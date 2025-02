Jano navrhuje v Starej Ľubovni svadobné šaty: Zažil som na škole šikanu, na východ prídu trendy vždy neskôr (Rozhovor)

Ako sa vie uživiť módny návrhár na východnom Slovensku?

Od detstva ho lákala kreatívna činnosť. Čím bol starší, tým ho to viac ťahalo k prostrediu kvetov, kytíc, záhradiek, módy či dizajnu. Síce ho pre jeho záľuby ako dieťa jeho rovesníci šikanovali, svojho sna sa nikdy nevzdal.

Reč je o Jánovi Kopčákovi z Kolačkova neďaleko Starej Ľubovne. Jano má 27 rokov a aj keď si stále privyrába v gastronómii, v Ľubovni už má otvorený svoj ateliér, kde navrhuje spoločenské aj svadobné šaty, robí výzdobu a mnoho ďalšieho, o čo ho zákazníci požiadajú.

V tomto článku si prečítaš: Ako sa dostal k tomu, že bude šiť svadobné šaty

Prečo ho rodina od toho odhovárala.

Prečo ho v mladosti šikanovali.

Koľko peňazí stáli najdrahšie šaty, ktoré ušil.

Čo je najväčšou chybou, ktorú robia nevesty pri výbere šiat.

V rozhovore pre Refresher sme sa s Janom rozprávali o jeho začiatkoch, ťažších životných rozhodnutiach počas štúdia, či o tom, ako sa v roku 2025 pracuje s nevestami a za koľko peňazí predal svoje najdrahšie šaty.

„Som návrhár spoločenských a svadobných šiat. Plánujem trošku viac tlačiť vlastnú značku a v budúcnosti si chcem otvoriť obchod. V súčasnosti ešte pracujem aj ako čašník, čiže mám dve práce,“ hovorí Jano.

Ako si na tom s týmto šatovým biznisom?

Začiatok roka je hluché obdobie, lebo nie je typická svadobná sezóna. Ale už sa to rozbieha, už to prichádza, rôzne konzultácie a veci spojené so sezónou 2025. Teraz ešte šijem šaty pre moju sestru, má narodeniny v rovnaký deň aj hodinu ako ja. (smiech)

Zdroj: Slavomír Vavrek

Koľko šiat si doteraz vlastne navrhol?

Svadobných asi 15 a spoločenských bolo už asi 30.

Kde si študoval?

Po základnej škole tu v Kolačkove som chcel ísť na strednú umeleckú školu do Kežmarku, ale zľakol som sa a radšej som ostal doma v Ľubovni, kde som nastúpil na hotelovú školu. S prijímačkami na VŠVU som neuspel. Bakalára som absolvoval v Púchove, tam bol odbor textilné technológie a návrhárstvo, pričom magistra som absolvoval v Zlíne.

Prečo padol ten Kežmarok? Od Starej Ľubovne je to predsa necelých 40 kilometrov.

Je to na skok, a zároveň pre mňa to tak nebolo. Na základnej škole som si prešiel určitou šikanou a bál som sa, aby to tak nebolo aj tam, tak som zvolil inú cestu.

Boli tvoje záľuby dôvodom, prečo ťa na škole šikanovali?

Pre mňa bolo odmala prirodzené byť v ženskom prostredí. Nebral som to nikdy tak, že robím niečo, čo by som nemal. S odstupom času to beriem od tých ľudí možno ako istú formu žiarlivosti. So mnou vychádzali dievčatá lepšie než s inými spolužiakmi.