Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 3. decembra 2025 o 16:00
Čas čítania 3:03

Chceš začať s pilatesom na reformeroch? Vďaka tomuto prehľadu zistíš, ktoré štúdio ti sadne najviac

Chceš začať s pilatesom na reformeroch? Vďaka tomuto prehľadu zistíš, ktoré štúdio ti sadne najviac
Zdroj: Refresher
Hana Divišová
Hana Divišová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Ak premýšľaš, kde začať s pilatesom na reformeroch, tento prehľad ti výber výrazne uľahčí.

Aj tvoju for you page už zasiahla vlna pilatesu na reformeroch? Všade vidíš, ako tvoje obľúbené influencerky chodia na estetické hodiny cvičenia, popritom sa fotia a ako bonus si odnášajú aj vyformovanú postavu? Pilates na reformeroch u nás momentálne prežíva svoj najväčší boom – a hoci ide o super, zdravý pohyb, priznajme si, že to nie je práve najlacnejší špás.

Rozhodla som sa preto pripraviť pre teba prehľad známych pilates štúdií v Bratislave, ktoré sú nielen super estetické, ale každé z nich ponúka úplne iný vibe. Navštívila som väčšinu z nich a osobne som sa rozprávala s inštruktorkami, ktoré mi prezradili viac o svojom štýle, prístupe a o tom, ako vyzerajú ich hodiny.

Pilates
Zdroj: Refresher

Pilates na reformeroch som ti už predstavila dávnejšie. Cieľ tohto článku je teda jasný: aby si si z tohto prehľadu odniesol/-a inšpiráciu o tom, ktoré štúdio je pre teba.

Odporúčané
Vyskúšala som cvičenie, ktoré je virálom medzi influencerkami. Prezradím ti, či je trend „Pilates Princess“ opodstatnený Vyskúšala som cvičenie, ktoré je virálom medzi influencerkami. Prezradím ti, či je trend „Pilates Princess“ opodstatnený 23. apríla 2025 o 17:00

Spicy Pilates Club

Lokalita: Nové Mesto – Hálkova 1A
Cena: 23 €/50 min, Reformer Basics

Ak máš rada Bali vibe, clean girl estetiku a priestory, v ktorých sa môžeš nadýchnuť a spomaliť, Spicy Pilates Club je presne ten typ štúdia pre teba. Veľkým bonusom je aj kaviareň priamo v priestore – pred alebo po tréningu sa tam môžeš zastaviť na matchu či snack. Štúdio ponúka okrem lekcií na reformeroch aj mat pilates, barre či jogu, takže všetko nájdeš pod jednou strechou.

Ponúkajú aj špeciálne lekcie pre začiatočníkov, Reformer Basics, kde predstavujú úplné základy, prácu so strojom aj správne pohybové princípy.

pilates štúdio Bratislava pilates štúdio Bratislava pilates štúdio Bratislava pilates štúdio Bratislava
Zobraziť galériu
(4)

Re:forma studio

Lokalita: Staré Mesto – Továrenská 12A
Cena: 25 €/50 min, Trial Class

Re:forma je moderné štúdio, ktoré spája energiu mesta s intenzívnym, efektívnym cvičením. Ak Spicy Pilates Club pôsobí ako Bali vibe, v Re:forme som sa cítila doslova ako na reformer hodine uprostred New Yorku. Lekcie sú dynamickejšie než v iných štúdiách, no stále zvládnuteľné.

Inštruktori prispôsobujú hodinu úplne každému, takže tu nenájdeš špeciálne začiatočnícke lekcie – stačí sa ozvať na začiatku a všetko ti upravia na mieru. Zaujali ma aj hodiny vedené v angličtine, ktoré by som určite chcela vyskúšať: nielenže si zacvičíš, ale si rovno precvičíš aj angličtinu a newyorský vibe tým dotiahneš do dokonalosti. Okrem ich merchu tu nájdeš aj kúsky od ALO či Lululemon, ktoré pilates girls určite poznajú.

pilates štúdio Bratislava pilates štúdio Bratislava pilates štúdio Bratislava pilates štúdio Bratislava
Zobraziť galériu
(4)
Odporúčané
Vyskúšala som virálny tréning, ktorý ti vyformuje telo. Barre postupne objavujú aj Slováci Vyskúšala som virálny tréning, ktorý ti vyformuje telo. Barre postupne objavujú aj Slováci 2. júna 2025 o 16:00

THE PILATES STUDIO BY MIA

Lokalita: Karlova Ves – Staré Grunty
Cena: 30 €/60 min, Skupinové cvičenie pilates na reformeri

Majiteľka štúdia Mia je skutočná kapacita vo svete pilatesu a je to skutočne cítiť. Prvýkrát som sa práve u nej stretla aj s Cadillacom – aparátom, ktorý posúva pilates na úplne iný level (uvidíš ho na fotkách v galérii). V štúdiu okrem reformeru nájdeš aj barre, mat pilates, stability chair či spine corrector, takže celý prístup k pilatesu je tu skutočne komplexný. Každý si u nej nájde to svoje – či už ide o profesionálnych športovcov, tehotné ženy, ľudí so zdravotnými problémami, alebo bežných ľudí, ktorí chcú pracovať na svojom fyzickom zdraví.

