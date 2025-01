Podľahli mu Kardashianky aj Hailey Bieber: „Sad beige aesthetic“ je hot trendom. Čo za ním stojí?

Trendom posledných rokov je neutrálna farebná paleta na oblečení i v interiérovom dizajne. Prečítaj si, ako vznikol a aké sú jeho dopady.

Svet sa v posledných rokoch obliekol do palety neutrálnych farieb. Možno si to na prvý pohľad ani neuvedomuješ, no neutrálne farby sa stali lídrami v móde, v architektúre či v interiérovom dizajne. Od „sad beige“ po „clean girl“, sociálne siete ovládli trendy, v ktorých chýba farba a prevažuje čistota a úhľadnosť.

Trendy ovládli influencerky a známe osobnosti, ktoré svoje sociálne siete zahalili do bielej, šedej, béžovej či hnedej. Svojimi neutrálnymi outfitmi mnohých pravidelne inšpiruje napríklad Hailey Bieber.

Módny priemysel ovládla v roku 2019 Kim Kardashian so svojou značkou Skims. Oblečenie a spodná bielizeň z jej kolekcie je charakteristická minimalizmom a neutrálnymi farbami.

Kim je všeobecne známa svojou záľubou v jednoduchosti a minimalizme a interiér jej domu je kombináciou prevažne bielej a béžovej. Komentáre pod príspevkami, v ktorej ukazuje svoju domácnosť sú často plné názorov, že v dome, ktorý vyzerá na prvý pohľad „sterilne“ chýba život a radosť.

Postupne sa teda na internete vyvinuli pojmy ako „Sad Beige Aesthetic“ či „Sad Beige Moms.“ Definujú práve spomínaný trend farebnej neutrality. Ľudia, ktorí sú proti tomuto fenoménu si myslia, že nosenie tejto palety farieb prináša zlú a smutnú náladu. „Sad Beige Moms,“ zase pomenúva mamy, ktoré tento trend prenášajú aj na ich deti. Kupujú im oblečenie, doplnky, hračky či zariaďujú izby výhradne v neutrálnych farbách.

K sýtym farbám sme ťahaní od mala

Vzhľadom na to, že na internete kolujú dohady o tom, že tento trend deformuje náladu a má negatívny vplyv na psychiku, sme sa na názor opýtali priamo psychologičky Barbory Kuchárovej, ktorá nám priblížila, aký majú farby vplyv na duševné zdravie dospelých i detí.

Podľa odborníčky majú farby bez pochýb vplyv na naše emócie. Rozdeliť farby podľa toho, aké emócie vyvolávajú, sa však podľa nej nedá. „Emócie nevieme v psychológii deliť na pozitívne a negatívne, každá emócia má svoj dôvod a účel,“ vysvetľuje.

Deti sú podľa jej slov ovplyvniteľné farebným spektrom, v ktorom vyrastajú. Môžu sa narodiť do otvoreného alebo stiahnutého prostredia. Vo všeobecnosti však nie sú neutrálne farby pre deti prirodzené a zvyčajne si volia sýte farby.

U dospelých to však môže byť inak. „Neviem posúdiť či tento trend môže ovplyvniť dospelých. Farebnosť totiž súvisí s komfortom človeka vo svete,“ približuje doktorka Kuchárová.

To, prečo majú ľudia tendenciu nahrádzať pestré farby tými neutrálnymi môže mať viaceré dôvody. „Môžu za tým stáť kultúrne či ekonomické dôvody. V hre je aj udržateľnosť,“ myslí si psychologička.

Môžeme povedať, že nosiť neutrálne farby na oblečení je mimoriadne výhodné z hľadiska tvorby tzv. kapsulového šatníka. Ak si kúpiš pár kúskov tričiek, nohavíc, sák či mikín v neutrálnych farbách, vieš ich medzi sebou nekonečne kombinovať.

Vo všeobecnosti môže teda nový trend emočne ublížiť predovšetkým deťom. Tie majú tendenciu obklopovať sa žiarivejšími farbami. Je známe, že červená je symbolom energie, žltá stojí za optimizmom a biela symbolizuje čistotu.

Naopak farby ako šedá či čierna môžu navodzovať stres či negativitu. Je však dôležité povedať, že to neplatí pre každého človeka. Každý máme iné vnímanie a to, čo v jednom môže evokovať čistotu, v inom môže vyvolať chaos.

Ideálnym riešením je v tomto prípade pravdepodobne nájsť balans. Každý môže nosiť a obklopovať sa tým, čo sa mu páči. U niektorých však môžu farby priamo ovplyvniť ich náladu a rozpoloženie.