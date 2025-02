Pampi je moje alterego, je taká, akým by som chcel byť v skutočnosti, hovorí niekdajší hráč pokru a atlét Matej Závacký.

V slovenskom internetovom priestore pravdepodobne nenájdeš profil s viac cute obsahom, aký prináša Pampi Závacká. Malý a energický psík z okolia Bardejova je už pár rokov absolútnym virálnym hitom.

Trefné hlášky, naťahovačky so svojím pánom či mudrovačky prakticky o čomkoľvek. Práve to robí z Pampi neobyčajnú fenku, ktorú na sociálnych sieťach sleduje viac ako 130-tisíc ľudí. Jej videá sú obľúbené aj v algoritme sociálnej siete, keďže väčšina videí prekročí hranicu 500-tisíc videní.

Za týmto profilom stojí Matej Závacký (38), dvorný hovorca a manažér Pampi v jednej osobe, ktorý sa v minulosti živil hraním pokru.

V tomto článku si prečítaš: Ako sa z profesionálneho hráča pokru stal chovateľ psov a ikona sociálnych sietí.

Ako sa Pampi dostala do ich rodiny a aký zvláštny osud ich spojil.

Podľa čoho vytvára scénky a kde sa inšpiruje pri tvorbe videí.

Matej žije s rodinou v dome neďaleko Bardejova, kde tiež vzniká drvivá väčšina obsahu s Pampi. Za touto raketovou dvojkou som sa vybral s cieľom zistiť viac o tom, ako to celé vlastne vzniklo.

Počas chladného ale slnečného februárového rána som vyrazil do obce Kobyly. Parkujem pred domom a spoza plota už na mňa pozerajú pravdepodobne najpopulárnejšie psie oči na Slovensku. Maťo vstáva zo záhradnej stoličky, otvára bránu a hneď po zoznámení mu hovorím, že Pampi je oveľa menšia, než na videách. „Haha, no, toto mi hovorí každý, kto Pampi stretne,“ hovorí Maťo a pozýva ma do domu.

Cestou po schodoch sa ešte pána domáceho pýtam, ako je na tom s adopciou pre šteniatka, ktoré v posledných týždňoch ukazuje vo svojich videách. „Našli ich v osade v odtokovej jame v čase, kedy sa im akurát otvárali oči, bolo ich osem, piati sú už adoptovaní, pre ďalších stále hľadáme nový domov,“ pokračuje Maťo už v kuchyni popritom, ako dáva zovrieť vodu na čaj a Pampi mi za ten čas robí pri stoličke príjemnú spoločnosť.

Je Pampi dnes tvojím full-time zamestnaním?

Zvyknem hovoriť, že som Pampin manažér na plný úväzok. Začínal som s Instagramom, kde som mal 90 sledovateľov. Po prvom videu s Pampi ich tam bolo cez 5-tisíc a išlo to brutálne rýchlo nahor. Do konca prvého roka sme mali už 80-tisíc sledovateľov. Potom sa to mierne zastavilo, no teraz je to znova rozbehnuté a máme 131-tisíc sledovateľov na Instagrame.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Na aký typ videí si sa teda zameriaval na začiatku?

Išlo o 30-sekundové skeče, ani som si vlastne nepísal žiaden scenár, len som si vymyslel, akú frázu tam chcem povedať. Teraz sú videá dlhšie a pripravujem si aj presný scenár, kde bude strih, kde čo Pampi povie a podobne. Už je natoľko profesionálna, že nie je problém ju udržať pred objektívom.

Kde si pracoval predtým?

Ja som 12 rokov hral profesionálne poker. Ak si dobrý a vieš porážať väčšinu súperov, tak sa tým dá v pohode uživiť. Prestal som s tým úplne, pretože to už pre mňa nemá okrem zisku peňazí pridanú hodnotu.

To som teda nečakal. Ako tak nastal prerod z hráča k tomu, čo robíš v súčasnosti?

Bolo to vynútene. Začal covid, turnaje po svete sa prestali hrať. Tesne pred covidom však slovenská vláda schválila zákon o zrušení zahraničných online kasín. Mal som možnosť, že odídeme s rodinou kvôli pokru do zahraničia. Nakoniec sme sa rozhodli, že ostaneme tu. Mal som prechodné obdobie, kedy som rok robil manažéra u brata v reštaurácii. Gastro však nebolo pre mňa, zvlášť v covidovom období.

Kedy si sa potom dostal do bodu, že sa budeš živiť sociálnymi sieťami?

Influencerstvo ťa nemôže uživiť, ak máš pár tisíc sledovateľov. Otvorili sme si psí hotel a ľudia u nás ubytovávali psíkov, kým boli niekde preč. Postupne som však aj tento hotel musel dávať do úzadia, keďže Pampi naberala na popularite a neostával na to dostatok času.

Zdroj: Archív Mateja Závackého

Vybudoval si populárny profil, ktorý stojí a zároveň nestojí na tebe. Bola to výhoda?

Od začiatku som vedel, ako chcem Pampi vyprofilovať. Je vlastne mojím alteregom, je taká, aký by som ja chcel byť v skutočnosti. Je asertívna, priamočiara a zároveň veľmi láskavá.