Ak sa rozhodneš začať na reformeri, stačí to povedať inštruktorke a prispôsobí ti cviky. No odporúčajú začať hodinou na podložke, kde sa prechádza správne dýchanie, držanie tela a aktivácia hlbokých svalov – aby si mala na čom ďalej stavať, táto hodina ťa vyjde na 20 €.

pilates štúdio Bratislava pilates štúdio Bratislava pilates štúdio Bratislava pilates štúdio Bratislava
Zobraziť galériu
(4)

Reforme

Lokalita: Trnávka – Koperníkova 14
Cena: 23 €/50 min, Reformer Start

Reforme je štúdio, v ktorom sa budeš cítiť ako doma už od prvej návštevy. Založili ho dve ženy z beauty prostredia, ktoré si samy prešli bolesťami chrbta a pilates pre ne znamenal cestu k vyváženému konceptu „zdravé telo – zdravý duch“. Štúdio pôsobí prirodzene, bez zbytočného pozlátka, a okrem reformerov si tu zacvičíš aj mat pilates či barre.

Začiatočníkom odporúčajú Reformer Start alebo individuálnu úvodnú hodinu, kde sa zoznámiš so strojom, prejdeš si základy a nastavíš techniku tak, aby bolo cvičenie bezpečné, príjemné a presne podľa tvojich potrieb. Majiteľky zároveň zdôraznili, že ich veľmi teší aj rastúci záujem detí, ktoré k nim pravidelne chodia na lekcie.

pilates štúdio Bratislava pilates štúdio Bratislava pilates štúdio Bratislava pilates štúdio Bratislava
Zobraziť galériu
(4)

Aura Move

Lokalita: Staré Mesto – Floriánska 13 (Vydrica)
Cena: 35 €/50 min, Pilates Reformers Beginners

Influencerku Lulu ti asi netreba predstavovať, takže keď oznámila otvorenie svojho konceptu Aura Health Club, bolo jasné, že pôjde o priestor, ktorý naozaj stojí za návštevu. Aura má premyslený – a áno, opakujem sa – až „zahraničný“ dizajn, ktorý ťa pocitovo prenesie mimo Bratislavu. Ponúka širokú škálu služieb: Pilates Reformer, Pilates Mat, jogu, sound healing, fyzioterapiu či regeneračné a diagnostické masáže.

Svoje miesto si tu nájdu aj úplní začiatočníci – pre nich je ideálna hodina Reformer for Beginners, kde sa naučíš základy a spoznáš stroj v pokojnom tempe. Štúdio je samozrejme prepojené aj s jej konceptom Coffee Studia, takže si tam vieš vychutnať kvalitnú matchu alebo snack.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SMOOTHIES, MATCHA, PILATES & MORE (@aurahealthclub)

