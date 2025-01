Bianka a Kristína založili v Bardejove módnu značku Crisbe. Ľudia sú veľmi prekvapení z toho, že nemáme zľavy (Rozhovor)

Popri zakladaní vlastnej značky sa dokonca rozhodli stiahnuť z istého okruhu ľudí a venovať sa naplno biznisu.

„Do budúcna by sme chceli aj kamenné predajne, v Bratislave alebo v Prahe. Zatiaľ to však nie je priorita. Stále platí, že výrobu a celý proces chceme mať pod prísnym dohľadom,“ povedali Bianka a Kristína, sestry z Bardejova, ktoré sa pred rokmi rozhodli založiť vlastnú značku oblečenia.

Crisbe je dnes na slovenskom aj českom trhu čoraz známejším brandom, ktorý prináša pohodlné basic kúsky od legín cez kraťasy až po teplákovky. O tom, ako to celé vzniklo, s akými prekážkami sa v úvode pasovali či je to easy robiť biznis s vlastnou sestrou, sme sa bavili priamo s autorkami nápadu, Kristínou (23) a Biankou (26).

V tomto článku si prečítaš: Prečo sa v úvode podnikania museli odstrihnúť od niektorých ľudí.

Koľko peňazí ich stál rozbeh značky a koho s tým oslovili.

Odkiaľ berú látky a aké najbizarnejšie zážitky majú so zákazníkmi.

Keďže Crisbe nemá kanceláriu, stretávame sa v miestnej kaviarni: „My vlastne nemáme žiaden showroom ani kamennú prevádzku. Fungujeme čisto v online. Čo sa týka priestoru, máme jeden, kde krajčírka šije veci, a druhý, kde máme office a riešime tam objednávky,“ hovoria sestry pre Refresher.

Je krátko po Vianociach. Pociťujete to aj vy v rámci predaja?

Okolo Vianoc toho bolo, samozrejme, viac. Ten január aj február sú niekedy také pomalšie, ale potom sa to už rozbehne do bežného módu.

Spomínali ste, že zhon sa začína pred Black Friday a trvá do Vianoc, čím je to podľa vás určené?

Určite tým, že my neposkytujeme počas roka žiadne zľavy na náš tovar. Black Friday je jedinou príležitosťou v roku, keď si môžu zákazníci kúpiť naše oblečenie v zľavnenej cene.

Zdroj: Crisbe

Nekritizujú vás za to ľudia, že nemáte takmer žiadne zľavy?

Ani nie, stále sa niekto taký nájde, ale to je skôr v ojedinelých prípadoch. Naše zákazníčky sú vyrozumené s touto politikou, ktorú by sme najradšej udržali čo najdlhšie.

Hovoríte len o zákazníčkach. Muži si teda u vás nenakúpia?

Nakúpia. Nezameriavame sa však na to a ani to nemáme na eshope. Je to preto, že baby chceli matchnúť outfit s ich frajermi, tak sme do toho šli. Ide o to, že my všetko skúšame a testujeme najmä na sebe, preto sa zameriavame na ženské veci.