Tipneš si, koľko váži jeho dídžejská výbava?

Predstav si, že ideš po ulici a zrazu sa pred tebou objaví týpek s konštrukciou na tele, na ktorej je dídžejské vybavenie a konzola.

Koncept pouličného DJa je vo svete oveľa bežnejší, zatiaľ čo u nás na Slovensku to robí dosť pravdepodobne len jeden jediný človek. A tým je Gabriel Ondko alias DJ Onndys.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ONNDYS (@onndys.ofc)

Gaba sme sa v rozhovore pýtali na to, čo ho vôbec motivovalo vziať vybavenie a prechádzať sa ulicami miest. Keďže žije v Prešove, jeho základňa je primárne v tamojších uliciach centra mesta či napríklad pod intrákmi.

V tomto článku si prečítaš: Ako si doma vyrábal celú konštrukciu, s ktorou chodí po meste.

Aké boli reakcie ľudí a kto na neho pozeral s tým, že mu šibe.

Čo zažil v nákupnom centre a prečo ho poslali preč.

Hral v Košiciach či Bratislave a prezradil nám, či s ním komunikujú v týchto mestách ľudia rozdielne. So svojou konzolou sa dostal už na košický maratón, do vlaku, električky či nákupného centra, pričom všade k nemu ľudia pristupovali inak.

Jeho bezprostrednosť, čuch na hudobný vibe a kvalitu potvrdil aj v spoluprácach s inými populárnymi slovenskými dídžejmi a dostal sa tiež do televízie.

DJ Onndys Zdroj: Marek Eštočin

„Je pekné vidieť, že niekomu možno spravím deň. Inak sú samozrejme aj pohľady od ľudí, ktorí si myslia, že mi šibe, na to som zvyknutý,“ povedal Gabriel pre Refresher.

Má 27 rokov no hovorí, že vyzerá staršie: „Nie je to len skrz tých videí s dídžejingom, mne vlastne stále ľudia hovorili, že pôsobím staršie, než v skutočnosti som,“ ozrejmil situáciu ohľadom veku.

Keď sme sa dohadovali na rozhovore, spomínal si program v práci. Čomu sa venuješ popri hudbe?

Som elektrikár vo firme, ktorá stavia montované drevodomy.

Ako dlho sa venuješ dídžejingu?

Asi od roku 2018. Chodievali sme na akcie a začal som sa viac zaujímať o ten dídžejský svet. Vtedy to vo mne tak prepuklo.

Prichádza jar a vonku bude teplejšie. Budeš hrať teda viac na ulici?

Asi nemám obľúbené obdobie, kedy sa hrá najlepšie. Robím do od mája 2024, takže ešte nemám kvázi ani jednu celú sezónu. Hral som v januári, kedy to bolo tiež cool. Ale áno, v lete budú pootvárané terasy a všeobecne bude vonku viac ľudí, čo je lepšie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ONNDYS (@onndys.ofc)

Robí tento druh pouličného dídžejingu ešte niekto iný na Slovensku?

Pokiaľ viem, som jediný. Ani od kolegov dídžejov som sa nedozvedel o nikom, kto by to v inom meste robil.

Podľa čoho sa rozhoduješ, kedy a kam pôjdeš hrať?

Zo začiatku ma veľmi hnala chuť. Chcel som to hlavne dostať viac medzi ľudí. Chodil som po Prešove, keď bolo viac času, zašiel som do Košíc. Keď som hral niekde ďalej, napríklad v Bratislave, tak som to vždy spojil s nejakým výletom a podobne.

Ako často teraz vlastne hrávaš?

Od začiatku 2025 som si povedal, že budem chodievať trikrát týždenne a budem to vysielať live na TikTok. Aj som začal, ale celkom rýchlo ma to prešlo, pretože odozva ľudí nebola taká, ako som čakal. A keď vidím, že ostatní robia nejaký hudobný štýl, z ktorého sa mi zastavuje rozum, a majú väčšiu sledovanosť, tak tomu nerozumiem.

V Refresheri sa pravidelne venujeme aj rozhovorom so Slovákmi, ktorí majú netradičné povolanie či hobby. Prečítaj si napríklad o Samovi, ktorý v juhoamerickej Kolumbii pečie trdelníky, o Janovi, ktorý má ateliér v Starej Ľubovni, či o sestrách, ktoré v Bardejove založili vlastný fashion brand. Ak nás chceš podporiť, pridaj sa do klubu Refresher+ a užívaj si okrem prémiového obsahu aj početné benefity, ďakujeme za tvoju podporu!