorujeme rastúci trend tzv. zážitkových ekonomík,“ uvádzajú v štúdii Ian Seymour Yeoman a Una McMahon-Beattie z Ulster Univerzity v Severnom Írsku.
„Hoci ich koncept nie je vo svojej podstate zlý, zážitkové ekonomiky zdôrazňujú skôr skúsenosť zákazníka s podnikom než samotný tovar/službu. Mnoho jednotlivcov si napríklad kupuje kávu v Starbuckse alebo iných miestnych kaviarňach kvôli spoločenskému zážitku, hoci je drahšia a možno ani nie taká kvalitná. Rovnako to funguje pri odevných značkách, ktoré sa potom viac zameriavajú na to, aby bolo ich oblečenie zapamätateľné, než etické alebo udržateľné.“
Výskum v oblasti ekonomických dopadov prirodzene otvára otázku: ak mikrotrendy formujú ekonomiku aj estetiku, čo sa deje v oblastiach, ktoré by sme s nimi intuitívne ani nespájali?
Dopad rýchlych trendov na mladých pre Refresher vysvetlila školská psychologička a učiteľka, Mgr. Nikola De Almeida, ktorá sa téme duševného zdravia venuje aj na Instagramovom profile psychologickazoskoly.
„Na mladých ľudí sú dnes celkovo kladené neskutočne vysoké požiadavky. Dobré akademické výsledky, vysoká škola alebo dobré zamestnanie, finančná stabilita, osamostatnenie sa, kondícia, materiálne zabezpečenie a podobne. Do toho všetkého prichádzajú neustále nové internetové trendy, ktoré vyvolávajú pocit, že po ich zaobstaraní budú mladí ľudia spokojnejší, lepší, krajší, štíhlejší.“
De Almeida vysvetľuje, že pokiaľ daný človek nedosiahne to, čo trend sľubuje, bude skúšať ďalší a ďalší až do doby, kým si uvedomí, že nemusí splniť a mať všetko, čo sociálne siete či influenceri prezentujú. „Napríklad nie tak dávno vznikol boom Labubu, trendovalo to 3-4 mesiace po celom svete a momentálne je toho plný Vinted a bazáre.“
Vzostup a pád Labubu
Aby sme pochopili, prečo sú mikrotrendy nebezpečné aj pre psychiku človeka či životné prostredie planéty, musíme si uvedomiť, že nie sú len o mejkape či módnych doplnkoch. Vznikajú aj v priestore zberateľstva a nič nie je lepším príkladom než Labubu.
V roku 2015 sa v skicári hongkonského umelca Kasinga Lunga zrodila malá postavička s králičími ušami a vycereným úsmevom. Vyzerala ako mix detskej hravosti a zvláštnej melanchólie. A keď ju o pár rokov neskôr odkúpila čínska značka Pop Mart, stala sa globálnym symbolom „ugly-cute“ estetiky.
Mechanika predaja bola dokonalá: limitované edície, ponuka lotérie v aplikácii, či lákavá šanca získať „chase“ variant, ktorá bola pomerom len 1:72. Každý unboxing bol obrovským neznámom, ktoré vyvolávalo rovnakú dopamínovú odozvu ako výhra v hre.
Zberatelia si vytvárali komunity, Telegram skupiny, celebrity začali figúrky nosiť na kabelkách. Labubu prestala byť len predmetom a rýchlo sa stala symbolom toho, že vieš, čo momentálne letí.
@anxieokie clutching my labubus tighter now esp after Lisa's Vanity Fair video 🫡 #labubu #labubuhaveaseat #labubuthemonsters #popmart #relatable #lockingcarabiner
Všetko sa však zlomilo v momente, keď do hry vstúpili falzifikáty. Komunita, ktorá sa spoliehala na autenticitu, sa zrazu ocitla v kríze dôvery. Ceny padali o polovicu a Labubu sa začali hromadne predávať na second-hand platformách ako Vinted za zlomok pôvodnej ceny.