Anketa:
Chodíš na Pilates? 
Áno, pravidelne. 
Nie, ale chcem skúsiť. 
Nie je to pre mňa. 
Áno, pravidelne. 
40 %
Nie, ale chcem skúsiť. 
40 %
Nie je to pre mňa. 
20 %
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“ Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“ 25. novembra 2025 o 7:00
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií 24. novembra 2025 o 17:00
Odporúčané
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa 24. novembra 2025 o 7:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BRATISLAVA CVIČENIE TRENDY
Odporúčame
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
včera o 17:00
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania e
refresher+
Odporúčané
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania
včera o 07:00
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí? e
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
25. 11. 2025 10:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou e
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ) e
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
dnes o 10:30
Storky
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
VIANOČNÝ PROGRAM 2025: Klasiky aj nové filmy, ktoré potešia celú rodinu
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Cassie má mať účet na OnlyFans. Aj tretia séria Euphorie bude plná zvratov
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko sa premení na mýtickú zoo
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
Lifestyle news
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách pred 41 minútami
Calin vo vypredanej pražskej O2 arene predviedol show, na ktorú tak skoro nezabudneme. Toto sú top momenty z oboch večerov pred hodinou
VIDEO: Anne Hathaway sa premení na Mother Mary v novej psychologickej dráme. Hudbou prispeli Charli xcx aj FKA Twigs pred 2 hodinami
Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky pred 3 hodinami
Drake sa stal umelcom roka 2025 na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach? dnes o 10:47
Z Floridy až na trenčianske letisko. Pohoda oprášila rapový headline a predstavila Denzela Curryho dnes o 09:27
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi dnes o 08:44
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím včera o 15:42
BAPE® x FOOTSHOP prináša poctivý streetwear. Spoluprácu so značkou, ktorú nosí Lil Wayne, A$AP Rocky či Wiz Khalifa chceš mať včera o 14:39
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejších tvorcov módy. Dizajnérom roka sa stal riaditeľ Dioru včera o 13:32
Spravodajstvo
Doprava Dopravné správy Česko Dôchodky
Viac
V Číne údajne vyrábali erotické bábiky s detským vzhľadom. Predávali ich aj AliExpress a Shein
pred 20 minútami
ANKETA: Poslancov sme sa pýtali, čo vravia na návrh zákazu sociálnych sietí do 16 rokov
pred hodinou
Niektoré rodiny môžu získať až 1 930 eur. Adresná energopomoc pre rok 2026 pomôže domácnostiam s rastúcimi cenami energií
pred hodinou

Viac z Šport

Všetko
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
Česko
23. 11. 2025 9:00
Odporúčané
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
23. 11. 2025 9:00
Obrovský úspech mladej Slovenky. Nina Kvasnicová získala striebro na svetovom šampionáte v karate
Obrovský úspech mladej Slovenky. Nina Kvasnicová získala striebro na svetovom šampionáte v karate
pred 2 dňami
Mladý jazdec F1 čelí vyhrážkam smrťou. Za chybu v jazde sa do Kimiho Antonelliho pustili fanúšikovia Red Bullu
Mladý jazdec F1 čelí vyhrážkam smrťou. Za chybu v jazde sa do Kimiho Antonelliho pustili fanúšikovia Red Bullu
pred 2 dňami
Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky
Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky
21. 11. 2025 18:31
Čech sa pobije s obávaným bojovníkom, spoznáme aj nového šampióna. Čo prinesie jubilejný turnaj Oktagonu?
Čech sa pobije s obávaným bojovníkom, spoznáme aj nového šampióna. Čo prinesie jubilejný turnaj Oktagonu?
21. 11. 2025 15:38
Jake Paul si to rozdá s jedným z najlepších boxerov súčasnosti. Zápasiť bude s bývalým šampiónom ťažkej váhy
Jake Paul si to rozdá s jedným z najlepších boxerov súčasnosti. Zápasiť bude s bývalým šampiónom ťažkej váhy
18. 11. 2025 16:31
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
22. 11. 2025 10:30
Vianoce chutia najlepšie doma. Toto sú najobľúbenejšie sviatočné potraviny na južnom Slovensku
dnes o 13:00
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
včera o 11:00
Viac z Hudba Všetko
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách
pred 40 minútami
Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky
pred 3 hodinami
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
Viac z Tech Všetko
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
včera o 17:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách
Hudba
pred 39 minútami
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách
pred 39 minútami
Spotify Wrapped 2025 je tu a spolu s ním aj globálny prehľad rebríčkov, najpočúvanejšej hudby a podcastov.
Chceš začať s pilatesom na reformeroch? Vďaka tomuto prehľadu zistíš, ktoré štúdio ti sadne najviac
Chceš začať s pilatesom na reformeroch? Vďaka tomuto prehľadu zistíš, ktoré štúdio ti sadne najviac
pred hodinou
Huawei priniesol do Košíc digitálne vzdelávanie budúcnosti. Na GradeUp 2025 ukázal, ako môže technológia zmeniť slovenské školy
PR správa
Huawei priniesol do Košíc digitálne vzdelávanie budúcnosti. Na GradeUp 2025 ukázal, ako môže technológia zmeniť slovenské školy
pred 2 hodinami
Vianoce chutia najlepšie doma. Toto sú najobľúbenejšie sviatočné potraviny na južnom Slovensku
PR správa
Vianoce chutia najlepšie doma. Toto sú najobľúbenejšie sviatočné potraviny na južnom Slovensku
dnes o 13:00
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
Odporúčané
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
dnes o 10:30
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania
refresher+
Odporúčané
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania
včera o 07:00
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
včera o 17:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
27. 11. 2025 14:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
pred 3 dňami
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
27. 11. 2025 7:10
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
pred 3 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia