Ak premýšľaš, kde začať s pilatesom na reformeroch, tento prehľad ti výber výrazne uľahčí.
Aj tvoju for you page už zasiahla vlna pilatesu na reformeroch? Všade vidíš, ako tvoje obľúbené influencerky chodia na estetické hodiny cvičenia, popritom sa fotia a ako bonus si odnášajú aj vyformovanú postavu? Pilates na reformeroch u nás momentálne prežíva svoj najväčší boom – a hoci ide o super, zdravý pohyb, priznajme si, že to nie je práve najlacnejší špás.
Rozhodla som sa preto pripraviť pre teba prehľad známych pilates štúdií v Bratislave, ktoré sú nielen super estetické, ale každé z nich ponúka úplne iný vibe. Navštívila som väčšinu z nich a osobne som sa rozprávala s inštruktorkami, ktoré mi prezradili viac o svojom štýle, prístupe a o tom, ako vyzerajú ich hodiny.
Pilates na reformeroch som ti už predstavila dávnejšie. Cieľ tohto článku je teda jasný: aby si si z tohto prehľadu odniesol/-a inšpiráciu o tom, ktoré štúdio je pre teba.
Spicy Pilates Club
Lokalita: Nové Mesto – Hálkova 1A
Cena: 23 €/50 min, Reformer Basics
Ak máš rada Bali vibe, clean girl estetiku a priestory, v ktorých sa môžeš nadýchnuť a spomaliť, Spicy Pilates Club je presne ten typ štúdia pre teba. Veľkým bonusom je aj kaviareň priamo v priestore – pred alebo po tréningu sa tam môžeš zastaviť na matchu či snack. Štúdio ponúka okrem lekcií na reformeroch aj mat pilates, barre či jogu, takže všetko nájdeš pod jednou strechou.
Ponúkajú aj špeciálne lekcie pre začiatočníkov, Reformer Basics, kde predstavujú úplné základy, prácu so strojom aj správne pohybové princípy.
Re:forma studio
Lokalita: Staré Mesto – Továrenská 12A
Cena: 25 €/50 min, Trial Class
Re:forma je moderné štúdio, ktoré spája energiu mesta s intenzívnym, efektívnym cvičením. Ak Spicy Pilates Club pôsobí ako Bali vibe, v Re:forme som sa cítila doslova ako na reformer hodine uprostred New Yorku. Lekcie sú dynamickejšie než v iných štúdiách, no stále zvládnuteľné.
Inštruktori prispôsobujú hodinu úplne každému, takže tu nenájdeš špeciálne začiatočnícke lekcie – stačí sa ozvať na začiatku a všetko ti upravia na mieru. Zaujali ma aj hodiny vedené v angličtine, ktoré by som určite chcela vyskúšať: nielenže si zacvičíš, ale si rovno precvičíš aj angličtinu a newyorský vibe tým dotiahneš do dokonalosti. Okrem ich merchu tu nájdeš aj kúsky od ALO či Lululemon, ktoré pilates girls určite poznajú.
THE PILATES STUDIO BY MIA
Lokalita: Karlova Ves – Staré Grunty
Cena: 30 €/60 min, Skupinové cvičenie pilates na reformeri
Majiteľka štúdia Mia je skutočná kapacita vo svete pilatesu a je to skutočne cítiť. Prvýkrát som sa práve u nej stretla aj s Cadillacom – aparátom, ktorý posúva pilates na úplne iný level (uvidíš ho na fotkách v galérii). V štúdiu okrem reformeru nájdeš aj barre, mat pilates, stability chair či spine corrector, takže celý prístup k pilatesu je tu skutočne komplexný. Každý si u nej nájde to svoje – či už ide o profesionálnych športovcov, tehotné ženy, ľudí so zdravotnými problémami, alebo bežných ľudí, ktorí chcú pracovať na svojom fyzickom zdraví.
Ak sa rozhodneš začať na reformeri, stačí to povedať inštruktorke a prispôsobí ti cviky. No odporúčajú začať hodinou na podložke, kde sa prechádza správne dýchanie, držanie tela a aktivácia hlbokých svalov – aby si mala na čom ďalej stavať, táto hodina ťa vyjde na 20 €.
Reforme
Lokalita: Trnávka – Koperníkova 14
Cena: 23 €/50 min, Reformer Start
Reforme je štúdio, v ktorom sa budeš cítiť ako doma už od prvej návštevy. Založili ho dve ženy z beauty prostredia, ktoré si samy prešli bolesťami chrbta a pilates pre ne znamenal cestu k vyváženému konceptu „zdravé telo – zdravý duch“. Štúdio pôsobí prirodzene, bez zbytočného pozlátka, a okrem reformerov si tu zacvičíš aj mat pilates či barre.
Začiatočníkom odporúčajú Reformer Start alebo individuálnu úvodnú hodinu, kde sa zoznámiš so strojom, prejdeš si základy a nastavíš techniku tak, aby bolo cvičenie bezpečné, príjemné a presne podľa tvojich potrieb. Majiteľky zároveň zdôraznili, že ich veľmi teší aj rastúci záujem detí, ktoré k nim pravidelne chodia na lekcie.
Aura Move
Lokalita: Staré Mesto – Floriánska 13 (Vydrica)
Cena: 35 €/50 min, Pilates Reformers Beginners
Influencerku Lulu ti asi netreba predstavovať, takže keď oznámila otvorenie svojho konceptu Aura Health Club, bolo jasné, že pôjde o priestor, ktorý naozaj stojí za návštevu. Aura má premyslený – a áno, opakujem sa – až „zahraničný“ dizajn, ktorý ťa pocitovo prenesie mimo Bratislavu. Ponúka širokú škálu služieb: Pilates Reformer, Pilates Mat, jogu, sound healing, fyzioterapiu či regeneračné a diagnostické masáže.
Svoje miesto si tu nájdu aj úplní začiatočníci – pre nich je ideálna hodina Reformer for Beginners, kde sa naučíš základy a spoznáš stroj v pokojnom tempe. Štúdio je samozrejme prepojené aj s jej konceptom Coffee Studia, takže si tam vieš vychutnať kvalitnú matchu alebo snack.