Kaji kontroloval partner spodnú bielizeň, mal 8 falošných čísel, z ktorých jej posielal flirtovné SMS-ky.
Extrémna žiarlivosť sa v mnohých vzťahoch neobjaví zo dňa na deň. Často prichádza potichu, zamaskovaná za záujem, starostlivosť či romantiku. Naša respondentka Karolína si spočiatku myslela, že partnerova pozornosť je prejavom náklonnosti, až kým si neuvedomila, že z lichôtok sa stali nástroje kontroly.
Ďalšia respondentka Martina zasa zažila, ako sa nenápadné otázky typu „Kde si?“ a „S kým si?“ dokážu počas mesiacov zmeniť na psychický nátlak, úzkosť a každodenný strach z ďalšej výčitky.
Psychologička Helena Tlachačová pre Refresher hovorí: „Na emocionálnej úrovni je prežívanie extrémnej žiarlivosti u oboch pohlaví podobné a zahŕňa intenzívny strach zo straty partnera, silnú vnútornú neistotu a obavu zo zlyhania. Extrémna žiarlivosť sa vyznačuje trvalou a neustálou podozrievavosťou, ktorá je všadeprítomná, zahlcujúca a znemožňuje človeku zvládať nároky bežného života.“
Prirodzená žiarlivosť je podľa nej dočasný signál, ktorý hovorí o potrebách, emóciách, obavách. Človek s ňou dokáže pracovať, vie pomenovať, s čím súvisí (napríklad minulé skúsenosti, detstvo, vlastná vnútorná neistota) a pomáha uvedomiť si vlastné potreby, túžby, pričom nemá devastačný účinok. Neobmedzuje slobodu partnera ani vzájomnú dôveru.
Kontrola spodnej bielizne
Kaja žiarlivosť svojho ex zaznamenala ešte predtým, než sa dali dohromady. Opisuje, že často zámerne ponižoval mužov z jej okolia. Bola práve ten typ, ktorý má viac kamarátov ako kamarátok. „Po našom vzťahu mi nezostali žiadni,“ hovorí pre Refresher.
Svojho bývalého partnera opisuje ako extrémne žiarlivého a nedôverčivého. Myslí si, že to bol narcista s manipulatívnym správaním. Vtipkuje, že mala 4 v 1, no uvedomila si to, bohužiaľ, veľmi neskoro.
Žiarlivosť, ktorú som dokázala odhaliť zo začiatku, som brala ako roztomilú, že o mňa má záujem. Nikdy som sa so žiarlivosťou veľmi nestretla, tak som si to skôr užívala, než že by ma to obmedzovalo.
Prvá zvláštna vec sa stala, keď jej povedal, že má veľké problémy s dôverou, pretože ho jeho bývalá priateľka podvádzala, a že ak by jej to neprekážalo, má mu zdieľať svoju polohu.
- Príbehy Kaji a Martiny.
- Ako sa extrémna žiarlivosť líši u mužov a u žien.
- Aké sú prejavy chorobnej (patologickej) žiarlivosti a kedy je potrebná liečba?
- Ako môže partner reagovať, ak cíti, že správanie druhého prekračuje hranice a stáva sa kontrolujúcim alebo manipulatívnym?