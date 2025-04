Vyskúšala som začiatočnícku lekciu Pilates Reformera v bratislavskom štúdiu Flexity a porozprávala sa s inštruktorkou, ktorá mi prezradila, prečo by si to mal/-a skúsiť aj ty.

Ak si v poslednej dobe scrollovala TikTok alebo Instagram, určite ti neunikol trend „Pilates Princess“ – jemná estetika, čisté línie, pastelové farby a elegantné, pomalé cvičenie na stroji, ktorý pripomína niečo medzi posteľou a fitnes prístrojom z budúcnosti. A keďže cvičenie na Pilates Reformeri rozhodne nie je lacný špás, rozhodla som sa absolvovať jednu začiatočnícku lekciu v bratislavskom štúdiu Flexity za teba.

Aby som mala odpoveď priamo z prvej ruky, opýtala som sa inštruktorky Anity, čo je to vlastne Pilates Reformer. Vysvetlila mi to takto:

„Pilates Reformer je špeciálny stroj na cvičenie pilatesu. Základom je pohyblivá plošina pripevnená na stabilnú časť pomocou pružín, ktoré vytvárajú odpor. Podľa toho, akú pružinu si zvolíš, cvičíš buď silovo, stabilizačne alebo na flexibilitu. Na Reformeri vieš precvičiť celé telo – v ľahu, v sede, v kľaku či v stoji. Cvičí sa na ňom teda vo všetkých rovinách pohybu.“

Z vlastnej skúsenosti môžem prezradiť, že na prvý pohľad môže Reformer pôsobiť komplikovane, ale v rukách skúseného inštruktora, akých má štúdio Flexity dostatok, sa zorientuješ skutočne rýchlo.

Spoločnosť Balanced Body, svetový líder vo výrobe Pilates strojov a vzdelávania, uvádza tieto kľúčové výhody, ktoré ti prinesie správne cvičenie na reformer:

Lepšie držanie tela – aktivuje hlboké svaly trupu a podporuje chrbticu.

Väčšiu flexibilitu – zvyšuje rozsah pohybu bez rizika zranenia.

Silnejší core – posilňuje stred tela a pomáha predchádzať bolestiam chrbta.

Bezpečnosť pre kĺby – cvičenie je vhodné aj pri zraneniach či rekonvalescencii.

Elegantne spevnenú postavu – tvaruje dlhé, štíhle svaly bez zbytočného objemu.

Zdroj: Refresher



Veľa ľudí preferuje cvičenie vo fitku a keď som sa pokúsila porovnať Reformer s posilkou, Anita ma hneď opravila – podľa nej tieto dva typy tréningov porovnávať netreba.

„Všetko závisí od tvojich cieľov. Na Reformeri svaly nevybuduješ – na to je vhodnejšie fitko, kde môžeš pracovať s váhami a budovať objem. Reformer je skvelý na spevnenie tela, zlepšenie stability, flexibility a aktiváciu stredu tela – tzv. core. Ideálne je Reformer kombinovať práve s posilňovňou. Výsledkom je štíhla, ženská postava s pekne definovanými, dlhými svalmi. “ hovorí.

Zdroj: Refresher

Prvý kontakt s reformerom

Do štúdia sme prišli štyri. Cvičenie nás prekvapilo – vyzeralo jednoducho, no v skutočnosti to bola poriadna makačka. Pre tri z nás to bola úplne prvá lekcia na Pilates Reformeroch a zhodli sme sa, že by sme si to všetky rady zopakovali. Urobiť záver o tom, či sa Pilates Reformer oplatí už po prvej hodine, určite nemôžem, no môžem ti prezradiť, že to rozhodne stojí za vyskúšanie.

Môže ťa tiež zaujímať, čo si treba priniesť. Opýtala som sa na to Anity. „Nič špeciálne,“ usmiala sa. Stačia ti ponožky – ideálne protišmykové, ktoré ti pomôžu udržať sa v pozíciách. V štúdiu ťa všetko naučia a postarajú sa o to, aby si sa cítila komfortne.

Zdroj: Refresher



Zaujímalo ma tiež, ako často je potrebné cvičiť, aby bolo vidieť výsledky. „Ak je to tvoj hlavný pohyb, ideálne 3–4-krát týždenne. Ak to kombinuješ s iným športom, stačí 2-krát. Prvé výsledky ľudia často vidia už po troch týždňoch – cítia sa spevnení, majú lepšiu orientáciu v priestore, zlepší sa im výdrž, napríklad v planku,“ vysvetľuje lektorka.



Cvičenie na Reformeri však nie je vhodné hneď po operáciách alebo pri akútnych zdravotných problémoch, a tiež v prípadoch, kedy to neodporúča lekár. No pre väčšinu ľudí je toto cvičenie ideálnou voľbou. „Reformer odporúčam aj pri diastáze, skolióze – vždy sa dá nastaviť tak, aby bolo cvičenie bezpečné a efektívne,“ hovorí Anita.

Zaujímali ma aj najčastejšie chyby, ktoré ľudia pri cvičení robia. „Najčastejšie chcú cvičiť rýchlo – to je základná chyba. Pilates je o pomalom, vedomom pohybe. Často vidím aj nesprávne držanie panvy alebo otváranie rebier – tieto detaily sú kľúčové, aby cvičenie fungovalo správne,“ dodáva Anita.

Pilates Princess hype



Hoci celý trend pôsobí veľmi žensky, cvičenie na Reformeri je vhodné aj pre mužov. „Do štúdia k nám chodia aj muži – síce menej, ale tí, čo prídu, si lekcie pochvaľujú rovnako ako ženy,“ prezradila inštruktorka, ktorá sa cvičeniu venuje roky.

Zdroj: Refresher

A čo si myslí o samotnom trende Pilates Princess? Anita žila istý čas v Austrálii, kde bol Pilates Reformer populárny už dávno. „Úprimne nechápem, prečo ten hype dorazil až teraz. Ale myslím, že za to môžu jednoznačne influencerky a sociálne siete. Algoritmy sú nekompromisné – keď niečo fičí na TikToku a Instagrame, chcú to vyskúšať všetci. Ale ak to má priniesť ľudí k pohybu, som len rada – Pilates je skvelý spôsob, ako sa hýbať,“ uzatvára inštruktorka zo štúdia Flexity a ja sa k jej odpovedi jednoznačne pridávam. Tak čo, aké cvičenie vyskúšam nabudúce?