Psychologička Nikola De Almeida nám vysvetlila, že podobné trendy dopadajú na psychiku mladých citlivejšie, než sa na prvý pohľad zdá: „Mladí ľudia sú dnes v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami vo väčšej miere ovplyvniteľní. Vyrastajú v rýchlo sa meniacom svete, ktorý sa deň od dňa prispôsobuje inováciám a narastajúcim požiadavkám.“
Sociálne siete vytvorili „svet vo svete“, kde má človek pocit, že musí držať krok a neustále sa prispôsobovať, aby bol súčasťou komunity alebo aby zažil svojich pár minút slávy v podobe lajkov a komentárov. Práve sociálne siete častokrát u mladých ľudí nahrádzajú sociálne kontakty a vzťahy, ktoré vymieňajú za obrazovky, pretože za nimi môžu reálne byť sami sebou bez masky, avšak na svojich profiloch úspešne hrajú svoju rolu. Samozrejme nie je to tak u všetkých.
Videá masívnych unboxingov a materializmu v nás vytvorili dojem, že takéto správanie je normálne, a že zaostávame, ak to nemáme.
@thesunflowerfae Unboxing HUGE Baby Three's?! 😳 1000% size! These are INSANE lol! 😍 #babythree #blindbox #blindboxopening #haul #unboxing
Psychologička upozorňuje, že porovnávanie sa je veľmi individuálne: „Niekoho môže zamrzieť, že si nedokáže dopriať to, čo má iný. Niekto môže byť nahnevaný a iného to namotivuje, aby na svojich snoch a ašpiráciách zamakal. Neexistuje jednotný vzorec pre každého.“ A práve preto sú vizuálne trendové cykly psychickou hrozbou - každý ich prežíva podľa vlastného nastavenia.
Keď mikrotrendy prerastú do makroúzkosti
Hailey Bieber a Labubu zdanlivo nemajú nič spoločné, obe sú však súčasťou rovnakej dynamiky: zdieľanej úzkosti z toho, že ak niečo nemáme alebo nezažijeme, klesá aj naša hodnota.
Labubu nepredávala len postavičku, ale emóciu - očakávanie, radosť, napätie. Každý box bol sľubom, že možno práve dnes získaš to vzácne, to, čo ťa odlíši od ostatných. Rovnaký princíp stojí za mikrotrendmi na TikToku: kúpiš si produkt, vyskúšaš look, natočíš video, získaš validáciu. V oboch prípadoch ide o rituál, ktorý napodobňuje skutočné uspokojenie, ale nikdy ho nenahradí.
De Almeida dodáva, že práve toto preťaženie novotou často vedie k duševným problémom: „Sociálne siete častokrát dokážu dohnať človeka, predovšetkým mladých ľudí k frustrácií, úzkosti, vyhorenie alebo dokonca k depresívnym stavom.“
Tento tlak nevnímajú len psychológovia.
„Sme čoraz viac nezaujatí tým, čo by nám ešte pred pár rokmi vyvolalo dopamínový spike. Neustála stimulácia nás jednoducho znecitliví. Zároveň si myslím, že existuje aj opačný efekt: čím rýchlejšie sa trendy menia, tým viac narastá hlad po novote. Pre mladých je participácia v novom trende sociálnou pečiatkou: ‚Som v obraze‘. Lenže tempo je také rýchle, že čoraz viac ľudí jednoducho prestáva stíhať,“ myslí si študentka marketingu Kristína Szabová.
Ekonomika takýchto emócií funguje dovtedy, kým si uvedomíme, že to, čo zbierame, nie sú hodnotné predmety, ale iba chvíľkové odmeny. A tie miznú rýchlejšie než trend, ktorý ich spustil. V tej chvíli sa z mikrotrendov stáva makroúzkosť, teda neustály tlak byť v obraze, byť súčasťou, vlastniť. V konečnom dôsledku sme unavení z prebytku možností, z vizuálneho hluku, z neustálej potreby predefinovať vlastnú identitu cez spotrebu.
Proti prehnanému materializmu sa dá brániť len vedomým spomalením. Pomáha napríklad 48-hodinové pravidlo pred nákupom (pred kúpou akejkoľvek neelementárnej položky počkáš dva dni), obmedzenie sledovania profilov, ktoré v tebe vyvolávajú pocit nedostatku, alebo nahradenie impulzu „niečo si kúpiť“ malým rituálom, ktorý prináša skutočný oddych (prechádzka, hudba, rozhovor).
Dôležité je, aby si si pripomenul, že trendy sú navrhnuté tak, aby sa rýchlo menili oni - nie my. V momente, keď prestaneme od produktov očakávať pocit hodnoty či identity, získame späť kontrolu nad vlastnou pozornosťou aj spokojnosťou. Nakoniec práve tá sa stáva najväčším luxusom doby.